‘Nunca he visto nada así’. Las razones por las que Eta inundó tanto el sur de la Florida

Después de caminar con el agua a la rodilla para llegar desde su Jeep a su apartamento recién alquilado en Venetian Gardens, muy cerca de Hialeah el lunes, Evgeniya Ignatushchenko tuvo una sensación deprimente.

El estacionamiento del complejo residencial estaba inundado y las calles circundantes parecían lagos y canales que evocaban la acuosa ciudad italiana de Venecia, homónima de su complejo. La mujer respiró profundamente y abrió la puerta del apartamento al que ni siquiera se había mudado todavía.

“El piso estaba mojado. Olía a moho. Pude ver que el agua había entrado por las marcas en las cajas de cartón que había dejado aquí”, dijo Ignatushchenko, quien vendió su casa en Miami Springs y alquiló el apartamento de dos dormitorios para estar más cerca de sus clientes de servicio de uñas.

“Nunca he visto algo así”, dijo. “La semana pasada la asociación de condominios me aseguró que era imposible que el agua entrara, pero entró”.

La mayor parte de las fuertes lluvias de la tormenta tropical Eta cayeron el domingo por la noche sobre el norte de Miami-Dade y el sur de Broward. La lluvia —más de 16 pulgadas en algunos lugares— desbordó canales, estanques y vías, e inundó un puñado de barrios, casas y apartamentos como el de Ignatushchenko.

Un mes, 30 pulgadas de lluvia

El sur de Florida no es ajeno a las inundaciones, pero las aguas de empaparon abrumaron vecindarios que por lo general no se inundan y establecieron nuevas marcas en algunas áreas nuevas. ¿Por qué?

Los expertos dicen que es una combinación de factores. Por una parte, la “temporada seca” que normalmente comienza a mediados de octubre ha sido cualquier cosa menos. seca La tierra ya estaba saturada antes llegara Eta. Por otra parte, los dos pies de marejada que tormenta que provocó Eta fueron suficiente para empujar el agua de la bahía de Biscayne a lo largo de la costa y evitar que drenara hacia el mar. Un tercer factor es el cambio climático y cómo está tensando el sistema de drenaje de 72 años diseñado para mantener el sur de La Florida seco. Todavía no está claro cuánto efecto jugó el aumento del mar en las inundaciones de Eta, pero todos están de acuerdo en que va a ser importante en el futuro.

Los sistemas de control de inundaciones más grandes administrados por el Distrito Hidráulico del Sur de Florida, decenas de canales, compuertas y bombas, funcionaron según lo esperado. Una semana antes de la tormenta, el distrito comenzó a bajar el nivel de los canales para hacer espacio para lo que se esperaba que fueran lluvias extremadamente fuertes, dijo el portavoz del distrito, Randy Smith. El sistema de drenaje del sur de Florida fue planeado para manejar alrededor de 6 a 8 pulgadas de lluvia al día.

“Los condados y las ciudades también estuvieron trabajando una semana antes de esta tormenta para reducir el nivel del agua en sus canales, pero recibimos entre 14 y 18 pulgadas de lluvia y eso es suficiente para abrumar algunos sistemas locales”, dijo. “Lo que vimos fue que algunos sistemas de control de inundaciones simplemente no eran capaces de manejar ese volumen”.

Para lugares como el oeste de Broward, donde vive Pablo Santos, el meteorólogo a cargo en la oficina de Miami del Servicio Nacional de Meteorología, el diluvio de Eta inundó su zona tanto que tuvo que usar un camión grande para salir de su casa.

“Llevo viviendo aquí 20 años, nunca he visto algo así”, dijo. “Si trataba de atravesar el nivel de agua en mi Prius se me iba a inundar”.

Santos dijo que el factor más importante en la inundación de Eta fueron las 30 pulgadas de lluvia caídas en la región desde mediados de octubre, cuando debía comenzar la temporada seca. Miami y Fort Lauderdale normalmente ven alrededor de 60 pulgadas de lluvia en todo un año.

“De hecho, no hemos tenido una temporada seca. El manto freático ya estaba muy alto, en algunas áreas justo a nivel del suelo. Y toda esta lluvia no tiene adónde ir”, dijo. “¿Significa que hay algo mal aquí? No, significa que los sistemas tienen un límite”.

El aumento del nivel del mar

Smith dijo que es difícil decir que si las lluvias de Eta fueron alimentadas por las condiciones de calor, pero dijo que el control de inundaciones en todo el sur de Florida, incluso al más alto nivel en el Distrito, es cada vez más difícil debido al cambio climático y el aumento del nivel del mar.

“Va a haber cambios en el sistema de control de inundaciones en el sur de Florida como resultado del aumento del nivel del mar”, dijo. “Hay varias agencias, el gobierno federal, el estado y los condados en Florida que están trabajando juntos para estudiar el aumento del nivel del mar y los estudios de cambio climático porque necesitamos incorporar eso a nuestras estrategias”, dijo.

Jayantha Obeysekera, ex especialista jefe en modelos informático del distrito y actual directora del Sea Level Solutions Center de la Universidad Internacional de Florida, dijo que vio que algunas exclusas estuvieron cerradas durante cuatro o cinco horas durante la tormenta.

“Lo que pasa es que cuando llueve el distrito trata de sacar el agua, el nivel del agua en los canales están subiendo. En algún momento, el nivel del mar es más alto, por lo que no pueden abrir las estructuras de control”, dijo Obeysekara. “La pregunta es: ¿es esto una señal del futuro debido al cambio climático?”

Obeysekera dice que sí. Defendió un informe de 2009 que detallaba las posibles consecuencias del aumento del nivel del mar en el sistema de control de inundaciones, que destacaba al menos 20 estructuras de control costero donde había menos de seis pulgadas entre el nivel de agua a ambos lados.

En ese momento, el informe advirtió de entre 5 y 20 pulgadas de aumento del nivel mar para 2060. Ahora los pronósticos para el sur de la Florida son de 17 y 31 pulgadas para entonces.

Hace dos semanas, el distrito envió una carta a todos los senadores y representantes federales de Florida pidiendo ayuda para financiar una reevaluación del sistema para tener en cuenta el crecimiento explosivo de la población y el aumento del nivel del mar.

“Mientras escribo esta carta, hay estructuras costeras en riesgo y muchas de estas estructuras no pueden operar durante fenómenos como mareas muy altas, para proteger de inundaciones para a los habitantes del sur de Florida”, escribió Drew Bartlett, director ejecutivo del Distrito Hidráulico.

El distrito ha estimado que la modernización del sistema para tener en cuenta el cambio climático podría costar $550 millones solo en el próximo decenio.

Y el aumento del nivel del mar no es la única manera en que el cambio climático afectará el sistema de control de inundaciones del sur de Florida. Además de las tormentas tropicales y los huracanes, que pudieran ser más lentos, más fuertes y con más lluvias en un planeta más cálido, el cambio climático también pudiera afectar las precipitaciones.

Un nuevo artículo publicado el martes en la revista Earth’s Future de la Unión Geofísica concluyó encontró que el cambio climático podría hacer que las lluvias extremas sean más probables y más fuertes para 2079 si las emisiones de gases de efecto invernadero no se controlan.

Daniel Swain, climatólogo de la Universidad de California en Los Ángeles y autor principal del artículo, dijo que el cambio climático conducirá a diferentes consecuencias en diferentes zonas cuando llueva. Algunos lugares, como el sur de Florida, podrían recibir más lluvia en general. Otros, como Arizona, podrían recibir menos. Pero el estudio concluyó que los casos de lluvia extrema, como el huracán Harvey en Houston en 2017, pudieran ser más probables en todas partes.

Swain señala que esta investigación no tiene en cuenta el aumento del nivel del mar, un factor clave en la costa de la Florida. Las lluvias de tormentas en el futuro caerían sobre suelo ya saturado a medida que el aumento del nivel del mar empuje el nivel de las aguas subterráneas hacia arriba y las mareas altas hacen estragos.

Y en lugares que se inundan regularmente, las inundaciones podrían empeorar.

Shirley Jackson, que vive en el complejo de apartamentos Glorietta Gardens en Opa-locka, llevaba botas altas para cruzar lo que parecía un canal el martes para llegar a la entrada del lugar donde están los buzones.

“Esto sucede cada vez que llueve mucho. Llevo aquí casi 27 años y cada vez es peor. Y quién sabe lo que hay en esta agua, porque huele mal”, dijo, cuando un camión del Servicio Postal entró en el complejo, creando una ola que salpicó un lado del edificio.

El fallo de una bomba de agua en Miami

En Miami Beach, los nuevos sistemas de control de inundaciones manejaron bien la tormenta. Desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la tarde la ciudad recibió alrededor de 7 pulgadas de lluvia, el equivalente a una tormenta de uno cada cinco años.

El único fallo notable de las bombas en la región fue en Miami, donde Eta dejó más de 14 pulgadas de agua estancada en la zona de Brickell el lunes por la mañana, suficiente para inundar un puñado de autos en varias esquinas. La inundación puso en duda cuán efectivas son las nuevas bombas, instaladas a un costo de millones, y resultó que la de Brickell Avenue, más cercana a las inundaciones más profundas, no se activó durante la tormenta.

Alan Dodd, jefe de Resiliencia de Miami, dijo que la bomba ha estado sometida a reparaciones por valor de $260,000 desde finales de octubre. Dijo que la bomba, entregada a Miami hace seis años por el Departamento de Transporte de Florida, debería estar lista en unas dos semanas.

Miami usó siete bombas temporales y seis camiones para ayudar a secar la ciudad, pero para el miércoles algunas calles en el extremo norte de la ciudad todavía tenían agua estancada.

Dodd dijo que las inundaciones de Eta confirmaron lo que la ciudad ya sabía: Miami va a necesitar muchas más bombas permanentes en el futuro..

“Lo que vimos durante esta tormenta confirmó mucho de lo que los modelos pronosticaron, dijo Dodd. “Eso nos dice que el modelo es preciso, y cuando nos fijamos en nuestras necesidades futuras vamos a necesitar más capacidad en todo el sistema”.

