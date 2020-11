Levine Cava, la nueva alcaldesa de Miami-Dade, planea arrancar ‘con todo’ contra el COVID-19

Dos días antes de ganar las elecciones a la alcaldía de Miami-Dade, Daniella Levine Cava y sus asistentes se reunieron en Liberty City con de trabajadores de campaña y líderes locales del Partido Demócrata.

La reunión de agradecimiento del domingo se convirtió en un rechazo al llamado aburguesamiento de la zona cuando un hombre colocó un altavoz sobre el césped y entregó un micrófono a la alcaldesa electa.

“No podemos estar construyendo cosas nuevas todo el tiempo. Tenemos que ayudar ahora mismo a la gente que vive en esas viviendas. Me interesa la planificación a nivel de vecindario”, dijo Levine Cava. “Vamos a encontrar una manera. Con la ayuda de ustedes y la de Dios”.

Elegida tras una campaña centrada en su estatus de demócrata en un condado de esa tendencia, Levine Cava, de 65 años, enfrenta ahora el desafío anotarse victorias en la política del condado al reemplazar al republicano Carlos Giménez como administradora del mayor condado de la Florida

Ambientalista abierta sobre el cambio climático, hereda el presupuesto de casi $900 millones de agua y alcantarillado que está en el centro de su plan de acelerar la conversión de tanques sépticos al sistema de alcantarillado municipal antes de que el aumento del nivel del mar haga más desastres.

Arrinconada durante sus dos períodos en la Comisión condal, Levine Cava quedó fuera de los cargos de liderazgo locales por parte de la junta que ahora debe convencer para conseguir victorias legislativas.

“Creo que la pandemia dificulta establecer relaciones con los nuevos comisionados”, dijo Raquel Regalado, ex miembro de la Junta Escolar y una de las cinco comisionadas elegidas a los escaños dejados vacantes por la primera ola de renuncias exigidas por las reglas de límite de mandato aprobadas por los electores en 2012. “En un mundo normal, todos estaríamos sentados y tomando café con ella. Y ella estaría creando una coalición”.

Levine Cava, ex ejecutiva de organizaciones sin fines de lucro y administradora de trabajo social, ha apostado gran parte de su éxito a la creación de consensos.

Giménez pasó la mayor parte de 2020 en una disputa pública con alcaldes locales por sus órdenes sobre el COVID y la distribución de fondos de la Ley CARES. Al día siguiente de vencer al también comisionado Esteban Bovo Jr. por ocho puntos en las elecciones a la alcaldía, Levine Cava se unió al alcalde de Miami, Francis Suárez, en una actividad de distribución de alimentos de Miami.

La ventaja de ser alcaldesa

Al discutir la importancia del aprendizaje en la primera infancia, Levine Cava no ofreció soluciones específicas, pero dijo que quiere convocar varias agencias, el sistema escolar y organizaciones sin fines de lucro para abordar el problema.

“No controlo estas fuentes de financiación, pero tengo la ventaja de ser la alcaldesa”, dijo. “Y tengo una visión, y tengo mis formas de colaboración. Tengo la esperanza de que en mi administración podamos traer a estas entidades a la mesa”.

Abuela casada y con dos hijos, Levine Cava considera el tiempo que fue abogada de defensa infantil como el momento en que vio al gobierno hacer lo mejor. Trabajó para la agencia estatal que representaba el interés legal de los niños en problemas y más tarde dirigió el programa condal para ayudar a niños en acogida después del huracán Andrew en los años 1990.

Intervenir a favor de un niño en un hogar peligroso o necesitado urgentemente de servicios era “en muchos casos la diferencia entre la vida y la muerte”.

“No era que un a podía solucionar todos los problemas de estos niños, que obviamente habían nacido en circunstancias realmente difíciles”, dijo. “Pero podíamos marcar una diferencia monumental en la vida de cada niño”.

Crítica del enfoque de Giménez sobre el COVID-19, Levine Cava toma posesión del cargo en medio de lo que según autoridades del condado es un aumento en los casos y ante el comienzo de las vacaciones por el Día de Acción de Gracias, que pudiera empeorar la propagación.

Levine Cava dijo que su primer nombramiento importante como alcaldesa cumplirá una promesa de campaña de crear el cargo de director médico del condado, alguien que la asesore sobre el COVID-19 y ser la voz científica de la administración condal sobre la la pandemia.

“Creo que tenemos poco tiempo para atajar la pandemia”, dijo. “Esta semana voy a trabajar con todo en esto”.

Daniella Levine Cava, alcaldesa electa de Miami-Dade, se toma una foto con Cuthbert Harewood Jr. en Liberty City el domingo 15 de noviembre de 2020. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

Casi dos semanas después de ser elegida alcaldesa del gobierno local más grande de Florida, Levine Cava dijo que aún no ha hablado con el gobernador Ron DeSantis.

Las órdenes del gobernador republicano obligaron a Miami-Dade a reabrir clubes nocturnos y terminar las reuniones virtuales de la Comisión, y Levine Cava dijo que ha estado tratando de conseguir una reunión con el líder estatal para presentar un plan sobre el COVID de ella y los alcaldes de las ciudades del condado. “Queremos que el gobernador nos escuche”, dijo.

También enfrenta desafíos políticos locales sobre el COVID: el toque de queda de medianoche del condado sobrevivió a una impugnación judicial en apelación, pero Miami todavía no lo hace cumplir. “Esa es una conversación todavía está en curso”, dijo Levine Cava.

Como la primera alcaldesa de Miami-Dade, Levine Cava dijo que también tendrá el primer grupo de seguridad integrado por mujeres. Dijo que pidió que se le asignara a una agente de la Policía de Miami-Dade como chofer y ha comenzado el proceso de entrevista.

Levine Cava hizo campaña sobre la idea de que el gobierno de Miami-Dade respondiera más a los necesitados. Toma posesión en momentos que el condado ha gastado buena pare de los casi $1,000 millones en fondos federales para compensar las afectaciones por el COVID que han protegido el presupuesto de la pronunciada baja en la recaudación por concepto del impuesto a las ventas y los hoteles.

Giménez la dejó con un presupuesto con déficit de ingresos en los próximos años, y eso es con los ingresos por impuestos sobre la propiedad que siguen aumentando. Si el valor de la propiedad baja, la recaudación de impuestos por ese concepto empeorará.

Daniella Levine Cava, alcaldesa electa de Miami-Dade, habla con sus electores en Liberty City el domingo 15 de noviembre de 2020. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

“Voy a empezar a hablar de austeridad”, dijo Levine Cava durante un descanso entre escalas el domingo en un recorrido que la llevó desde la zona agrícola del sur de Miami-Dade hasta una reunión de jóvenes trabajadores de campaña en Miami Gardens. “Habrá algunas decisiones muy difíciles. Pero voy unir a todos”.

Dijo que espera contar con más apoyo de los comisionados condales del que tuvo cuando era comisionada. “La comisión se inclinaba más bien a la derecha”, dijo el ex comisionado Juan C. Zapata, republicano en la junta no partidista hasta 2016. “Entonces llegó esta nueva comisionada, que se inclinaba hacia la izquierda, y eso causó cierta fricción”.

Levine Cava debe navegar también las expectativas de los grupos liberales y activistas juveniles. Este año, una coalición de grupos activistas organizó a miembros para oponerse a un plan de Giménez para gastar alrededor de $400 millones para mejorar el sistema carcelario del condado como parte de una campaña para trasladar los fondos de las actividades policiales a los servicios sociales. El movimiento incluyó Catalyst Miami, la organización sin fines de lucro que Levine Cava fundó en 1996 y que entonces dejó para postularse para la Comisión del condado en 2014.

Daniella Levine Cava, alcaldesa electa de Miami-Dade, habla con sus electores en una escala en Tequeño Mania durante un recorrido por el condado, en Doral, Florida, el 15 de noviembre de 2020. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

El plan de la cárcel sigue vigente y Levine Cava dijo que está preparada para adelantar un plan para reemplazar un centro de detención preventiva del condado que está en tan mal estado que lo considera “inhumano”. Al mismo tiempo, dijo que insistirá en que su director de Prisiones encuentre maneras de reducir el número de delincuentes no violentos alojados en cárceles del condado.

“No estoy satisfecha con sus proyecciones”, dijo. “Hay trabajo por hacer. Dicen que han hecho innovaciones., y así ha sido. Pero necesitamos seguir avanzando”.

En una escala dominical en una oficina de campaña de Miami Gardens alquilada a través de un acuerdo conjunto con el Partido Demócrata, Levine Cava se reunió con un grupo de voluntarios y empleados jóvenes.

“Necesitamos un cambio en nuestra comunidad”, dijo Diaundreacq Sherill, de 33 años, quien dirigía la oficina de Miami Gardens. “Sí, elegimos a la primera alcaldesa, ella viene con el cambio.

Otra voluntaria, Francesca Hawthorne, de 32 años, dijo que espera una cierta fricción entre lo que Levine Cava ofrece como alcaldesa y lo que sus partidarios más jóvenes quieren.

“Creo que no hay duda de que va a haber una conversación difícil”, dijo. “El hecho de que Daniella esté aquí para tener esas conversaciones difíciles es el primer paso”.