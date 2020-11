Univisión ofrecerá cobertura completa sobre la noche de las elecciones

Univision ofrecerá cobertura especial.

La cadena Univisión ofrecerá una cobertura especial de las elecciones a través de Destino 2020 presenta: la gran noche, un espacio que se transmitirá en vivo el martes 3 de noviembre desde las 7 p.m. hasta las 3 a.m.

El programa estará conducido por los periodistas Jorge Ramos e Ilia Calderón, quienes contarán con la compañía de un grupo expertos que incluye a Carlos Díaz-Rosillo, analista político republicano y ex asesor de la Casa Blanca; Fabián Núñez, analista político demócrata; Rosario Marín, ex tesorera del gobierno bajo el mandato del presidente George W. Bush; Luis Miranda Jr., analista político demócrata, miembro fundador de The MirRam Group y presidente de la junta directiva de Latino Victory, una organización que apoya la candidatura presidencial de Joe Biden; y por Jesús Márquez, analista político republicano, personalidad de la radio y co presidente de la junta asesora de Latinos por Trump.

A lo largo de la noche la presentadora Patricia Janiot analizará cómo cada candidato presidencial se acerca a la victoria, así como el impacto del voto latino en los estados clave. Además, llevará un conteo de todos los candidatos latinos electos que representarán a la comunidad hispana en el Congreso.

Por su parte, Arantxa Loizaga informará en tiempo real sobre el equilibrio de poder entre ambas cámaras. Loizaga estará acompañada por José Parra, director general de ProsperoLatino y ex vocero del líder de la mayoría del senado Harry Reid, y por el congresista José Serrano.

Félix de Bedout y un panel de expertos en derecho constitucional disertarán sobre la complejidad del voto por correspondencia y qué pasaría si la elección terminará en los tribunales.

La cobertura contará con un grupo de corresponsales integrado por Janet Rodríguez (sede de campaña de Trump); Blanca Rosa Vílchez (sede de campaña de Biden); Danay Rivero (Orlando); Lourdes del Río (Miami); Peggy Carranza (Pennsylvania); Pedro Rojas (Houston); Pedro Ultreras (Arizona); Jaime García (Los Ángeles); Luis Megid (Pennsylvania); Claudia Uceda (Washington, D.C.) y Viviana Ávila (Wisconsin).

Entre las novedades de la cobertura sobresale una conversación que sostendrá la periodista Carolina Sarassa con jóvenes de la generación Z, que representa casi la cuarta parte de todos los votantes elegibles en el 2020.

Por su parte, UnivisionNoticias.com también tendrá un blog en vivo con actualizaciones minuto a minuto y reportajes detallados en el sitio de política Destino 2020. En cuanto a elDetector, la plataforma de verificación de datos de la cadena, los televidentes podrán consultar cualquier información durante la noche electoral.

La audiencia también podrá interactuar directamente con el bot FactCHAT a través de un chat de WhatsApp.

Entretanto, a nivel local, Univision Digital transmitirá Destino 2020, con Fernando Espuelas, un espacio donde los funcionarios públicos podrán explicar sus posiciones y políticas seguir tras las elecciones.

