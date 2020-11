¿Cuál es la fecha límite para pedir la Parte B del Medicare?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Quiero solicitar la Parte B de Medicare este año. ¿Cuándo es la fecha límite?

A. Curbelo, West Palm Beach

Si no se inscribió en la Parte B de Medicare (seguro médico) cuando comenzó a ser elegible para Medicare, tiene la oportunidad de solicitarla durante el período de inscripción general, que se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año. Si no cumple con la fecha límite, es posible que tenga que esperar hasta el próximo año para solicitarla. La Parte B de Medicare cubre algunos gastos médicos no cubiertos por la Parte A de Medicare (seguro hospitalario), como los honorarios de los médicos, las visitas al hospital para pacientes ambulatorios y otros suministros médicos. Puede obtener más información leyendo Medicare en www.segurosocial.gov/pubs/10043.html.

Mi médico cree que estoy discapacitado. ¿Quién decide si cumplo con los requisitos para los beneficios por discapacidad del Seguro Social?

K. Pérez, Hialeah

Primero revisaremos su solicitud para asegurarnos de que cumpla con algunos requisitos básicos para los beneficios por discapacidad del Seguro Social, como si trabajó suficientes años para calificar. Luego, enviaremos su solicitud a la oficina de servicios de determinación de discapacidad en su estado, a menudo llamada “DDS” o “agencia estatal”. Su agencia estatal completa la decisión de discapacidad por nosotros. Los médicos y especialistas en discapacidad de la agencia estatal solicitan a sus médicos información sobre su condición. Consideran todos los hechos en su caso. Utilizan la evidencia médica de sus médicos y hospitales, clínicas o instituciones donde lo han tratado y toda otra información.

El personal de la agencia estatal puede necesitar más información médica antes de decidir si está discapacitado. Si no hay más información disponible de sus fuentes médicas actuales, la agencia estatal puede pedirle que vaya a un examen especial. Preferimos preguntarle a su propio médico, pero a veces el examen puede ser realizado por otra persona. El Seguro Social pagará el examen y algunos de los costos de viaje relacionados. Obtenga más información en www.socialsecurity.gov/disability.

He leído que hay una espera de cinco meses antes de que comiencen mis pagos por discapacidad del Seguro Social. ¿Hay alguna excepción? ¿Puedo recibir SSI durante este período de espera?

J. Banco, Ft. Myers

Si bien no hay excepciones al período de espera de cinco meses, es posible que pueda recibir pagos de SSI si cumple con la definición estricta de discapacidad del Seguro Social y cumple con los requisitos de ingresos y recursos del programa SSI. Para obtener más información sobre los requisitos de ingresos y recursos del programa SSI, visite www.socialsecurity.gov/ssi.

Mi hermana de 15 años es ciega de nacimiento. Creo que debería solicitar el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), pero mis padres piensan que es menor de edad, son responsables de ella y no calificará. ¿Quién tiene la razón?

S. Linares, Miami

Para calificar para SSI, un individuo debe cumplir con ciertos límites de ingresos y recursos. Como su hermana es menor de edad, algunos de los ingresos y recursos de sus padres determinarán si su hermana es elegible para SSI. Una vez que su hermana cumpla 18 años, sus ingresos y recursos no se tendrán en cuenta al decidir su elegibilidad y el monto del pago. Digale a sus padres que pueden verificar en cualquier oficina del Seguro Social para ver si tu hermana califica. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).