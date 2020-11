DeSantis contrata a bloguero y chofer de Uber como analista de datos sobre el COVID-19

El gobernador Ron DeSantis durante una mesa redonda en Jacksonville el 4 de agosto de 2020, cuando regresó al tema familiar de proteger del coronavirus a los más vulnerables. AP

Lea esta noticia en inglés en el Miami Herald.

Cuando el gobernador Ron DeSantis necesitó contratar a un analista de datos, su personal escogió a un chofer de Uber y bloguero deportivo de Ohio poco conocido cuya única experiencia relevante es la difusión de teorías conspirativas dañinas sobre el COVID-19 en Internet.

En sus propias palabras, Kyle Lamb, de Columbus, Ohio, tiene pocas calificaciones para el cargo en la Oficina de Política y Presupuesto del estado, que paga $40,000 por año. “El hecho es que no soy un experto. No soy médico, epidemiólogo, virólogo o científico”, escribió Lamb en una página digital de podcasts para suscriptores que presenta sobre el coronavirus. “Tampoco necesito serlo. Los expertos no tienen todas las respuestas y hemos aprendido eso a las malas”.

De la oscuridad de la blogosfera, Lamb, de 40 años, transmite su falta de formación científica en sus teorías sobre la pandemia.

En mensajes frecuentes en Twitter y chats de temas deportivos, Lamb ha dicho que la mascarilla no impide que el coronavirus se propague, que los encierros son ineficaces, que la cloroquina, un medicamento impulsado por el presidente Donald Trump puede tratar el virus, que el COVID-19, que dijo pudiera ser parte de una”guerra biológica de China”, no es peor que la influenza. Todas esas afirmaciones han sido rechazadas por pruebas científicas.

“No tengo reparos en ser un aficionado a los deportes que que también puede hacer las veces de analista de COVID-19”, escribió Lamb en su página digital.

En mensajes directos de Twitter obtenidos por el Miami Herald, Lamb dijo que comenzó a estudiar el virus en enero y que su “vida” como conductor de Uber estaba “basada en que la sociedad mantenía cierto nivel de normalidad restringida”. Luego, el 6 de noviembre, tuiteó que había “aceptado oficialmente una oferta para ir a trabajar para el gobernador Ron DeSantis... analizar datos en varios frentes, como la investigación del COVID-19 y otros proyectos”.

Fred Piccolo, portavoz de DeSantis, dijo que Lamb no trabajaría en la oficina del gobernador ni se centraría “exclusivamente” en el COVID-19, y que cualquier análisis que haga pasará “por unas 10 manos” antes que llegue a DeSantis. Piccolo no dijo cuándo Lamb comenzará lo que llamó un trabajo “básico”. “No es una contratación específicamente por el COVID-19”, dijo Piccolo. Lamb no respondió a varias solicitudes de declaraciones.

Los escritores deportivos de Ohio protestaron fuertemente de que DeSantis contrataría a Lamb para cualquier cargo, calificando al bloguero de puesto, llamando al bloguero de “loco”, “chiflado y un “epidemiólogo aficionado de sótano” en entrevistas con el Herald. Nada de eso detuvo a DeSantis, quien ha restado importancia a la gravedad del virus y ha levantado las restricciones que los epidemiólogos dicen que ayudan a mantener a la gente.

Lamb ha elogiado constantemente las políticas de DeSantis sobre la pandemia en las redes sociales y aplaudió cuando el gobernador se negó a imponer el uso obligatorio de la mascarilla, dijo que los jóvenes tienen un “riesgo muy bajo” de contraer la enfermedad y aseguró un millón de dosis de cloroquina para los hospitales de la Florida.

Aunque las drogas llegaron gratuitamente al estado, alrededor de 980.000 dosis de la droga no se utilizaron durante semanas después de su envío. Y a finales del mes pasado, alguien en el Capitolio filtró certificados de defunción COVID-19 a una bloguera en una página digital donde Lamb ha escrito con frecuencia, incluso cuando el Departamento de Salud de Florida no divulgaba esos mismos registros públicos a académicos y periodistas. La colega de Lamb, Jennifer Cabrera, usó los registros para escribir un artículo en que sugirió falsamente sugirió que el Departamento de Salud estaba contando de más las muertes por COVID-19.

Vish Viswanath, profesor de Comunicación de Salud en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, dijo que las teorías presentadas por Lamb son “risibles”.

“Es extremadamente desconcertante que se nombre a alguien que tiene credenciales muy limitadas y ha dejado muy clara su agenda”, dijo Viswanath. “Al final, el precio lo pagan los floridanos. Así que mi pregunta es, ¿quién se va a beneficiar de esto?”

Pero incluso así, dijo que “no estaba completamente sorprendido” por el hecho de que DeSantis contrató a un bloguero incapaz para hacer análisis de datos sobre el COVID-19, porque Florida ha ido repetidamente en contra del consenso científico a lo largo del curso de la pandemia.

Foto del perfil de Kyle Lamb en Twitter. Twitter Courtesy

El Herald/Times solicitó los documentos de solicitud de empleo de Lamb, pero la oficina del gobernador no los ha entregado, limitándose a entregar proporcionar una descripción del empleo que muestra que gran parte del trabajo de Lamb será ayudar al equipo del gobernador a elaborar el presupuesto y las propuestas legislativas.

De Columbus al Capitolio

No está claro cómo o por qué DeSantis contrató a Lamb. “No sé exactamente quién lo vio por primera vez”, dijo Piccolo, quien a menudo cita el blog para el que escribía Lamb, mientras explicaba las políticas de pandemia del gobernador en Twitter. “Pero ha hecho algún trabajo para las publicaciones en línea, los blogs, que hacen este tipo de análisis de datos”.

La semana pasada, Piccolo dijo que DeSantis escuchó por primera vez de Cabrera, quien publicó el mensaje engañoso sobre las muertes por COVID-19, en Twitter.

Kyle Lamb, recién contratado como analista de información por la oficina del gobernador Ron DeSantis, confunde los ejes “x” y “y” en un gráfico que preparó sobre el coronavirus. Twitter Courtesy

Una pista del sorprendente ascenso de Lamb puede estar en Fox News, que al igual que Twitter ha sido un catalizador de la desinformación a lo largo de la pandemia. En julio, un invitado al programa de Laura Ingraham llamó a Cordero por su nombre, llamándola “una muy buena investigadora en este material [coronavirus]”. El invitado citó un tuit de Lamb que afirmaba que un habitante de Ohio había dado positivo al virus 15 veces y que el estado había contado cada prueba como un resultado separado, inflando las cifras. El Departamento de Salud de Ohio dijo que el tuit era falso. Cordero más tarde lo borró. (También ha eliminado decenas de otros tuits y publicaciones en línea que terminaron siendo rechazados, según una revisión de su actividad en Internet).

La cantidad de seguidores de Lamb en Twitter ha aumentado a más del doble, con 24,000 personas desde que Fox News lo mencionara, según Social Blade, una página de análisis de redes sociales.

DeSantis se presenta Fox con frecuencia y usa mucho Twitter.

Otros que conocen a Lamb de Ohio expresaron asombro que ahora trabajará para el gobernador del tercer estado más grande de la nación.

“No se puede confiar en Kyle Lamb. No se le puede tomar en serio. Es un epidemiólogo amateur”, dijo Ryan Donnelly, quien trabajó con Lamb en una página de deportes de Ohio en 2018. “No tiene idea de lo que está haciendo. Es un teórico de la conspiración del tipo que adora la atención”.

“Me quedé absolutamente asombrado cuando lo contrataron”, dijo D.J. Byrnes, ex bloguero deportivo de Ohio y candidato demócrata a un escaño en la Legislatura de Ohio que chocó con Lamb en las redes sociales. “¿Para qué? Para barrer escaleras. Porque eso es todo lo que sabe hacer”.

Kirby Wilson, redactor del Tampa Bay Times, reportó desde Tallahassee.

Traducción de Oscar Díaz.