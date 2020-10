Ex tesorera venezolana acusada de aceptar millones en caso de corrupción en Miami

En esta foto de archivo del 4 de mayo de 2010, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (izq) y el entonces canciller, y hoy presidente, Nicolás Maduro, asisten una reunión de la UNASUR en Los Cardales, Argentina. AP

Una ex tesorera nacional venezolana y su esposo aceptaron enormes sobornos de un multimillonario políticamente conectado que les pagó a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para tener acceso al lucrativo sistema de cambio de divisas del gobierno, según un nuevo caso penal federal presentado en Miami.

La ex tesorera venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, ex oficial naval, y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, ex guardia de seguridad presidencial, fueron acusados el viernes de aceptar decenas de millones de dólares del multimillonario Raúl Gorrín en un caso de corrupción y lavado de dinero.

Gorrín, quien posee una estación de televisión en Venezuela junto con propiedades de lujo ahora congeladas en Miami y Nueva York, es considerado un fugitivo después de ser acusado hace dos años de ser el cerebro de una confabulación de sobornos durante la presidencia del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, que murió en 2013.

Tanto Díaz, ex enfermera de Chávez que fue tesorera nacional entre 2011 y 2013, como su esposo, Velásquez, viven en España y se espera que enfrenten la extradición a Estados Unidos. La pareja entre más de una decena de ex funcionarios del gobierno venezolano, empresarios y asociados que han sido acusados de lavado de dinero en Miami por una una serie de investigaciones de corrupción extranjera lideradas por Investigaciones de Seguridad Nacional y la fiscalía federal.

Alejandro Andrade fue tesorero nacional de Venezuela durante el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. Herald Archives

La supuesta malversación de miles de millones ha contribuido al colapso económico de la nación petrolera, lo que ha llevado a una falta generalizada de alimentos, vivienda y medicinas, junto con un éxodo de millones de venezolanos. Díaz reemplazó a Alejandro Andrade en la Tesorería nacional. Andrade, quien fue guardaespaldas de Chávez, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años en 2018 tras cooperar con las autoridades estadounidenses y proporcionar en secreto pruebas sobre ella, su esposo, Gorrín y un banquero venezolano que operaba un banco en República Dominicana para dirigir parte de los pagos de soborno al grupo, según la acusación contra Gorrín y otros registros judiciales.

Andrade admitió en un acuerdo de culpabilidad que había comprado una finca ecuestre en el Condado Palm Beach, junto con un establo de caballos de salto de exhibición, así como una flota de autos de lujo con los pagos de soborno de Gorrín. El ex tesorero nacional, que sirvió en el gobierno venezolano entre 2007 y 2010, entregó más de $300 millones en cuentas bancarias y otros activos al gobierno de Estados Unidos.

Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera nacional durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, en una foto de septiembre de 2018. Paul White AP

Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos a Andrade antes y después de su mandato como tesorero nacional porque había presentado el rico empresario a su sucesor, Díaz, según la acusación de Gorrín y los nuevos cargos contra la pareja. Díaz continuó dando a Gorrín acceso al rentable sistema de cambio de divisas del gobierno venezolano, tal como lo había hecho Andrade durante su mandato.

Gorrín, quien vive en Venezuela, está acusado de pagar $65 millones a Díaz y su esposo, Velásquez, incluida una transferencia de $8.6 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas en Miami entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, según la acusación a Gorrín y los nuevos cargos presentados por el fiscal federal Kurt Lunkenheimer.

Esa conexión con Miami es la base del caso de lavado de dinero, que se centra en la emisión de bonos del Tesoro venezolano y la explotación del sistema de cambio bolívar-dólar del grupo liderado por Gorrín.

Gorrín es presentado como el presunto pagador que usó sus cuentas bancarias suizas y el banco en cuestión en República Dominicana para hacerse cargo de los gastos personales de él, Andrade, Díaz y su esposo. Entre los gastos cubiertos por Gorrín en el sur de Florida y Texas: jets fletados, un yate, más de una docena de caballos de raza y relojes de alta gama, según los registros judiciales.