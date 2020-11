¿Cómo le fue a Miami-Dade con Carlos Giménez de alcalde 9 años?

En el centro del gobierno del condado y la política de Miami-Dade durante nueve años, el alcalde Carlos Giménez deja oficialmente el cargo este lunes a la medianoche, ahora camino a ocupar el escaño del Distrito congresual 26 de la Florida e la Cámara federal.

Fue el primer alcalde en operar sin un administrador condal, cargo que los electores eliminaron al tiempo que Giménez asumía el puesto en 2011 después del revocatorio del entonces alcalde Carlos Álvarez. Giménez sirvió el último año del mandato de Alvarez y luego ganó dos mandatos completos

El cargo se considera uno de los más poderosos de la Florida porque Miami-Dade es el condado más poblado del estado, con 2.7 millones de habitantes. El alcalde preside un gobierno con un presupuesto de $9,000 millones y más de 28,000 empleados, y tiene autoridad directa sobre la Policía de Miami-Dade, el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami.

Echemos un vistazo a algunas de las categorías que ayudan a definir la era de Giménez antes de que la alcaldesa-electa Daniella Levine Cava jure su cargo el el martes:

Transporte público

El voto más duro que Giménez, de 66 años, enfrentó en materia de transporte público fue a finales de agosto de 2018,cuando presentó su plan de $300 millones para una línea de autobús de tránsito rápido en el sur de Miami-Dade.

Los alcaldes de la región se rebelaron contra la idea, exigiendo la extensión de Metrorail de $1,000 millones presentada a los electores en un referendo bajo el entonces alcalde Alex Penelas en 2002. Miami-Dade nunca aseguró los fondos necesarios para una ampliación ferroviaria y Giménez promocionó la línea de autobuses como la segunda mejor opción.

Giménez ganó la votación, con la la objeción de la entonces comisionada Levine Cava, que representaba a partes del sur de Miami-Dade.

Dos años más tarde, se ha contratado a un urbanizador y se tienen unos $200 millones en fondos estatales y federales asegurados para crear la primera línea de autobús de tránsito rápido del condado.

Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade, en un autobús, que tomó para destacar la modernización de la línea de autobuses rápidos del sur de Dade en 2019. C.M. Guerrero Miami Herald

Diseñada para imitar las ventajas del servicio ferroviario, la línea en el sur de Miami-Dade planea estaciones climatizadas con venta avanzada de boletos, lo que permite a los pasajeros abordar en grupos y luego viajar sin obstáculos por una autopista con intersecciones bloqueadas al tráfico.

Se estudiaron seis corredores al principio del Plan SMART 2016 del condado, y ese esfuerzo fue parte de la campaña de reelección de Giménez en 2016. El corredor sur es el único con un gran proyecto en marcha en momentos que Giménez deja el cargo, aunque las conversaciones han avanzado para un monorraíl a South Beach y una línea de tren de cercanías a Aventura.

Existe la posibilidad de que la línea de autobús del sur de Miami-Dade sea el comienzo de la tendencia. Una junta de transporte del condado aprobó en octubre una recomendación de la administración de Giménez de seguir una línea de transporte público rápido de $265 millones a lo largo de State Road 836 y se estudia otra para Flagler Street..

Azhar Chougle, director ejecutivo de la organización Transit Alliance Miami, dijo que el sistema de autobuses del sur de de Dade no debería ser motivo de demasiado entusiasmo porque corre paralelo a una autopista. La verdadera prueba es si se logra que los líderes del condado den el paso más difícil de convertir las carreteras para el tráfico normal en nuevos carriles para autobuses.

The Transit Alliance recientemente completó un rediseño de la red de autobuses del condado después de obtener fondos de la administración de Giménez, y Chougle dió crédito al alcalde por reconocer que el condado necesita replantearse cómo divide los recursos para los autobuses.

“Creo que Giménez reconoció muy pronto que el sistema necesita una reforma”, dijo

Medioambiente

En agosto, una ola de peces muertos llegaron a las costas costas de la Bahía de Biscayne. Los ambientalistas los señalaron como evidencia los años perdidos en Miami-Dade para mejorar la calidad del agua y prevenir una crisis ecológica.

La administración de Giménez advirtió de no culpar a la muerte generalizada de peces a fallas en la infraestructura, diciendo que las fuertes lluvias durante el verano y las altas temperaturas pueden conducir a la clase de baja inusual del nivel de oxígeno que provoca que parte de la bahía no tengan temporalmente las condiciones adecuadas para los peces. Rachel Silverstein, directora del grupo Miami Waterkeepers, señaló años de contaminación, fugas de aguas residuales y problemas en los tanques sépticos que el condado no ha abordado.

Una anguila muerta flota en la Bahía de Biscayne el 12 de agosto de 2020. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

“Creo que las muertes de peces este verano fueron una clara indicación de que no hemos hecho las inversiones que necesitamos para proteger a la Bahía de Biscayne de la contaminación que viene de la tierra”, dijo Silverstein el viernes. “El gobierno del condado tiene mucha jurisdicción sobre lo que sucede en Biscayne Bay.”

PortMiami

Cuando la pandemia de coronavirus afectó fuertemente las finanzas de PortMiami y colocó la industria de cruceros al borde del abismo financiero, la administración de Giménez no dejó que la crisis detuviera los planes de invertir cientos de millones de dólares en nuevas terminales. El impulso de un plan de $1,500 millones para cinco nuevas terminales de cruceros con una combinación de fondos privados y públicos mantiene el plan activo.

Las nuevas terminales de cruceros de PortMiam son estructuras de vidrio curvo que imponen un sello arquitectónico al puerto entre el downtown de Miami y Miami Beach.

“Si se conduce lo largo del Viaducto MacArthur camino a South Beach, se verá un un nuevo y emocionante horizonte”, dijo Giménez en un discurso el 6 de noviembre en el puerto. “Imaginemos lo que será en un par de años”.

La decisión de mantener los proyectos portuarios en marcha aumenta lo que está en juego en el sector de cruceros después del COVID, porque las agencias de calificación de crédito tienen perspectivas negativas sobre la deuda de PortMiami. Giménez autorizó negociar los contratos de las terminales para las compañías de crucero puedan hacer pagos mínimos de alquiler hasta que se reanuden las actividades.

En caso de que los ingresos por cruceros y carga no sean suficientes para cubrir los pagos, algunos tenedores de bonos pueden solicitar dinero fiscal que financia los gastos generales del gobierno.

Vivienda

Giménez se postulaba a la reelección en 2016 cuando dio luz verde a lo que se convertiría en la batalla de adquisiciones más feroz de su administración: el contrato de $300 millones para reurbanizar el complejo de viviendas públicas Liberty Square. Related Group ganó sobre Atlantic Pacific, pero no antes de una feroz batalla de cabildeo y relaciones comunitarias que dividió a los vecinos y comisionados del condado.

La recomendación de Giménez para el plan prevaleció y la primera fase del nuevo proyecto, con una combinación de fondos condales, federales y privados, se inauguró en julio de 2019. Fueron los primeros apartamentos modernos construidas para reemplazar el complejo “Liberty Square, uno de los complejos de edificios de vivienda pública más antiguos del país.

El secretario del HUD, Dr. Ben Carson, saluda a Michael Liu, director de Viviendas y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade, durante la ceremonia de inauguración de la primera fase de la reconstrucción de Liberty Square en Miami, Florida, el lunes 1 de julio de 2019. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Ese proyecto fue el preludio de un resurgimiento más amplio y lento de la vivienda pública en Miami-Dade, encabezado por el designado de Giménez, Michael Liu, director de Viviendas del condado.

Aprovechando un programa federal destinado a privatizar algunas unidades de vivienda pública, Miami-Dade cumplió los requisitos de una serie de proyectos que permiten a los urbanizadores presionar por la la rehabilitación de complejos existentes usando ingresos federales del llamado Plan 8.

Miami-Dade recibió autorización para reconstruir o renovar más de 6,000 unidades y el proceso de reurbanización está en marcha en varios complejos, como Culmer Gardens y Robert King High. El condado también usó normas del HUD para seguir adelante con la reurbanización de los complejos Annie Coleman y Harry Cain. Los vecinos se han quejado de la asistencia inadecuada para encontrar nuevos lugares para vivir temporalmente.

“Nada fue justo para nosotros”, dijo Rose Adams, vecina del complejo Annie Coleman, quien a principios de este año consiguió una nueva vivienda pública Miami Gardens. “Terminé en un hotel más de dos meses”.

Los programas de reurbanización garantizan a los vecinos el derecho a las unidades en los nuevos complejos y los urbanizadores deben retener la misma cantidad de vivienda reservada para los vecinos de bajos ingresos. Los defensores de la vivienda describen el esfuerzo de un hito en asegurar la ayuda federal para una red de viviendas mal financiadas que se deteriora más cada año.

“Estábamos en el punto de perder parte de esas viviendas públicas”, dijo Annie Lord, directora ejecutiva de Miami Homes for All. “Han sido muy creativos.”

Presupuesto

Cuando Giménez ganó la elección extraordinaria a la alcaldía en 2011 para reemplazar a Álvarez, su primer presupuesto cumplió una promesa de campaña de revertir el aumento de la tasa impositiva aprobado por la última administración.

La impopular alza, junto con los aumentos salariales para los miembros del sindicato, ayudó a sacar a Álvarez del cargo. Las tasas más altas también fueron una respuesta al desplome del mercado inmobiliario, y los valores habían bajado lo suficiente como para que la cantidad de impuestos sobre la propiedad recaudados en 2011 bajara 3%. Cuando Giménez revirtió las tasas para el presupuesto de 2012, los ingresos fiscales cayeron 14%.

El alcalde recién elegido cerró gran parte de la brecha negociando reducciones temporales de salarios con los sindicatos, junto con recortes de servicios y otras medidas de austeridad.

El enfoque se convirtió en un punto clave del gobierno Giménez, ex gerente de la ciudad de Miami, quien más tarde hizo campaña para dos términos completos como alcalde. Con tasas de impuestos en todo el condado en aproximadamente el mismo nivel que que las estableció en ese presupuesto de 2012, Giménez promocionaba su administración diciendo a los propietarios que les ahorraba más de $1,000 millones en impuestos durante nueve años.

Esto deja a Levine Cava un presupuesto con importantes proyecciones de déficit en los próximos años y decenas de necesidades sin financiación: $13 millones en necesidades de personal para parques, alrededor de $10 millones para estacionamiento cerca de rutas de autobuses expreso y alrededor de $4 millones en necesidades de personal en la agencia de servicios sociales del condado, que tiene una lista de espera de 3,400 personas para servicios de cuidados de ancianos en el hogar.