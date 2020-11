Lyft ofrece descuentos para ir a votar el Día de Elecciones

La compañía Lyft ofrece descuentos para quienes vayan a votar o entregar la boleta este martes de elecciones. También tiene descuentos para discapacitados y excarcelados. Getty Images

Llegar hasta los centros de votación puede ser una empresa difícil para las personas que no tienen auto, para los adultos mayores o aquellos con alguna discapacidad. La compañía Lyft está ofreciéndoles una alternativa más económica a quienes quieran usar sus servicios el martes 3 de noviembre, día de las elecciones, con descuentos de hasta un 50 por ciento en el costo de los viajes que cuesten hasta $10.

Para beneficiarse de estos ahorros, desde las 4 a.m. hasta las 11 p.m., las personas pueden incluir el código 2020VOTE para hacer el trayecto hasta cualquiera de los colegios electorales o a los lugares donde pueden depositarse las boletas de votación.

Algunas organizaciones no lucrativas que trabajan en conjunto con Lyft también distribuirán códigos de descuentos directamente a los grupos que necesiten ayuda para viajar. Entre estas organizaciones se incluyen Black Women’s Roundtable, National Federation of the Blind y Student Veterans of America.

Asimismo, Lyft se asoció con la Red Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (National Disability Rights Network) para entregar créditos y descuentos a personas con discapacidades. Estos créditos se pueden usar para todos los tipos de viajes en la plataforma de Lyft, incluyendo los vehículos accesibles en silla de ruedas (WAV) en los lugares que estén disponibles estos servicios. Los viajes WAV se pueden solicitar activando “Acceso para sillas de ruedas”, que se encuentra en el apartado Configuración, y luego se elige “acceso” al seleccionar el viaje.

La empresa de transporte compartido también se asoció con la campaña FREEAMERICA, del músico John Legend, para ofrecer transporte a las personas excarceladas que son elegibles para votar. Este servicio está disponible en Alabama, Atlanta, Houston y Luisiana. Las organizaciones integradas por excarcelados ofrecerán más información para que los interesados en votar puedan acceder a los descuentos.

