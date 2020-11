¿Es usted una víctima de la violencia doméstica? No guarde silencio

Durante cinco años Yadira Vázquez soportó en silencio las golpizas y el abuso verbal de su ex esposo. A nadie le contaba el infierno que vivía en un pequeño apartamento en Miami hasta que un día alguien llamó a la policía. Sus heridas físicas hablaron por ella y decidió sobreponerse al miedo que la paralizaba.

Vázquez, una inmigrante de 42 años, pasó a formar parte de las estadísticas que causan alarma en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que considera que la violencia doméstica y sexual se ha convertido en una de las transgresiones de los derechos humanos más flagrantes en el mundo.

La ONU en un intento por llamar la atención sobre esta dramática situación conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo miércoles 25 de noviembre.

Según cifras del organismo multilateral, 243 millones de mujeres y niñas entre los 15 años y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental entre junio de 2019 y los primeros meses de 2020, una cifra que podría aumentar debido a la medida de cuarentena que se ha implementado en la mayoría de los países para mitigar la propagación del virus.

En el caso de Vázquez la violencia fue escalando, el ex esposo al inicio del matrimonio le daba bofetadas y luego pedía que lo perdonara. Cuando ella quedó embarazada, él comenzó a golpearla brutalmente y se profundizó el abuso verbal.

La mujer, de origen mexicano, soportaba en silencio la situación porque él amenazaba con quitarle al niño y en una ocasión “agarró un cuchillo, me lo puso cerca de la cara y me dijo ‘hasta aquí vas a llegar’ “.

Su tormento finalizó hace seis meses cuando el hombre estalló en cólera al perder en un juego de video y se descargó con ella golpeándola con los puños en la cara, en la cabeza. Después le golpeó la espalda con un palo mientras ella intentaba protegerse.

“Me pegó muy fuerte en la cara, muy fuerte, perdí el conocimiento. Cuando me levanté, gracias a Dios, él estaba afuera del apartamento porque habían llegado policías”, relató a el Nuevo Herald con la voz entrecortada y conteniendo el llanto.

Los vecinos llamaron a la policía, pero el hombre comenzó a discutir con los agentes para evitar que vieran a Vázquez. Ante la insistencia de las autoridades la buscó y la amenazó de nuevo para que no contara el maltrato que recibía.

Al inicio ella dijo que estaba bien aun cuando su cara mostraba las secuelas de los golpes. Después decidió vencer el miedo y decir la verdad a los policías.

“El miedo era muy grande, me tenía paralizada, pero hablé, dije que me había golpeado. Lo arrestaron y a mi me llevaron al hospital para hacerme radiografías en la cabeza y en la cara”, dijo Vázquez que no tiene familiares en Estados Unidos, solo a su hijo.

Las autoridades le suministraron toda la información necesaria para que buscara asesoría, incluyendo ayuda psicológica para ella y el niño. Logró que una jueza emitiera una orden de alejamiento contra el hombre.

En la actualidad tiene el respaldo de los servicios de una trabajadora social y asesoría para presentar el divorcio.

“Me siento respaldada, si a mi me pasara algo sé que la policía irá contra él”, expresó llorando.

Ahora Vázquez tienen un consejo para todas las personas víctimas de la violencia doméstica y sexual: “El miedo nos paraliza, pero tenemos el apoyo de Estados Unidos y nos respalda. No se queden calladas que los perjudicados son nuestros hijos”.

Visibilizando la violencia

Para visibilizar esta problemática, el Consulado General de México en Miami realizará el martes 24 de noviembre una mesa redonda en la que se analizarán los “Avances y retos para erradicar la violencia contra la mujer”, a través de Facebook Live @ConsulMexMia, con la participaci{on de Ivón Mesa, directora del Centro de Coordinación para la Asistencia a Víctimas de Violencia del Condado Miami-Dade (CVAC); Bárbara Múñoz, abogada en materia familiar y Susan Rubio, directora de MujerFla.org.

Otra de sus actividades para el miércoles 25 de noviembre es la proyección de videos con, por ejemplo, el testimonio de una persona sobreviviente de la violencia doméstica y las acciones de protección ejercidas para salvaguardar su integridad.

Previo a esas actividades, la sede consular distribuyó infografías sobre el tema en la sala de espera se ha colocado una mesa con hojas color naranja y un mural para que los interesados compartan un mensaje sobre qué significa la violencia de género y qué harían para erradicarla.

El Consulado de México informó que de acuerdo con un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), debido a la actual pandemia, la violencia de género y doméstica ha aumentado en el mundo, particularmente en países latinoamericanos.

Los datos indican que de 2019 a 2020 se intensificó en México, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana Guatemala, Paraguay y Perú, y a excepción de República Dominicana, las llamadas de auxilio aumentaron después de la cuarentena.

“Hay que recordar que cualquier forma de violencia se considera contraria a los derechos humanos y una de las acciones más devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas”, dijo la sede diplomática.