Hospitales de Miami gestionan su acceso a la vacuna del COVID-19

A la edad de 87 años y con algunas afecciones médicas subyacentes, el Dr. Stephen Fredd de Fort Lauderdale tiene la misma pregunta que los principales jefes de vacunas en los hospitales del sur de Florida: ¿Cuándo él, y otros como él, serán vacunados contra el COVID-19 y cómo?

Científicos de las compañías farmacéuticas y funcionarios federales están más cerca de saber la respuesta, pero depende del estado de Florida desarrollar un plan sobre cómo esas dosis de vacunas se distribuirán a las masas. Hasta ahora, el Departamento de Salud de Florida ha puesto a disposición solo un borrador de plan vago y se ha negado a responder preguntas sobre los detalles de la distribución.

Incluso los legisladores federales no tienen claros los detalles. El miércoles, el senador Rick Scott envió una carta al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos Alex Azar, solicitando más información sobre las solicitudes de financiación y los planes de distribución de las vacunas.

“Se necesita más información para asegurarles a los estadounidenses que sus estados harán todo lo posible para distribuir una vacuna de manera eficiente y equitativa”, dijo Scott, quien actualmente está aislado después de dar positivo recientemente al coronavirus.

Lo que está claro es que los trabajadores de la salud, que están en la Fase 1 del plan estatal, serán los primeros. Pero dado que se esperan suficientes dosis en el sur de Florida para vacunar a prácticamente todos los trabajadores de la salud para fin de año, no está claro quién vendrá después.

Dos de las redes de hospitales públicos más grandes de la región, el Jackson Health System en el condado Miami-Dade y el Memorial Healthcare System en el sur del condado Broward, se encuentran entre los cinco hospitales de Florida primeros en la fila para recibir la vacuna Pfizer, que está cerca de la aprobación federal. Baptist Health of South Florida, el hospital sin fines de lucro más grande de la región, no es uno de los seleccionados para participar en el programa piloto de vacunas del estado, pero aún espera recibir la vacuna durante la Fase 1. No está claro si eso está garantizado.

Fredd, quien trabajó en la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos durante 22 años como jefe de desarrollo de productos y director de fármacos gastrointestinales y de coagulación, dijo que no es ajeno a “las necesidades burocráticas de establecer algo que funcione según las leyes y regulaciones, ”Y esa es parte de la razón por la que está preocupado.

El antiguo regulador, que ahora vive en Fort Lauderdale y no vio a sus hijos este Día de Acción de Gracias debido a la pandemia, ha llamado a sus representantes locales y a los hospitales locales, y no encuentra ninguna respuesta.

“A menos que seamos proactivos al configurar esto, será un desastre”, dijo.

Parte de la razón por la que Fredd no está escuchando un plan más detallado es que no se ha puesto a disposición en Florida, para el público en general o los hospitales que vacunarán al personal de primera línea y otros trabajadores de la salud.

Junto con el plan preliminar del estado y las pautas federales emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los funcionarios del hospital están tratando de averiguar cómo será el plan de distribución.

¿Qué hay en la Fase 1?

Aunque no es uno de los cinco hospitales elegidos por el Departamento de Salud para recibir las vacunas primero, el director de farmacia de Baptist Health está trabajando bajo la suposición de que recibirá dosis de la vacuna durante la fase inicial, cuando los trabajadores de la salud se ofrecerán como voluntarios para recíbirla.

Madeline Camejo, quien lidera los planes de vacunación del sistema hospitalario, dijo que todavía no está segura de cómo funcionará, en parte porque el sistema hospitalario aún no sabe cuántas dosis de la vacuna Pfizer terminarán en los hospitales de Jackson y Memorial.

Aunque dijo que Baptist ha trabajado en estrecha colaboración con los funcionarios estatales, Camejo dijo que no tiene detalles de cómo esos otros hospitales podrían compartir las dosis de vacunas con Baptist.

“Todos estamos tratando de resolverlo”, dijo.

Todas las redes de hospitales entrevistadas por el Miami Herald compartían el mismo entendimiento de cómo se vacunaría a los trabajadores de la salud.

Se espera que el proceso sea voluntario. Los trabajadores de primera línea, incluidos médicos, enfermeras y otro personal de las salas de COVID, son los primeros en la fila. Otros proveedores que no trabajan directamente con pacientes de COVID son los siguientes, hasta que eventualmente cualquier persona que trabaje en las redes hospitalarias pueda ofrecerse como voluntario para vacunarse.

Venessa Goodnow, directora de farmacia del Jackson Health System, dijo que aún no hay una fecha fijada para cuándo se espera que la red del hospital, que es parte del grupo inicial para recibir la vacuna, la reciba.

“Todo está en su lugar”, dijo Goodnow. “Es solo la fecha final y la cantidad final que estamos esperando”.

¿Quién viene después?

La Fase 2 requiere que los residentes de hogares de ancianos y de cuidados a largo plazo sean vacunados a continuación, seguidos por los segmentos de alto riesgo del público en general en la Fase 3.

Goodnow, del Jackson Health, dijo que todavía está trabajando para idear un plan para identificar a los pacientes que podrían caer en la Fase 3 que ya están en el sistema hospitalario.

Es probable que los pacientes mayores con afecciones subyacentes como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y enfermedades cardíacas se vacunen en los primeros grupos, dijo, pero no está claro cómo podrían entrar en juego otros aspectos del historial médico de alguien, como una infección anterior de COVID-19.

Goodnow dijo que está trabajando con el jefe de enfermedades infecciosas de la red de hospitales, la Dra. Lilian Abbo, para responder esas preguntas.

“Por el momento, realmente dependería de qué tan reciente fue su infección por COVID y para ver si todavía tienen anticuerpos contra esa infección por COVID”, dijo.

Fredd, el ex funcionario de la FDA, dijo que se escuchó, a través de la cobertura de los medios, que los trabajadores esenciales podrían estar en línea después de los residentes de hogares de ancianos como parte de la Fase 3, a diferencia de los pacientes de alto riesgo como él.

Dijo que le pidió más información a su médico, pero aún no está claro.

Cualquier plan estaría bien, añadió Fredd.

“Solo desearía que estuviera claro y resuelto”, dijo, “dada la naturaleza masiva de esa vacuna que está a punto de tener lugar”.