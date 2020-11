Con un nombre como ‘Hialeah: Dade F**cking County’, esta serie de TV se la juega

Louise Álvarez (izq) y su nieta Monique Álvarez, realizaron una nueva versión del villancico ‘The 12 Days of Christmas’, al estilo de Hialeah, para propagar la alegría navideña y aludir a sus raíces cubanas en ‘Los 12 Dias de Navidad de Abuela (en Hialeah)’, en diciembre de 2019. Desde entonces, Monique ha cocreado y está escribiendo un comedia para IMDb/Amazon Studios llamada ‘Hialeah: Dade F**ckin County’. MyAbuelainMiami.com

Probablemente usted tenga que reconocer la curiosidad por un programa de televisión en streaming llamado “Hialeah: Dade F*ckin County”.

Especialmente si vive en el 305.

¡Una comedia que se desarrolla en Hialeah! ¿Será posible que logre capturar la esencia, el sabor, de la sexta ciudad más grande de la Florida, con la mayor proporción de cubanos y cubanoamericanos en cualquier parte de Estados Unidos, según el Censo federal.

Hialeah: Dade F**kin County” es desarrollada por IMDb TV, servicio gratis de streaming de Amazon Studios, dijo Katie Baker, portavoz de IMDb. (el Herald agregó los asteriscos al nombre del programa).

La serie es una comedia familiar de media hora creada por escritores y los productores ejecutivos Monique Álvarez y Jessica Lee Williamson, dijo Barker.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

La fama de My Abuela

Álvarez, escritora cubanocolombiana, actriz y productora de Hialeah pudiera pasar de la ser la estrella local detrás de MyAbuelaInMiami a un programa nacional de TV si este programa despunta.

Álvarez creó un momento viral la temporada pasada cuando ella y abuela de 90 años grabaron u video que transformó The 12 Days of Christmas en Los 12 Días de Navidad de Abuela (en Hialeah.

El video —disponible en varias plataformas de My Abuela —YouTube, My Abuela in Miami en Facebook, Instagram y en MyAbuelaInMiami— se grabó contra un fondo de arte callejero en el Leah Arts District en Hialeah y tiendas circundantes, ventanitas de café y supermercados en vecindarios de Miami-Dade.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Louise y Monique Álvarez querían hacer que la gente se riera y especiera el espíritu navideño “estilo cubano”, declararon en ese momento al Miami Herald.

Y este 2020, no cabe duda que pudiéramos más risas.

Pero aunque es una idea nueva, eso no significa que el programa sea escogido para trasmitirse.

“Es demasiado pronto para ofrecer detalles”, dijo Baker, portavoz de IMDb. Eso incluye si la serie se graba o no, bueno, en Hialeah.

‘Alvarez también nos contó del desarrollo del programa cuando nos contactó el jueves. “Sé que es un momento raro para dar buenas noticias, pero no siempre podemos escoger el momento adecuado. Estoy muy entusiasmada y orgullosa de llevar esta colorida comunidad ante los demás”, dijo.

¿De qué va ‘Hialeah: Dade F**kin County’?

Amazon Studios describe la propuesta de esta manera:

La comedia “sigue a una cubanoamericano de primera generación, ChiChi Rodríguez, quien huye de un matrimonio frustrado y regresa con su familia en Hialeah: no muy lejos de Miami, pero un mundo aparte de la versión de lujo del sur de la Florida, y el último lugar donde ChiChi quiere estar.

“Ella está decidida a reinventarse en este singular vecindario lleno de mostradores de cafecito, altares de santería y anuncios para implantes de glúteos. Pero primero tiene que aprender que hay que resolver .

Al igual que Álvarez, Williamson, cocreadora del programa, escritora y productora ejecutiva, tiene raíces cubanas. Fue criada por su madre cubana en el este de Maryland, según una biografía dada a conocer por IMDb TV.

Rita Moreno (izq) hace el papel de una abuela cubana con los también protagonistas Marcel Ruiz y Justina Machado, en una versión de ‘One Day at a Time’, que se presentó tres temporadas en Netflix Michael Yarish AP

Si la serie se concreta., seguiría a la versión de One Dayt at a Time, de Norman Lear, que se centra en una familia cubanoamericana y tiene de protagonista la la estrella puertorriqueña Rita Moreno, con el tema musical actualizado por Gloria Estefan.

¿Que pasó con la abuela?

Monique Álvarez trabaja en este momento en un papel en la nueva película Percy, que coprogagoniza con Christopher Walken.

En el caso de la abuela, Álvarez nos dice que Louise, después de convertirse en una sensación en YouTube a raíz de cumplir los 91 años con su parodia 12 Days of Christmas, enfrenta la pandemia en el apropiado estilo de Hialeah.

“Está en cuarentena con sus telenovelas, así que está bien”, dijo la nieta.