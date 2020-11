Carlos Giménez y María Elvira Salazar forman el ’Escuadrón de la Libertad’

Los dos nuevos republicanos de Miami en Washington se oponen a casi todo lo que significa “The Squad”, excepto la marca.

Dos años después de que la representante federal neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez y un grupo de legisladores de izquierda se dieran ese nombre, un grupo de nuevos representantes republicanos tratan de darle la vuelta al mensaje de Ocasio-Cortez llamándose a sí mismos “El Escuadrón de la Libertad”, con el objetivo de empujar hacia atrás cualquier cosa que perciben como demasiado a la izquierda en el Congreso.

Carlos Giménez, ex alcalde de Miami-Dade, y María Elvira Salazar, ex periodista de televisión, forman parte del grupo. Todos los miembros huyeron p tienen familiares que se fueron de Cuba y de una Ucrania controlada por la Unión Soviética. El grupo, aunque informal, es resultado de las repetidas críticas durante las elecciones de 2020 por parte de republicanos que calificaron a los demócratas “socialistas”, una línea que no era cierta en la mayoría de los casos, pero que ganó seguidores en lugares como Miami.

Además de Giménez, nacido en Cuba, y Salazar, cuyos padres nacieron en Cuba, el grupo incluye a los nuevos representantes federales Nicole Malliotakis, de Nueva York, cuya madre nació en Cuba, y Victoria Spartz de Indiana, quien creció en la Unión Soviética antes que Ucrania se convirtiera en un país independiente.

Pero a diferencia del Squad original o el derechista Freedom Caucus, formado en 2015 y que buscaba crear un cambio en Washington empujando a los líderes del partido más a la izquierda o a la derecha, el Escuadrón de la Libertad está alineado estrechamente con la dirección del partido republicano y no está tratando de cambiarlo.

En el caso de Giménez, fue el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, quien lo convenció de que se postulara.

Giménez dijo que a diferencia de la Squad, que quería “cambiar fundamentalmente este país ... gente como yo, María y Nicole, no estamos aquí para cambiar fundamentalmente el país. Queremos mejorarlo”.

Todos los legisladores del Escuadrón de la Libertad ganaron escaños de los demócratas o consiguieron mantener escaños competitivos.

Giménez, Salazar y Malliotakis dijeron que los resultados de las elecciones para los escaños de la Cámara en todo el país, donde los republicanos obtuvieron al menos ocho escaños y eligieron a su clase más diversa de la historia, es evidencia de que ideas como Medicare for All y la reducción de los fondos a la Policía no son populares fuera de unos pocos distritos urbanos.

Se esperaba que los demócratas ampliaran su mayoría en la Cámara de Representantes federal, pero en su lugar perdieron al menos siete escaños. Hasta el viernes, ocho escaños no tenían un ganador claro, según The Associated Press.

Las pérdidas inesperadas, incluida la victoria de Salazar sobre la representante Donna Shalala en el sur de Florida, posiblemente la derrota más importante en el país, desataron una ola de críticas en el Partido Demócrata de que no hizo lo suficiente para atraer a los electores centristas en escaños competitivos.

Después de las elecciones de 2020, los republicanos dijeron que muchos electores votantes muestran cautela a la hora de ampliar el gobierno, y que los demócratas son cada vez más vistos como representantes de los intereses urbanos de élite en lugares como Miami-Dade, donde el presidente Donald Trump tuvo un desempeño 22% mejor en 2020 que en 2016.

“Vamos a ser una fuerza a tener en cuenta”, dijo Salazar.

Salazar y Giménez dijeron que están hablando con otros nuevos legisladores republicanos, una clase diversa que incluye a los primeros republicanos asiáticoamericanos elegidos en un decenio y los únicos republicanos negros que integrarán la próxima Cámara federal, para pensar en maneras de influir en la política.

Por ahora, sus objetivos se centran principalmente en oponerse con fuerza a cualquier cambio a la izquierda percibido dentro del Partido Demócrata. Pero decirle al país que las ideas conservadoras pueden atraer a los votantes de diferentes orígenes raciales y socioeconómicos también será una buena parte de su agenda.

Giménez y Salazar ya se han presentado en la televisión nacional desde sus victorias. Malliotakis, que ganó un escaño en Staten Island de manos demócratas, anunció la formación del informal “Escuadrón de la Libertad” poco después del día de las elecciones.

“No es un grupo formal. Es solo una alianza natural que se está formando entre los miembros que tienen experiencias similares a mi familia”, dijo Malliotakis, cuya abuela vivió en Hialeah y que también tiene familia en Miami.

“Conocí a María y Carlos antes de ser elegidos, los políticos cubanos nos mantenemos en contacto. Los republicanos necesitan mensajeros que puedan contar estas historias y explicar al pueblo estadounidense qué es exactamente el socialismo”.

Hace dos años, Shalala y la representante demócrata Debbie Mucarsel-Powell formaron parte de un Congreso que incluyó un récord de 127 mujeres, y ese aumento fue impulsado casi exclusivamente por los demócratas. Pero republicanos como Salazar y Malliotakis contribuirán a un Congreso aún más diverso en 2021 después que al menos 142 mujeres fueran elegidas en noviembre.

Los republicanos del Congreso en 2021 tendrán el porcentaje más pequeño de hombres blancos en la historia moderna, solo cuatro años después que Trump ganara después de acumular altos niveles de apoyo de los electores blancos. Trump mejoró su posición entre muchos grupos minoritarios en todo el país en 2020, a pesar de perder las elecciones generales.

“Lo bueno de este grupo es que somos muy diversos”, dijo Malliotakis. “Es el grupo más grande de mujeres republicanas. Tienen hispanos, afroamericanos, asiáticoamericanos para ser nuestros mensajeros, para conectarse con las mujeres de los suburbios, la comunidad hispana, la comunidad afroamericana, la comunidad asiáticoamericana”.

Malliotakis y Giménez dijeron que la dirección del partido Partido Republicano, a pesar de ser blanca, merece crédito por promover una amplia gama de candidatos en 2020.

“Creo que la nueva hornada de legisladores republicanos es mucho más diversa de lo que probablemente están acostumbrados”, dijo Giménez. “Tenemos muchas mujeres. Tenemos muchas mujeres de minorías. Nos parecemos mucho más a Estados Unidos y creo que eso es muy bueno para el Partido Republicano”.

Después que Ocasio-Cortez dijo que los demócratas perdieron escaños como el que gano Giménez en parte porque los titulares como Mucarsel-Powell no adoptaron completamente Medicare for All y el Green New Deal, Mucarsel-Powell respondió que los demócratas necesitan reconocer que los electores de minorías como los hispanos de del sur de la Florida no son un bloque monolítico que siempre vota republicano.

“Había muchos factores: una campaña de desinformación dirigida a los hispanos, un electorado desesperado por reabrir la economía, con miedo por las consecuencias económicas; un partido nacional que piensa que la identidad racial es la forma en que votamos”, tuiteó Mucarsel-Powell. “No se trata solo de socialismo”.

Pero Giménez, Malliotakis y Salazar dijeron que los representantes republicanos, durante al menos los próximos dos años, estarán unidos para oponerse al tipo de políticas favorecidas por Ocasio-Cortez, y que la mayoría más pequeña de los demócratas en varios decenios les dará poco margen para seguir políticas de izquierda si los moderados se oponen a ellos.

“Una de las cosas que me ayudó a postularme fue luchar contra [Ocasio-Cortez]”, dijo Giménez. “Quiero luchar con ellos. Quiero luchar contra ellos en la arena de las ideas. Creo que sus ideas y adónde quieren llevar al país está completamente equivocada. No estoy aquí para luchar contra todos los demócratas. Estoy aquí para luchar contra The Squad. Voy a hacer eso con mi último aliento”.