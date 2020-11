‘Give Miami Day’ viene con nuevas ideas para ayudar a organizaciones no lucrativas durante la pandemia

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Give Miami Day (Día de Donación de Miami), la mayor campaña de donaciones por internet de Miami, está cerca de cumplir su primera década este jueves, quizás en medio del momento más crítico en toda la historia filantrópica del sur de la Florida.

Las organizaciones no lucrativas que ayudan al Condado Miami-Dade se encuentran en serias dificultades para recaudar fondos, justo cuando incluso los residentes dependen mucho de sus servicios para poder sobrevivir a través de la pandemia del COVID-19, que, desde marzo, ha obligado a que muchas instituciones detengan las producciones o eventos que les reportan entradas.

Algunas instituciones, como teatros y museos, se han vuelto creativas y han pasado al modo virtual. Pero no es ni remotamente lo mismo. Entretanto, otras han vuelto a abrir bajo restricciones que limitan la cantidad de público y, por consiguiente, afectan las oportunidades de obtener ingresos.

En momentos en que de nuevo se han reportado una gran cantidad de casos de COVID-19 en el sur de la Florida y en todo el estado, la pandemia ha provocado que el 2020 no se parezca a ningún otro año, sobre todo para las organizaciones no lucrativas, siempre en las primeras líneas a la hora de prestar servicios al Gran Miami.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Una de ellas, Feeding South Florida, por ejemplo, distribuyó 119 millones de libras de alimentos en el año fiscal que terminó en junio, entre ellas 60 millones de libras solo entre marzo y junio. Esta cifra es casi el doble de los 61.5 millones de libras de alimentos que entregó el año anterior en el sur de la Florida.

“Las organizaciones sin fines de lucro han realizado un gran trabajo este año frente a tremendas dificultades y hoy, en el Día Give Miami, hace falta que las respaldemos”, dijo Rebecca Fishman Lipsey, presidenta y principal ejecutiva de la Fundación Miami, que creó y supervisa el Día Give Miami.

“Esperamos que todo el que considere su hogar al Gran Miami se una a nosotros, y haga una donación a una causa en la que cree”, dijo Fishman Lipsey. “Hay casi 900 organizaciones no lucrativas que participan”.

UN DIFERENTE DIA DE GIVE MIAMI

Para ayudar a la comunidad de organizaciones no lucrativas de Miami, la Fundación Miami ha modificado algunos aspectos de su noveno evento anual. En vez de esperar hasta el jueves, 19 de noviembre, los donantes pueden hacer donaciones antes del tradicional Día Give Miami.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

A partir del lunes 16 de noviembre, los donantes pueden visitar la página web GiveMiamiDay.org, examinar las casi 900 organizaciones que hay para respaldar en Miami-Dade, y hacer una donación de forma anticipada.

Las donaciones anticipadas se recibirán hasta las 11:59 p.m. del 18 de noviembre. El Día Give Miami comenzará a las 12:01 a.m. del 19 de noviembre, y finalizará a las 11:59 p.m.

La fundación también está ampliando el Día Give Miami y presentó una sección llamada “Horas Poderosas”. Esta nueva característica destaca causas y organizaciones específicas. Cada hora, de 9 a.m. a 8 p.m. el jueves, la fundación discutirá diferentes tópicos en sus plataformas digitales, como la igualdad racial, la inseguridad en la vivienda y la alimentación, y el desarrollo económico.

MAS FACIL PARA LOS DONANTES

La idea es que “resulte más fácil a los donantes encontrar la causa específica que más les interesa, y respaldar a las organizaciones que hacen el trabajo más duro”, dijo la Fundación Miami.

Las iniciativas buscan alentar las donaciones de nuevos participantes, un objetivo fundamental este año, de acuerdo con la fundación.

“Nuestras organizaciones no lucrativas locales han debido enfrentar enormes problemas este año”, dijo Fishman Lipsey.

COMO EL COVID HA IMPACTADO A LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

La ayuda financiera a beneficiarios como Feeding South Florida, Fairchild Tropical Botanic Garden, The Children’s Movement of Florida, Miami Herald Charities’ Wish Book y cientos de otras organizaciones se aprecia de un modo especial.

“Nuestra industria se ha visto drásticamente afectada por el COVID-19, y ahora más que nunca necesitamos la ayuda de la comunidad para poder lograr que el futuro siga siendo brillante”, dijo Barbara Stein, directora ejecutiva de Producción de Actors’ Playhouse .

“Nuestra compañía ha perdido más de $2.5 millones en ingresos desde el cierre, y hemos tenido que reducir en un 60 por ciento nuestra nómina para poder mantener las operaciones”, apuntó Stein. “Las contribuciones del Día Give Miami del 2020 nos ayudarán a comenzar a reabrir el Miracle Theatre a locales más pequeños a través de nuestro programa juvenil, al tiempo que seguimos brindándole a la comunidad ofertas virtuales que pueden disfrutar desde la casa”.

“Necesitamos su ayuda, ahora más que nunca”, dijo el Museo de Ciencias Phillip & Patricia en un correo electrónico que envió a sus simpatizantes.

“La ciencia es importante, y sabemos que Frost Science sirve como un respiro para el público en estos tiempos tan duros. Aunque el panorama parezca muy difícil, sabemos que podemos salir del atolladero con la ayuda de ustedes, nuestra comunidad”, dijo Frost.

LOS DONANTES SUBIERON EL LISTON EN EL 2019

Give Miami Day 2019 recaudó más de $14.4 millones de 834 organizaciones no lucrativas en 2019, lo que rompió el récord de $11.5 millones que había implantado un año antes, en el 2018.

La campaña del año pasado recibió 39,922 donaciones, ayudando así a que el evento filantrópico alcanzara $61 millones para organizaciones no lucrativas locales desde que comenzó en el 2012.

De modo que este año, la Fundación Miami, en sociedad, ha tenido que volverse creativa para promocionar el Día Give Miami 2020. Muchos eventos se han celebrado de forma virtual para llevar actuaciones artísticas a las casas de los participantes, junto con interesantes conversaciones y hasta fiestas bailables a miles de residentes más que en años anteriores”, dijo Fishman Lipsey.

“Nos sentimos confiados de que Miami-Dade esté listo para apoyar a estas organizaciones no lucrativas que tanto nos han dado en un año tan difícil”, agregó.

Adelante, Miami-Dade.

COMO SE PUEDE DONAR

Qué: Día Give Miami del 2020

Cuándo: de 12:01 a.m. a 11:59 p.m. el jueves

¿Cuántas organizaciones no lucrativas hay? Más de 900

¿Cuánto se puede donar? La donación mínima es de $25

Cómo: Visite el portal givemiamiday.org

Las donaciones se pueden hacer a través de una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o una tarjeta de regalo que califique (VISA, MasterCard, Discover y American Express) o mediante un Fondo de Donantes de la Fundación Miami.

Traducción de Jorge Posada