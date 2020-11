Hoy es el Día del Veterano. ¿Qué estará abierto y qué estará cerrado durante el feriado?

SAM NAVARRO ESPECIAL PARA EL MIAMI HERALD

El Día del Veterano, miércoles 11 de noviembre, las escuelas y las oficinas de correo estarán cerradas. A continuación, una lista de lo que estará cerrado y lo que estará abierto:

SUPERMERCADOS

Publix: Horario normal, para más información, llame a la tienda de su área.

Winn-Dixie: Horario normal, para más información, llame a la tienda de su área.

Sedano’s: Abierto, para más información, llame a la tienda de su área.

The Fresh Market: Abierto de 8 a.m. a 9 p.m.

Whole Foods Market: Abierto de 8 a.m. to 8 p.m., pero para más información, llame a la tienda de su área.

Aldi: Abierto de 9 a.m. a 6 p.m.

Trader Joe’s: Para obtener información, llame a la tienda de su área.

FARMACIAS

Walgreens: Abiertas, para más información, llame a la tienda de su área.

CVS: Abiertas, para más información, llame a la tienda de su área.

Navarro: Abiertas, para más información, llame a la tienda de su área.

RECREACION Y COMPRAS

Playas: Abiertas.

Parques: La mayoría de los parques abrirán del amanecer al atardecer el Día del Veterano, pero para más información, llame al parque de su preferencia.

Centros comerciales: El Aventura Mall, el Dolphin Mall Dadeland Mall, The Falls, Florida Keys Outlet Marketplace, International Mall, Sawgrass Mills, Coral Square, Town Center en Boca Raton abrirán de 10 a.m. a 9 p.m.

ESCUELAS

Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade: Todas las escuelas de MDCPS estarán cerradas durante el día feriado legal.

Escuelas Públicas del Condado Broward: Todas las escuelas de BCPS estarán cerradas.

OFICINAS DEL GOBIERNO

Edificios de la Ciudad y del Condado: Cerrados.

Cortes: Cerradas.

TRANSPORTE, BANCOS, RECOGIDA DE BASURA

Transporte público: En Miami-Dade, el transporte público funcionará en su horario normal. El transporte público de Broward funcionará en su horario regular semanal.

Recogida de basura: En Miami, Miami-Dade y Coral Gables este servicio funcionará en su forma habitual.

Bancos: Cerrados.

Entrega de correo: Las oficinas postales estarán cerradas, y no se entregarán cartas ni paquetes. Por su parte, UPS seguirá recogiendo y entregando paquetes, y sus tiendas estarán abiertas. Las entregas de UPS SurePost y de UPS Mail Innovations se demorarán un día hábil más. Todas las oficinas de FedEx funcionarán con el horario normal el Día del Veterano.

Bolsa de Valores de Estados Unidos: Abierta.

Traducción de Jorge Posada