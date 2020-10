El lugar más concurrido para votar en Florida está lleno de cubanos y de partidarios de Trump

Afuera de uno de los sitios de votación más concurridos de la Florida, en pleno Condado Miami-Dade, donde el arroz con pollo y los sándwiches cubanos satisfacen el apetito de los que trabajan en la organización de las elecciones, algunos de los votantes más importantes del país han votado esta semana: los cubanoamericanos.

En el 2016, muchos no estaban muy entusiasmados con el presidente Donald Trump, pero en la actualidad parecen respaldarlo de forma abrumadora, mucho más que al exvicepresidente Joe Biden.

El sitio de votación anticipada de la Biblioteca Regional de Westchester se encuentra en un suburbio al oeste de Miami que tiene uno de los porcentajes más altos de cubanoamericanos de ningún vecindario del país, un sector que podría decidir el resultado de las elecciones presidenciales. El jueves, cuando la votación anticipada en la Florida llegaba a su último fin de semana, habían pasado más de 25,300 votantes por la biblioteca.

Sin embargo, cuando John Euges, de 20 años, llegó a votar el viernes, no había cola, salvo un constante transitar de personas que fueron a votar en persona o a entregar las boletas por correo. Euges es cubanoamericano que se hizo ciudadano estadounidense el año pasado, y se inscribió como republicano principalmente para poder votar por Trump.

El viernes, Euges votó —por el presidente— seis años después de haberse ido de Cuba y llegar a Miami.

“Creo que Trump quiere lo mejor para el país”, dijo. “Ha hecho lo que dijo que iba a hacer”.

Euges dijo que respalda al presidente porque quiere que mejore la economía, y piensa que Trump quiere ayudar a que los inmigrantes lleguen a EEUU de forma legal.

“Creo que no está en contra de los inmigrantes”, dijo Euges. “Lo único que quiere es que tengan sus papeles”.

Los votantes cubanoamericanos a favor de Trump como Euges componen la mayoría de las más de dos docenas de votantes que entrevistó el Miami Herald en la biblioteca de Westchester esta semana.

Daniel Díaz, cubanoamericano de 53 años cuyos padres nacieron en Cuba, dijo que su madre y su padre influyeron en sus ideas políticas, que son el motivo de que sea partidario de Trump.

“Mi padre fue preso político en Cuba”, dijo Díaz. “Llegó a este país con una educación de tercer grado, sin dinero en el bolsillo. Y cuando pudo, abrió un negocio en Manhattan. Vino a EEUU en busca de oportunidades”.

Díaz dijo que las principales razones para votar son económicas. Le gusta la dirección que tenía la economía bajo Trump antes de la pandemia del COVID-19, y dijo que su problema más grande es la independencia energética.

Sin embargo, dijo que personalmente no le interesa mucho Trump.

“No me gusta escucharlo hablar, ni me gusta mirarlo”, dijo Díaz de Trump. “Pero me gusta lo que su política hace por el país”.

Según un sondeo de opinión que la Universidad Internacional de la Florida (FIU) dio a conocer este mes, la política de Trump, con la excepción del tema de la inmigración, es muy popular entre los cubanoamericanos. Una mayoría de los cubanoamericanos en el Condado Miami-Dade aprueban la forma en que Trump ha manejado la economía, y planean votar por él en las próximas elecciones de noviembre.

Ruth Reyes, cubanoamericana republicana de 66 años, que no siempre ha votado por un partido determinado, dijo que estaba ansiosa de votar por Trump, ya que le parece que la campaña de Biden no tiene un plan sólido.

“Biden dice que quiere cambiar muchas cosas, pero no ha presentado ningún plan”, dijo Reyes.

El entusiasmo por Trump quizás sea mucho entre los cubanoamericanos de Miami-Dade, pero los demócratas esperan que su ventaja en las boletas por correo, y cierto impulso entre los independientes inscritos, junto a una actuación menos buena de Trump entre las personas de edad avanzada en comparación con el 2016, los ayude a sobrepasar dichos números.

“Algo a lo que mucha gente no le presta mucha atención es exactamente cuántos votantes sin afiliación partidista están votando por Biden”, dijo Steve Simeonidis, presidente del Partido Demócrata de Miami-Dade. “Según los datos que tenemos, será uno de cada dos” a favor de los demócratas.

Simeonidis también pronosticó que sitios con muchos cubanoamericanos como la biblioteca de Westchester no tendrán la mayoría de votantes para el atardecer del domingo, cuando termine la votación anticipada. Simeonidis dijo que esperaba que la Biblioteca Regional de North Dade, en una zona llena de demócratas como es Miami Gardens, sea el mayor lugar de votación anticipada de Miami-Dade. Hasta el jueves, la biblioteca había computado 16,373 votantes, más de 9,000 votos menos que la de Westchester.

Y ello tampoco tiene en cuenta a votantes como Eli Sabatier, de 42 años, inscrito como independiente, y que ha votado por los republicanos en el pasado, pero este año está a favor de Biden.

Sabatier dijo que por lo general está de acuerdo con los ideales republicanos, pero no le gusta Trump: “No me hace falta un presidente que es más inmaduro que mi propia hija”, agregó.

Si hubiese existido un candidato diferente, tal vez habría considerado votar por un republicano, dijo Sabatier.

“Soy republicano de corazón. Creo en el mercado global y el libre comercio”, dijo Sabatier, tras votar por Biden en Westchester.

Pero no se ha detenido aquí. Sabatier, gerente de ventas con domicilio en Kendall, dijo que también votó por la representante demócrata Debbie Mucarsel-Powell en vez de por el alcalde de Miami-Dade Carlos Giménez en la contienda de ambos por un escaño en el Congreso por el Distrito 26 de la Florida.

“Me parece que el partido me ha decepcionado”, dijo.

Melissa Garcia, de 23 años, votó por primera vez en su vida este año: por Biden. García, que es demócrata, llegó a Miami de Cuba cuando tenía ocho años. Una de las razones mayores para votar por Biden fue la manera en que Trump ha manejado la inmigración, un aspecto en el que, de acuerdo con la encuesta de FIU, Trump tiene dificultad para obtener una mayoría de respaldo cubano.

García dijo que venir a Estados Unidos le ha dado la oportunidad de triunfar y lograr objetivos que nunca hubiera podido alcanzar en Cuba,

“Me gustaría que todo el mundo tuviera esa oportunidad”, dijo García. “Este país cambia de verdad la vida de uno”.

Durante la semana, los partidarios de Trump fueron una presencia que se hizo sentir en los precintos electorales.

A golpe del mediodía del miércoles, un Buick color dorado entró al estacionamiento tocando la bocina y ondeando al aire un cartel de Trump desde la ventanilla. El auto dio vueltas por el estacionamiento y luego la mujer estacionó y salió al medio de la calle y se puso a ondear un letrero.

Uno de los lados del vehículo tenía un letrero de campaña a favor de Trump, en el otro había un cartel que decía en español: “Trump es un genio”.

Jordan Llanes, que trabaja en la campaña de Franccesca Cesti-Browne, demócrata que aspira a representar la zona este de Westchester en la Cámara de la Florida, dijo que hacer ondear banderas y sonar la bocina de los autos ha sido algo común en el lugar. Llanes dijo que durante los fines de semana la gente se grita y se pelea, aunque entresemana, por lo general, son más tranquilos.

Llanes, de 23 años, dijo que las estruendosas manifestaciones no parecen haber afectado a los votantes, sino por el contrario, parecen atraer a algunos, ya que hay muchos partidarios de Trump en el área.

“A la gente le gusta la votación”, dijo Llanes. “Quieren reunirse y comer rositas de maíz y mirarla”.

