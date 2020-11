Miami vive un ‘Black Friday’ atípico pero las ventas siguen creciendo

Paty Villaseñor, de 36 años, de compras junto a su familia en el Dolphin Mall, en Doral, durante el Black Friday, este viernes 27 de noviembre de 2020. Special for the Miami Herald

El sur de la Florida ha vivido un ‘Black Friday’ atípico, con menos presencia de compradores en las tiendas y la mayor parte de las mejores ofertas ubicadas en los portales de internet debido a la pandemia de coronavirus, que tiene en Florida el tercer estado más golpeado del país.

“Vine temprano buscando buenas ofertas, pero no hallé nada que me motivara lo suficiente. Dicen que el lunes será mejor, con las ofertas por internet”, dijo Elianne Salermo, una venezolana de 35 años que visitó el Walmart Supercenter en Homestead.

Los centros comerciales, que no abrieron el Día de Acción de Gracias, esperaban una afluencia masiva de clientes este viernes, pero mantienen los requisitos de usar mascarilla y mantener la distancia social para no propagar el virus.

“Mucha gente prefiere las tiendas virtuales como Amazon o el propio Walmart online. Ahí hay prácticamente todo lo que uno necesita, pero yo sigo pensando en que me gusta más ver el producto, tocarlo, probarlo. Entonces, si me conviene, me lo llevo, dijo Salermo.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dijeron que las tiendas atestadas durante el Black Friday es un “alto riesgo” para la propagación del coronavirus y pidieron a los clientes que compren por internet, visiten mercados al aire libre o utilicen los servicios de recogida.

Alex Carrillo, un cubanoamericano de Hialeah, prefirió esperar a que le entregaran su mercancía a las afueras de un Best Buy.

“No me quiero arriesgar a contagiarme de COVID-19. Vivo con mi madre y con mi abuela, personas mayores que son vulnerables y a las que tengo que cuidar”, dijo.

“Compras por internet y te traen la mercancía hasta tu auto. La exposición es mínima, aunque la espera a veces es un poco estresante”, explicó.

Carrillo, de 32 años, compró una computadora HP y un par de audífonos en los que logró descuentos por $50, según dijo.

La expansión de la pandemia de COVID-19 ha dejado a muchos pequeños negocios cerca de la ruina o experimentando la bancarrota. En esta última etapa del año la mayoría de los negocios esperaba recuperarse de los estragos del coronavirus y comenzaron las ofertas de navidad mucho antes.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) dijo que el 59 por ciento de los compradores habían comenzado sus compras navideñas a principios de noviembre. Se espera que las compras por internet se eleven hasta un 30 por ciento, de acuerdo con la NRF. Se espera que las ventas crezcan entre un 3.6 y un 5.2 por ciento, en comparación con el 4 por ciento del año pasado, reportó el New York Times.

La debacle de las tiendas minoristas es anterior al coronavirus, pero la pandemia lo complicó todo aún más. En todo el país, 9,800 tiendas cerraron en 2019, entre ellas 2,500 tiendas Payless ShoeSource y 220 tiendas Sears.

J.C. Penney, Neiman Marcus y J. Crew se declararon en bancarrota, mientras que Macy’s dejó en la calle a una gran mayoría de sus 125,000 empleados por la pandemia, e innumerables empresas pequeñas cerraron definitivamente.

Adobe Analytics, que analiza el 80 por ciento de las transacciones en línea en los 100 principales minoristas web de EEUU, señaló que los consumidores gastaron alrededor de $5.1 mil millones en línea este Día de Acción de Gracias, frente a los $4.2 mil millones del año pasado.

“Después de todo lo que ha pasado, creemos que va a haber un factor psicológico de que nos debemos a nosotros mismos y a nuestras familias el tener unas navidades mejores que lo normal”, dijo a la AP Jack Kleinhenz, economista jefe de NRF.

“Hay riesgos para la economía si el virus sigue propagándose, pero mientras los consumidores se mantengan confiados y optimistas, gastarán en la campaña de Navidad”, agregó.

