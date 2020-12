‘No puedo pagar’: Miles tienen la factura de la FPL atrasada y se avecina la desconexión del servicio

Mr. Wade es uno de muchos que sufren de una discapacidad y tratan de navegar las complejidades de la asistencia. Wade posó para esta foto frente al Overtown Lyric Theater el jueves 13 de agosto de 2020. cjuste@miamiherald.com

En un pequeño bungalow blanco en El Portal, una mujer de 60 años suda.

Perdió su trabajo de cuidado infantil al comienzo de la pandemia y con eso el sueldo que la ayudaba a pagar la factura de electricidad en momentos que Miami rompía récords de calor este verano. Ahora solo puede permitirse encender el aire acondicionado los fines de semana.

“Si lo enciendo todo el tiempo, son como $300 o $400 al mes. No puedo pagar eso”, dijo Lynn, quien pidió no identificarla por su apellido porque sus vecinos no conocen su situación. Ella sobrevive con su cheque del Seguro Social y pasa los días en lugares como las bibliotecas y el Miami Dade College.

Lynn es uno de los más de 30,000 clientes de Florida Power & Light que tienen tres meses o más de atraso en el pago de sus facturas, según cifras de octubre de la compañías. En esta época del año pasado, solo unas 6,000 personas estaban tan atrasadas. Otras 40,000 tienen entre dos y tres meses de retraso en el pago.

Y el 1 de octubre FPL reanudó las desconexiones después de interrumpirlas en marzo.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

El programa de Miami-Dade para ayudar a los clientes con estrés financiero ha duplicado su presupuesto a casi $20 millones, gracias a los fondos federales. Pero las solicitudes de los residentes con necesidades todavía siguen llegando.

“Estamos ayudando a personas que hace cinco o seis meses no pensaban que tendrían que solicitar asistencia pública”, dijo Annika Holder, directora interina del Departamento de Acción Comunitaria y Servicios Humanos del condado. “La gente está tomando decisiones entre comprar pañales y pagar la factura de la luz”.

La batalla por pagar las cuentas

Con las desconexiones de nuevo a la vista y el fin de la moratoria de los desalojos, organizaciones de justicia social como Catalyst Miami están escuchando a más personas angustiadas con las facturas después de casi ocho meses de cierres de pandemia.

“Para la gente en este momento, las grandes cuentas son la hipoteca o el alquiler. Es posible que no esté prestando atención a la factura de la electricidad”, dijo Mayra Cruz, coordinadora de resiliencia climática de Catalyst Miami. “Si alguien está desempleado, va a tener dificultades para pagar sus facturas de electricidad, especialmente cuando se espera que permanezcamos dentro y en cuarentena”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

A Wade, un vecino de Overtown, su factura de electricidad casi se le duplicó desde enero.

Este hombre de 60 años, que sufre de hipotiroidismo, lo que le limita su capacidad para trabajar, recibe un cheque mensual por discapacidad. Los gastos de electricidad se les restan automáticamente, pero lo que le queda apenas cubre sus gastos esenciales.

“A veces no lavo la ropa y estiro la comida”, dijo Wade, quien pidió solo se usara su nombre de pila.

Wade estaba desconcertado por el salto en su proyecto de ley considerando que vive solo. Entre enero y agosto, aumentó de $30 a $57 por mes. La situación de Wade no es nada nuevo. Un estudio de 2015 encontró que aproximadamente un tercio (31 por ciento) de los hogares estadounidenses, la mayoría de los cuales son minorías y clasificados como de bajos ingresos, tienen dificultades para pagar sus servicios públicos, según la Asociación de Información Energética de los Estados Unidos. Los problemas financieros relacionados con los costos de energía también podrían desencadenar ansiedad y depresión,según un estudio de investigación de la Universidad de Columbia.

Por su parte, Wade dice que ya ha aprendido a no esperar mucho de este país.

“Esa es la experiencia negra para mí”, dijo. Su fe cristiana y su trabajo lo ayudan a mantener su espíritu, añadió.

La ayuda está disponible A pesar de un desafío legal del grupo activista ambiental Earthjustice, la Comisión de Servicios Públicos de la Florida permitió a los servicios reanudar la interrupción del suministro eléctrico este otoño. Florida Power & Light, la principal empresa electrogeneradora del del sur de Florida, fue una de las últimas compañías en emitir avisos definitivo y desconectar a los clientes.

“FPL seguirá trabajando estrechamente con los clientes para hacer todo lo posible para evitar la interrumpción del servicio por falta de pago, que es y siempre ha sido un último recurso”, escribió el portavoz Christopher McGrath en un correo electrónico.

La compañía comenzó a enviar avisos finales de nuevo a mediados de septiembre a los clientes con las cuentas más atrasadas, dijo. En este punto, McGrath dijo que FPL no ha emitido avisos finales a todos los elegibles.

También dijo que la mayoría de los clientes que han sido desconectados este mes fueron reconectados dentro de un día, aunque se negó a dar detalles sobre el número de desconexiones.

“La gran mayoría de los clientes que han recibido un aviso final y han pasado su fecha de vencimiento siguen con servicio”, dijo McGrath. FPL también comenzó a ofrecer un crédito de $200 a los clientes que acepten pagar el resto de su saldo con efectivo, junto con su programa de pago a largo plazo, que prorroga parte del costo de las facturas de verano a facturas de invierno tradicionalmente más bajas.

Wade fue uno de los beneficiarios del programa. Después de solicitar asistencia en agosto, los aprobaron un mes más tarde y ha estado difundiendo dando a conocer sus beneficios desde entonces.

“La economía está muy mal y hay mucha gente sin trabajo”, explicó Wade. La gente necesita ayuda, agregó, y mantener esta información para sí mismo estaría mal. “Uno debe compartir la información porque es poder”.

La FPL también sugiere que los clientes que necesitan comunicarse con el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos de su condado, que ha sido financiado federalmente durante 30 años. El programa LIHEAP de Miami-Dade recibió $8.1 millones adicionales en fondos de la Ley CARES este año.

Desde julio, dijo, más de 14,000 personas han pedido ayuda. Hasta ahora, el programa ha ayudado a más de 5,000 hogares con más de $3.2 millones en asistencia.

Típicamente, un hogar puede recibir $1,200 en asistencia en un año, pero Holder dijo que el COVID llevó a programa a aumentar esa asistencia máxima a $2,000 al año.

“Al final, la gente está tomando decisiones muy difíciles, así que creo que es maravilloso que podamos ayudar”, dijo. “Este es un servicio necesario en este momento”.

CÓMO OBTENER AYUDA

Los clientes de la Florida Power and Light pueden visitar FPL.com/Help o llamar al 800-226-3545. Los vecinos del Condado Miami-Dade pueden solicitar asistencia llamando al 786-469-4640 o visitando la página digital del condado en www.miamidade.gov/socialservices para completar la solicitud en línea o descargar la solicitud y enviarla por correo a uno de los 12 Centros de Recursos Comunitarios de CAHSD, o colocarla en el buzón ubicado frente a los Centros de Recursos Comunitarios.