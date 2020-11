La Universidad de Miami pagará millones para saldar alegaciones de estafa al Medicare

UHealth provides more than 90 percent of the physicians at Jackson, which is the training hospital for UM’s Miller School of Medicine. For a time, the relationship grew strained, partly because UM purchased the former Cedars Medical Center across the street. MIAMI HERALD STAFF

Una demanda federal dada a conocer el lunes tras siete años de secreto ha revelado alegaciones de estafa de un ex alto ejecutivo de la Universidad de Miami de que al sistema de servicios médicos de la institución estafo millones de dólares en pruebas de laboratorio innecesarias al Medicare y cobró a pacientes cargos ocultos por visitas a clínicas.

El Departamento de Justicia federal comenzó a investigar las alegaciones cuando fueron presentadas inicialmente por el jefe de Operaciones de la Facultad Miller de Medicina, Jonathan “Jack” Lord, quien presentó una demanda de denunciante en 2013.

Lord acusó a la universidad de presentar reclamaciones falsas al Medicare por pruebas innecesarias para trasplantes de órganos y cobrar de más al Medicare por consultas en clínicas durante un período en que UM batallaba con una enorme deuda tras asumir una transformación ambiciosa de un enorme sistema de servicios médicos durante la presidencia de Donna Shalala, representante federal de Miami quien fue derrotada el martes en la carrera por la reelección.

Registros judiciales muestran que UM y el Departamento de Justicia se unieron a la demanda de Lord y han han llegado a un “acuerdo en principio”. La propuesta solución probablemente le cueste a la universidad privada unos $22 millones.

UM dijo en un comunicado: “Esperamos finalizar el acuerdo en las próximas semanas”, agregando que universidad no ha admitido ninguna irregularidad.

Se espera que Lord, que fue expulsado por Shalala hace siete años, reciba unos $5 millones como recompensa por iniciar la demanda contra su antiguo empleador.

Significativamente, el inminente acuerdo significa que el Departamento de Justicia ha adoptado un puñado de acusaciones clave en la denuncia de Lord contra UM, con sede en Coral Gables, que tiene una escuela de Medicina fuera del hospital público Jackson Memorial en Miami y la extensa red de servicios médicos de UHealth en cuatro condados. La demanda fue dada a conocer el lunes por la juez federal de distrito Cecilia Altonaga.

La Fiscalía Federal en de Miami y el Departamento de Justicia, que llevaron el caso de denuncia de Lord, declinaron hacer declaraciones sobre el acuerdo.

La demanda de Lord afirma que las prácticas ilegales “no solo eran bien conocidas por UM en los niveles más elevados, sino que fueron alentadas”, acusaciones que desencadenaron “investigaciones penales y civiles paralelas” sobre la facturación de UM a Medicare por operaciones de trasplante de órganos y otros servicios.

Sin embargo, la investigación penal dirigida por el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos concluyó sin cargos contra la universidad ni ningún empleado, según varias fuentes familiarizadas con la investigación.

Según el acuerdo propuesto, UM ha aceptado pagar al gobierno federal compensación por daños civiles por sobrefacturar al Medicare servicios de laboratorio de patología en Jackson Memorial. La demanda de Lord afirma que los laboratorios de UM facturaron indebidamente al Medicare miles de pruebas de patología innecesarias para operaciones de trasplante de riñón y otros órganos.

La universidad también ha acordado pagar al Departamento de Justicia por imponer un recargo a los pacientes en las oficinas médicas afiliadas a la UM sin notificarles el costo real de cada visita. A los pacientes se les cobró una tarifa adicional, a veces en cientos de dólares, por las visitas a las oficinas de los médicos que no estaban ubicadas en el campus hospitalario de UM en Miami. El recargo fue incurrido por el programa Medicare, que sirve a los ancianos e indigentes.

El acuerdo planeado de UM con el gobierno federal resolverá potencialmente cientos de millones de dólares en reclamos falsos disputados sobre pruebas de laboratorio y recargos a pacientes que abarcan casi una década.

El acuerdo permitirá que el Medicare mantenga la mayor parte del dinero de la liquidación de UM. Lord recibirá alrededor de 25% del pago según una fórmula del Departamento de Justicia para estos casos.

Los grandes perdedores son los pacientes de UM Health System, especialmente los que pagaron de su bolsillo o a través de aseguradoras privadas las tarifas ocultas consultorios médicos y clínicas afiliadas a la universidad.

Los pacientes no recibirán ninguna compensación porque uno fue posible presentar una demanda colectiva por los recargos de tarifas dentro del estatuto de limitaciones mientras la demanda de denunciante todavía estaba sellada en el tribunal federal de Miami.

El abogado de UM restó importancia a las acusaciones facturación falsa y subrayó que los pacientes recibieron atención de calidad del sistema UHealth.

“Estas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con la atención al paciente, en su mayoría están relacionadas con desacuerdos sobre la interpretación regulatoria”, dijo al Miami Herald Dan Gelber, abogado de UM. “El gobierno nunca ha afirmado que la universidad no haya proporcionado una excelente atención a sus pacientes o que facturó por los servicios que no proporcionó. Todas las demás acusaciones han sido abandonadas abiertamente por el gobierno”.

Hasta ahora, ni la universidad ni UHealth habían sido el objetivo de una investigación del Departamento de Justicia alegando facturación fraudulenta, que es la pieza central del caso de la denuncia de Lord.

En 2013, la universidad recibió la orden de reembolsar $3.7 millones al Medicare después que una auditoría federal de su facturación encontró que el hospital cobró de más el programa en 2009 y 2010, según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La demanda de Lord, presentada bajo sello en julio de 2013 por su abogado, Jeffrey Sloman, identifica como acusado solamente a la universidad El abogado de Lord, Sloman, dijo que no podía hacer declaraciones sobre el caso hasta que haya un acuerdo.

Lord, que ahora tiene 66 años, fue el segundo ejecutivo de la Escuela Miller de Medicina de UM antes de ser despedido en enero de 2013. Pero no fue el único empleado de UM que alegó acciones indebidas por parte de la universidad.

Además de Lord, dos médicos de alto nivel de la Escuela Miller de Medicina, Joshua Yelen y Philip Chen, del Departamento de Patología, presentaron demandas de denuncias similares, al igual que un ex director de Finanzas de Jackson Memorial, Mitchell Wallace. Esas demandas, a diferencia de Lord, identifican a UM y al Jackson Memorial como acusados.

Pero la demanda de Lord fue presentada primero, lo que significa que recogerá alrededor de una cuarta parte del acuerdo con el Departamento de Justicia. Ambos médicos, Yelen y Chen, recibirán una parte del acuerdo propuesto por Jackson con el gobierno. El monto del acuerdo de Jackson en ese caso no se ha revelado.