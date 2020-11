Detenido epiléptico demanda al ICE: “Me subían al vehículo como si fuera un saco de papas’

Alejandro Mugaburu ha demandando a la Policía de Inmigración y Aduanas alegando negligencia médica. Courtesy of Alejandro Mugaburu

Durante unos ocho meses, funcionarios federales de inmigración subían y bajaban a Alejandro Mugaburu de vehículos “como un saco de papas”, dijo.

En una demanda por negligencia médica presentada en el tribunal federal de Miami a principios de este mes, el detenido de inmigración, de 6 pies, 2 pulgadas y 250 libras, le dijo al juez que fue constantemente “arrastrado” de su silla de ruedas y llevado a un vehículo sin acceso a silla de ruedas por tres guardias de la Policía de Inmigración y Aduanas. Tenía hematomas en los brazos y los costados del cuerpo, ser “agarrado y lanzado” tantas veces.

La demanda del hombre epiléptico de 33 años afirma que quedó sin poder moverse después de una convulsión en septiembre de 2019 mientras bajaba en Krome, el centro de detención de ICE en Miami-Dade. Mugaburu dijo que “se desplomó” por la escalera, perdió el conocimiento y se lastimó gravemente una pierna después que ICE le “negó” sus medicamentos para controlar la epilepsia.

Catorce meses después, dice, su lesión aún no le han tratado la lesión “adecuadamente”.

“Desde ese otoño he estado en silla de ruedas, sin poder caminar hasta este día”, le dijo al Miami Herald durante una entrevista en FaceTime. “No les importa; es como si fuera basura”. Los registros médicos examinados por el Miami Herald muestran que Mugaburu sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior en la pierna izquierda, que sigue muy inflamada.

En la demanda presentada el 29 de octubre en el corte federal de Miami contra el ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Akima Global Services, la compañía contratada para operar Krome, este ciudadano peruano —quien fue liberado en mayo después de que el Miami Herald publicara una historia que relataba sus experiencias como detenido del ICE durante la pandemia del COVID-19— dice que su “maltrato y discriminación” sobre la base de su discapacidad infringe la Ley de Rehabilitación de 1973 , la Ley de Protección de Persona con Discapacidades, la Ley Federal de Reclamaciones por Daños y la Constitución.

“Debido a la epilepsia de Mugaburu, debería haber sido alojado en una unidad del primer piso y haberle asignado una litera de abajo para dormir”, escribió su abogado, Eduardo A. Maura. El ICE no ha respondido a varios correos electrónicos del Miami Herald en busca de declaraciones sobre el caso de Mugaburu. Su cliente estaba alojado en el segundo piso, dijo, y para llegar tenía que subir 14 escalones.

Maura agregó: “Los médicos ignoraban constantemente sus reclamos de atención a sus lesiones y medicamentos. Fue colocado en aislamiento durante semanas consecutivas para limitar la necesidad de movilidad en silla de ruedas. Se le negó el acceso al baño con una silla especial y se vio obligado a usar baños e instalaciones que no estaban equipadas para el acceso en silla de ruedas. Mugaburu dice que su dolor físico se queda corto en comparación con el dolor de la injusticia”.

Según los documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidos por el Miami Herald, el ICE reconoció las afirmaciones de Mugaburu y acordó “resolver informalmente” el asunto mediante la implementación de “acciones correctivas” que serán “revisadas” a finales de diciembre.

El plan del ICE para abordar la situación fue esbozado en una respuesta del 11 de septiembre de la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS después que Mugaburu presentara una queja el 9 de diciembre de 2019 sobre el incidente mientras estaba detenido. EL ICE dijo que tomaría las siguientes medidas:

▪ Capacitar al personal de Krome para la identificación de detenidos con necesidades especiales.

▪ Emitir pases de necesidades especiales a los detenidos y sus agentes de custodia.

▪ Mantener una “lista maestra” de detenidos con necesidades especiales para “mejorar la comunicación”.

▪ Hacer que los administradores de salud “revisen, capaciten o modifiquen” los procedimientos operativos locales

▪ Identificar a los detenidos de Krome que tienen una necesidad especial mediante el uso de pulseras codificadas por colores

“Le agradecemos que nos haya informado”, dijo el DHS a Mugaburu en la carta de resolución del 11 de septiembre. “Consultas como la suya ayudan al DHS a cumplir su obligación de proteger los derechos y las libertades civiles”.

No es el único

Expertos y abogados de inmigración dicen que el caso de Mugaburu es común.

Según el Manual de Operaciones de Normas de Atención Médica de ICE, la entidad tiene ninguna política que exija a la agencia pagar tratamientos médicos una vez que un detenido es liberado. Y si un detenido resulta lesionado bajo el cuidado de ICE —en cuyo caso tiene la obligación de ofrecer atención médica— muchos inmigrantes salen de la detención sin ser tratados por lesiones, según detenidos, defensores y expertos.

“Los detenidos tienen acceso permanente a servicios de atención de la salud”, dice el manual del ICE. “Cada instalación proporciona directa o contractualmente a su población de detenidos ... atención médica, dental y de salud mental y servicios farmacéuticos médicamente necesarios”.

Pero durante años, los detenidos, sus abogados y expertos en políticas de inmigración han dicho que esas normas no siempre se siguen.

Según una investigación del Congreso publicada en septiembre, los detenidos en las instalaciones de ICE “a menudo no reciben tratamiento crítico o enfrentan retrasos”. Además, el estudio determinó que muchas de las instalaciones carecían de personal médico suficiente y no proporcionaban la atención necesaria para enfermedades crónicas, lo que resultó en la muerte de detenidos.

Las conclusiones de un Comité de Supervisión de la Cámara salieron a relucir una semana después que un denunciante que anteriormente trabajó en una instalación de ICE en Georgia detalló un alto índice de histerectomías entre las detenidas y acusó a la agencia de negligencia médica en una denuncia presentada al inspector general del DHS.

Las políticas de ICE no abordan si la agencia tendría que pagar la atención médica después de la liberación si el detenido sufre una lesión debido a negligencia médica.

Los detenidos “tendrían que demandar”, dijo Heidi Altman, directora de políticas del National Immigrant Law Center, una organización nacional que representa a inmigrantes de bajos ingresos. “No hay nada en las políticas que aborden esto. Se argumentaría que si tienen éxito en el tribunal, entonces el ICE pagaría los servicios médicos”.

Ni el ICE ni el DHS no respondieron a varios correos electrónicos del Herald en busca de declaraciones sobre lesiones y protocolos de atención médica.

Según el manual de operaciones de ICE para estándares de atención médica, la agencia solo está obligada a proporcionar a los detenidos liberados un “plan de alta, un resumen de los registros médicos, cualquier medicamento médicamente necesario y referencias a personal médico comunitario”.

Lara Nochomovitz, abogada de inmigración quien trabaja en las zonas rurales de Louisiana, dijo que recibir atención médica mientras los detenidos están bajo custodia del ICE es difícil.

“Si su vida no está peligro, sencillamente no lo hacen”, dijo Nochomovitz. “El problema es que muchas de las lesiones en cuestión no son un peligro para la vida, pero la afectan.

Bryan Cox, portavoz del ICE, dijo en un correo electrónico al Herald que la agencia “no puede abordar acusaciones inexistentes, y este tipo de sugerencias vagas y anónimas hechas sin ningún detalle deben ser tratadas con el mayor escepticismo”.

Nochomovitz dijo que representa a un detenido que se cayó en la ducha “y se fracturó huesos”, así como a otro que se fracturó el tobillo durante el receso.

“A ninguno lo trataron. EL ICE no quiere pagar la operación ni la fisioterapia”, dijo Nochomovitz. “Eso es lo que quiero decir con las cosas que afectan la vida. Ninguno de estos dos hombres va a morir por esas lesiones, pero nadie sabe las consecuencia”.

Cuando el Herald le preguntó al ICE sobre esos dos detenidos, Cox dijo: “Simplemente señalaría que cualquier reclamo de personas a las que se les niega la atención médica necesaria y la atención médica apropiada es falsa. Acabamos de publicar nuestro primer informe anual, que muestra que la agencia gastó más de $315 millones en atención médica de detenidos” en 2020.

El informe, publicado el 5 de noviembre, detalló cómo los costos médicos anuales del ICE aumentaron en 27% en el año fiscal 2020, un año con una baja población promedio diaria debido al COVID-19, en comparación con del año fiscal 2019, cuando fue de $248 millones. La pandemia condujo a un aumento de 88% en el costo diario por persona, indicó el informe, señalando que 20,630 detenidos fueron sometidos a pruebas para detectar el coronavirus desde marzo.

Steve Cooper, un ciudadano jamaiquino que está recluido en el Centro de Detención Glades en Moore Haven, Florida, declaró al Herald que en los casos en que los detenidos son llevados al médico, a menudo es demasiado tarde.

En un caso, dijo Cooper, le sacaron un diente impactado. Después se infectó, y le dieron un antibiótico que le causó una reacción alérgica y erupciones cutáneas.

“Fue cuando me desmayé debido a la reacción alérgica, me caí de la litera y me dañé los ligamentos de las muñecas en junio de 2019”, dijo Cooper, señalando que no lo operaron de la muñeca izquierda hasta febrero de 2020. “Me dijeron que no se puede hacer nada por mi muñeca derecha. Hasta hoy todavía no puedo apoyarme en esa muñeca”.

Cooper dijo que el cirujano le dijo que necesitaba terapia física durante cuatro meses. Pero pasaron seis meses, hasta agosto, en que lo llevaron a la terapia.

“El terapeuta me dijo que esperaron demasiado”, dijo. “El médico dijo que no puedo trabajar por ahora. Me duele la mano todos los días”.

EL ICE declinó hacer comentarios sobre las alegaciones de Cooper.

En el caso de Mugaburu, cuando finalmente vio al ortopedista varios meses después de su lesión, le dijeron que necesitaba terapia física.

“”Sin embargo, alrededor de un mes y medio más tarde fue finalmente llevado a fisioterapeuta, quien le dijo que primero tiene que operarse para que entonces otro ortopeda lo evalúe”, dijo Jessica Schneider, directora del programa de detención de Americans for Immigrant Justice.

Cuando Mugaburu estaba detenido, Schneider y su equipo lo representaron con la esperanza de liberarlo durante la pandemia. “Fue trasladado repetidamente a varias instalaciones y aún así no recibe el tratamiento que necesita para su pierna”.

Durante dos meses, el Miami Herald ha entrevistado y documentado el viaje de Mugaburu desde el centro de detención del Condado Monroe en Cayo Hueso hasta el centro de detención de Krome en el el Miami-Dade el 7 de marzo. El 3 de abril fue trasladado al centro de detención Glades en el centro de la Florida, y el 21 de abril fue llevado al centro de detención del Condado Baker en el norte de Florida. El 1 de mayo fue llevado de vuelta a Krome.

Por cada traslado, Mugaburu, que todavía usa una silla de ruedas, dijo que fue subido y bajado del autobús repleto por tres guardias de seguridad.

“Muchas veces los guardias me dijeron que mi silla de ruedas no iba a ser de mucha ayuda”, dijo Mugaburu, recordando las veces que a él y a otros detenidos les entregaron un trapeador y cloro para que fregaran los pisos de los dormitorios en Baker.

“Nunca me olvidaré de esas cosas”, dijo. “Esta demanda no se trata de dinero, se trata de caminar de nuevo y restaurar mi sentido de humanidad”.