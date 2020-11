Policía de Miami fuera de servicio le da muerte a intruso en la casa de su ex esposa

Leer más

Recientemente se presentó P (Ediciones Furtivas, 2020), el libro más reciente de la escritora cubana María Cristina Fernández. La autora no quiso que la pandemia impidiera el festejo. Son 17 narraciones dolorosas. “P no existiría si yo no hubiera traspuesto los dispositivos de seguridad de una prisión en las afueras de Florida City, al sur de Miami, a donde he estado yendo durante los últimos tres años, como instructora de un taller de escritura en español”, dice María Cristina en una entrevista que le realizó el escritor y director editorial Rodolfo Martínez Sotomayor.

“Poco a poco me fui dando cuenta de que entre mi prisión y la de ellos, hay más puntos en común de lo que pude sospechar en un principio”. María Cristina interactúa con criminales que cumplen condena por algún delito, ella trata de paliar la monotonía de estas personas estimulando la imaginación y la lectura. Un trabajo encomiable pero lleno de contradicciones.