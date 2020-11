Tras recuento de tres días, Ileana García gana escaño en el Senado estatal por 34 votos

Steve Simeonidis, abogado y presidente del Partido Demócrata d Miami-Dade, estudia una boleta en un recuento manual en la carrera por el Distrito 37 al Senado estatal, en el Departamento de Elecciones de Miami-Dade el 12 de noviembre de 2020.. dsantiago@miamiherald.com

Después de tres largos días de un minucioso recuento, los primeros resultados del jueves mostraron que Ileana García, cofundadora de Latinas por Trump, lideraba al titular demócrata José Javier Rodríguez en la carrera por el Distrito 37 al Senado por solo 34 votos.

En un video publicado poco después de terminado el recuento, Rodríguez reconoció la derrota y pidió una investigación sobre la carrera, lo que suscitó preocupaciones sobre la influencia de un candidato de terceros respaldado por el llamado dinero oscuro que recibió más de 6.300 votos en una elección decidida por unas pocas decenas de votos entre más de 215,000.

“La democracia requiere transparencia”, dijo en el video. “Para lograrlo, creo que esta elección requiere una investigación completa para que aquellos que puedan haber infringido la ley sean considerados responsables y para que tales tácticas no se usen en futuras elecciones”.

La pérdida de Rodríguez es un golpe demoledor para los demócratas del Senado estatal, que entraron en el ciclo electoral con la esperanza de ganar tres escaños controlados por los republicanos para alcanzar la paridad en ese foro y terminaron perdiendo un escaño, un equilibrio que les hará más difícil influir sobre la agenda legislativa del Partido Republicano en un futuro próximo.

Los demócratas dicen que la derrota es una mancha en las ya débiles leyes de financiamiento de campañas de la Florida, que permiten a un candidato desconocido y medio millón de dólares en dinero de origen oscuro oscuro infiltrarse en la carrera, llevándose votos aunque técnicamente sigue las reglas.

“Nuestras leyes electorales no son lo suficientemente estrictas”, dijo el jueves el líder de la minoría en el Senado estatal, Gary Farmer.

Sin embargo, los republicanos dijeron que la derrota de Rodríguez debe ser parte del “análisis que los demócratas de la Florida necesitan explorar en los próximos meses” a raíz de las derrotas este noviembre, como la pérdida de cinco escaños en la Cámara estatal.

Los resultados serán certificados por la secretaria de Estado, Laurel Lee, el viernes, que es la fecha límite para que se cuenten las boletas de los militares y de personas que viven en el extranjero.

Un tira y afloja legislativo

En 2016, Rodríguez derrotó al senador republicano Miguel Díaz de la Portilla, miembro de la poderosa familia política cubanoamericana de Miami-Dade, con una ventaja de tres puntos. Su victoria fue posible, en gran parte, debido al fuerte respaldo del partido y donantes acaudalados, y el mal rendimiento del presidente Donald Trump en Miami-Dade.

En ese momento, los líderes republicanos del Senado estatal culparon la derrota de Díaz de la Portilla a la impopularidad de Trump en el condado, que perdió ante Hillary Clinton por unos 30 puntos porcentuales.

Trump está una vez más vinculado al resultado de la carrera, pero por las razones exactamente opuestas. El mal rendimiento de Joe Biden en Miami-Dade permitió a Trump reducir su margen de 2016 en más de 20 puntos. El deslucido desempeño de Biden permitió a Trump conseguir más votos en el Distrito 37 y abrió la puerta a la victoria de García en el distrito de mayoría hispana.

Ileana García, fundadora de Latinas por Trump, en una entrevista de televisión en Coral Gables en 2016. Alex Daugherty adaugherty@mcclatchydc.com

Proteger el escaño de Rodríguez siempre fue una prioridad para los senadores demócratas, que querían mejorar sus posibilidades de ganar terreno en Tallahassee.

El Comité de Campaña Senatorial Republicano de la Florida, el brazo de campaña de los senadores republicanos, terminó superando a los demócratas. Acumuló esfuerzos antes de las elecciones y gastó $137,260 en octubre en encuestas, consultoría, investigación, personal y bancos telefónicos para impulsar la candidatura de García, según registros de financiamiento de campaña.

Al mismo tiempo, el distrito giró 9.2% a favor de Trump, con el apoyo de cubanoamericanos e hispanos no cubanos. Biden todavía derrotó a Trump en el distrito, pero por un margen mucho menor que Clinton.

Todavía hay mucho misterio alrededor de la red de candidatos desconocidos sin afiliación partidista que se postularon en tres distritos competitivos del Senado, sobre todo en el Distrito 37 al Senado, donde el candidato de terceros aportó más de 6,300 votos y probablemente influyó en el resultado.

Los electores de los distritos 9, 37 y 39 al Senado fueron blanco de anuncios políticos por correo muy parecidos financiados por un donante misterioso que tenía como objetivo confundir a los votantes en un aparente esfuerzo por afectar el voto sobre los candidatos demócratas.

Los correos incluían mensajes sobre temas que históricamente atraen a los demócratas, y anunciaron a los candidatos poco conocidos que no hacían campaña activa. Los anuncios instaron a los votantes a “cortar” con los candidatos respaldados por el partido y a votar por candidatos de terceros.

En el Distrito 37 al Senado, Alex Rodríguez, quien comparte apellido con el titular demócrata, fue promovido en correos como candidato que “lucharía contra el cambio climático”, “pediría cuentas a la Policía” y “garantizaría un salario digno”. Recibió alrededor de 3% de los votos.

Los candidatos de terceros o los incluidos por los electores en la boleta se postularon en ocho de las 20 carreras estatales al Senado. En promedio, esos candidatos obtuvieron alrededor de 2% de los votos, haciendo que el escrutinio de votos para Alex Rodríguez estuviera muy por encima de la media.

Tanto Rodríguez como Celso Alfonso, el candidato independiente que se postuló por el Distrito 39, fueron republicanos registrados cuando votaron en las elecciones intermedias de 2018. Ambos calificados como candidatos el mismo día, con cheques entregados a la mano en Tallahassee y con matasellos con diferencia de varios minutos.

Las direcciones de correo electrónico de ambos candidatos son cuentas de gmail con patrones idénticos: inicial, apellido, número de distrito y “2020”. También tienen registros de financiamiento de campañas idénticos, con los dos reportando préstamos de $2,000 de su propio dinero, y usaron esos fondos para pagar la tarifa de postulación $1,187.88 exigida a los candidatos sin partido al Senado estatal.

Un reportaje de WPLG Local 10 concluyó que Alex Rodríguez no vivía en la dirección que indicó su solicitud de campaña. La fiscalía estatal de Miami-Dade, que acusó a la ex legisladora Daisy Báez por mentir sobre su lugar de residencia en su declaración jurada de registro de electora, dijo que estaban al tanto del informe. Sin embargo, no pudo confirmar ni negar la existencia de una investigación en curso, citando las normas de la entidad.

Rodríguez ha culpado a los líderes republicanos del Senado por plantar al tercer candidato en la carrera, diciendo que “Tallahassee republicanos hicieron una campaña poco ética con dos candidatos”, refiriéndose a García y Alex Rodríguez.

Erin Isaac, una portavoz del Comité de Campaña Senatorial Republicano de la Florida y el presidente entrante del Senado, Wilton Simpson, dijeron que el comité y Simpson no estaba involucrados en la campaña, la candidatura o los correos de Alex Rodríguez.

Queda mucho misterio sobre el donante que pagó los correos. El donante, Proclivity, nunca había hecho contribuciones políticas en la Florida hasta principios de octubre y no tiene rastros de papel, de acuerdo con los registros de negocios y impuestos revisados por el Herald.

El donante invirtió $550,000 en dos nuevos comités políticos, Our Florida PC de Florida y The Truth PC, que rápidamente usaron el dinero para comprar lo que se cree que son cientos de miles de anuncios políticos enviados por correo en apoyo de los candidatos sin partido.

Los únicos agentes registrados de los comités son Sierra Olive y Hailey DeFilippis, dos mujeres jóvenes sin experiencia política conocida., las dos de la zona de Tampa Bay, Olive de Palm Harbor y DeFilippis de Dunedin.

Olive, de 24 años, y DeFilippis, de 25, las dos republicanas, no han reportado contribuciones de campaña y gastos de los comités políticos, según lo requerido por la ley estatal, y podrían enfrentar multas, según una carta enviada por la División de Elecciones de Florida el 29 de octubre. Estas cartas sirven de señal adicional de que los comités no participaron activamente en la actividad de la campaña, además de de comprar los correos a principios de octubre.

Los $550,000 gastados por los comités fluyeron a una compañía llamada Advance Impression LLC, que fue creada en 2018 y es operada desde una residencia privada en Clermont, según registros comerciales estatales.

La compañía no tiene teléfono y nunca se había pagado para hacer correos políticos por un candidato o comité político en Florida hasta que The Truth PC y Our Florida PC aparecieron e hicieron los pagos, de acuerdo con los registros financieros de campaña.

Además, The Truth PC enumeró indicó su dirección era la dirección de la imprenta en los registros de gastos de los correos. No está claro por qué el comité y la empresa comparten la misma dirección y ninguno de los dos respondió a solicitudes de declaraciones.

Traducción de Oscar Díaz.