Se acerca el Día de Acción de Gracias, y los supermercados tienen muchas ofertas

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El Día de Acción de Gracias está a la vuelta de las esquina, y ¿todavía no lo han invitado a ninguna cena? Quizás el motivo de ello sea que este año, todo el mundo está haciendo reuniones más pequeñas debido al COVID-19.

De cualquier modo, aún le quedan algunas opciones. Aunque siempre podrá comer u ordenar comida (algunos restaurantes ofrecen platos del Día de Acción de Gracias para llevar), si usted amante del pavo, del relleno, del pastel de calabaza y del puré de papas hecho en casa, entonces tendría que cocinar su propia cena o, por lo menos, calentarla.

Y el último día para ordenar en un supermercado casi lo tenemos encima. Las buenas noticias para aquellos a quienes no les gusta cocinar, o no saben cocinar, es que un sinfín de los favoritos platos tradicionales del Día de Acción de Gracias ya vienen hechos, y solo hace falta calentarlos.

La mala noticia es que como el sur de la Florida está experimentando una nueva ola de casos de COVID-19, muchas personas prefieren quedarse en casa, y algunas tiendas como Whole Foods ya han agotado sus especiales por el Día de Acción de Gracias, en tanto otras como Target, Walmart, Sam’s Club, Costco y BJ, donde podría comprar algunos productos esenciales de última hora, cerrarán el Día de Acción de Gracias, según el portal Today.com, el sitio web del programa Today.

Por otra parte, de acuerdo con los expertos, este año el público quiere pavos más pequeños, ya que las reuniones serán también más pequeñas. Si le resulta difícil encontrar un pavo más chico, no se preocupe, siempre sobrará.

Así que mientras decide qué quiere hacer el Día de Acción de Gracias, a continuación le detallamos las horas de cierre de algunos mercados para hacer una orden:

¿CUAL ES EL ULTIMO DIA PARA ORDENAR PAVO Y OTROS PLATOS EN LOS SUPERMERCADOS PUBLIX, SEDANO’S, WHOLE FOODS Y ALDI?







▪ PUBLIX — El pavo y los platos acompañantes están disponibles como parte de una oferta llamada Cena con Pavo Cocinado, aunque tendrá que calentarla. Un portavoz de la cadena dijo que el pavo y los platos acompañantes también se venderán por separado, lo que es algo estupendo, si su fiesta de este año es más pequeña para tratar de reducir el riesgo de contagiarse con el COVID-19. Puede saber qué platos festivos están disponibles en el portal publix.com si pincha en la sección “Holiday Meals” (“Platos de los Días Festivos”).

¿Cómo ordenar? Puede hacerlo por internet o en la propia tienda por lo menos con 48 horas de antemano. Publix informó que la entrega a las casas mediante la aplicación Instacart no estará a mano, lo que quiere decir que el interesado tendrá que ir a la tienda para recoger el pedido, aunque lo haya ordenado por internet.

¿Tengo que hacer una orden? Según Publix, el pavo y los platos acompañantes estarán disponibles en la sección de auto-servicio de la tienda, mientras se acerca el día feriado, y mientras duren los productos. De modo que, si realmente quiere comer pavo, lo mejor que puede hacer es ordenarlo con anticipación.

▪ SEDANO’S SUPERMARKET — Si está pensando comprar un pavo, un puerco asado o un jamón glaseado con miel, asegúrese de buscar antes en el volante semanal que Sedano’s tiene en su sitio website para ver si alguna de sus ofertas especiales por el el Día de Acción de Gracias le conviene. Un portavoz de Sedano’s dijo que el supermercado tiene listos platos de varios tamaños para servir mejor a los clientes que tal vez este año no celebren una gran reunión como en fechas anteriores. La tienda también tendrá comidas relacionadas con la festividad en sus secciones “Grab and Go” y “Heat and Eat”.

¿Cómo ordenar? Puede hacerlo en el propio mercado, pero tenga en cuenta que las comidas solo estarán disponibles en ciertas tiendas. Sedano’s dijo que no podrá entregar el pavo ni la mayoría de los platos acompañantes, lo que significa que tendrá que ir a la tienda para recoger la orden, aunque la haya reservado por internet. Igualmente puede ver qué especiales su tienda más cercana está ofreciendo si visita la página web https://sedanos.com/.

¿Tengo que hacer una orden? Sedano’s no tiene una fecha límite sobre el último día que se puede ordenar el pavo y los platos acompañantes, de ahí que le recomiende al público hacer un pedido lo antes posible. También señala que las órdenes se toman de acuerdo con el orden de llegada, para de este modo permitir que cada supermercado pueda manejar una cantidad diferente de órdenes. Según un portavoz de la cadena, los clientes pueden llegar y comprar el pavo y los platos acompañantes, pero todo dependería de la disponibilidad que haya.

▪ WINN-DIXIE y FRESCO Y MAS — Si su familia es numerosa o quiere comer mucho, Winn-Dixie tiene varias ofertas BOGO que le podrían interesar para este Día de Acción de Gracias. Las ofertas terminan los miércoles o hasta que duren los productos. Fresco y Más tiene también algunos especiales por el Día de Acción de Gracias que les podrían gustar, así como ofertas que terminan el martes o hasta que duren los productos. Dele una ojeada a los “anuncios semanales” en el sitio web www.winndixie.com y en www.frescoymas.com/ para más información y detalles.

Winn-Dixie también está ofreciendo algunos platos especiales para las fiestas que podrían ser convenientes para familias grandes. No se sabe si Fresco y Más también está ofreciendo similares algunos platos especiales, y hasta ahora la compañía no ha respondido una solicitud para conocer qué tiene que decir al respecto.

¿Cómo ordenar? Puede hacerlo en persona o por teléfono con al menos 24 horas de antelación en el Winn-Dixie de su localidad. La planilla de la festividad y el folleto que tiene que descargar donde aparecen las diferentes opciones de comidas se pueden encontrar en el portal www.winndixie.com/shopping/departments/deli.

Un consejo Si quiere un pavo gratis, pase por la farmacia de cualquier tienda Winn-Dixie’s o Fresco y Más para vacunarse contra la gripe, según las cuentas en Instagram de ambos supermercados. La vacuna es gratis dentro de la mayoría de los planes de seguros, y la oferta estará vigente hasta el 24 de noviembre de 2020.

▪ WHOLE FOODS — Todo el que sea miembro de Amazon Prime quizás quiera verificar primero en Whole Foods antes de echarle un vistazo a la competencia. La cadena de supermercados está ofreciéndole descuentos a los miembros de Amazon Prime para la compra de pavos selectos. Los que no son miembros, pueden escoger entre una gran variedad de platos preparados. La compañía dijo que todos los platos están completamente cocinados, y lo único que hace falta es calentarlos, salvo que se especifique otra cosa.

¿Cómo ordenar? Las comidas, así como los pavos, platos acompañantes, los aperitivos, las bandejas y postres se pueden ordenar por internet visitando la página web shop.wfm.com , o llamando al teléfono 844-936-2428. Si piensa usar su membresía de Amazon Prime para obtener el descuento para el pavo, tiene que planear en cuándo va a ir a la tienda para recogerlo.

Las órdenes para todos los pavos y platos acompañantes que no tengan un descuento de Amazon Prime deberán hacerse por lo menos 48 horas antes, lo que quiere decir que aún hay tiempo hasta este martes. Pero apúrese, dado que que algunas tiendas Whole Foods del sur de la Florida ya han comunicado que algunas de las comidas no están disponibles de encargar por internet.

¿Habrá entrega a domicilio? Eso depende. La guía de Whole Foods para las fiestas indica que la entrega en las casas solamente está disponible para los miembros de Amazon Prime en códigos postales selectos. Puede visitar el sitio web amazon.com/wholefoods o descargar la aplicación de Amazon y buscar el tab de Whole Foods para ver qué se puede ordenar. Entonces podrá decidir si prefiere ir a recoger que la hagan la entrega en su casa.

Todas las órdenes hechas por internet mediante el sitio shop.wfm.com, y a través de la “Mesa de Festividades” de la tienda solo se pueden recoger en persona. ¿Todavía no está seguro? Hable con un representante por internet o llame a la tienda de su área para más detalles.

▪ ALDI — Si está buscando preparar una comida barata, Aldi tal vez tenga lo que usted necesita. De acuerdo con la tienda, puede comprar un pavo, los ingredientes que le hacen falta para elaborar los platos acompañantes y los postres por menos de $30. Solo tiene que visitar: https://www.aldi.us/en/

¿Cómo ordenar? Solo en persona en la tienda mientras duren las existencias en locales selectos. Puede echarle un vistazo a los especiales por el Día de Acción de Gracias y a la guía de recetas de Aldi en el sitio web: https://www.aldi.us/en/

Traducción de Jorge Posada