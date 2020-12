No queremos volver a la oficina: a los floridanos les gusta trabajar desde la casa

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Acabamos de enterarnos que a los floridanos les gusta trabajar desde la casa.

Uno podría pensar que a todo el mundo le gusta trabajar desde la casa, si se tiene en cuenta que la pandemia del COVID-19 ha durado más tiempo que los años que los Miami Dolphins llevan esperando para ir a un Super Bowl. Sin embargo, de acuerdo con una reciente encuesta, no todos los estados tienen tanto entusiasmo por trabajar desde la casa como la Florida.

Improb.com, un portal sobre estilos de vida, equipos electrónicos y estilo, concluyó en su último sondeo de opinión hecho a 3,500 personas, que los trabajadores de la Florida califican su felicidad por trabajar desde la casa con un ocho de 10, un número más alto que el promedio nacional, que es de 6.6 de 10. No hay detalles sobre por qué exactamente nos gusta tanto, pero probablemente tenga que ver con el deseo de que no hay supervisión, no hay necesidad de vestirse para salir a la calle, y el miedo constante, y casi paralizante a estar encerrados ocho horas en una oficina.

La página web, que creó un Índice de Felicidad por Trabajar Desde la Casa (WFH) para Estados Unidos, reportó que el estado más feliz por trabajar desde la casa es Dakota del Sur, donde los encuestados calificaron el índice con un nueve de 10. En la otra cara de la moneda, los habitantes de West Virginia, calificaron el WFH con un 4.5 de 10. No sabemos qué está ocurriendo en sus casas, pero sospechamos que muchos esposos y esposas deben estar molestando bastante.

Las personas más felices por trabajar desde la casa, según la encuesta, son las que laboran en el sector de la ley, quizás porque no tienen que estar alrededor de abogados. ¡Tienen suerte! Los empleados de la industria de la tecnología informática son los menos felices, pero lo cierto es que no se pueden culpar. El Índice WFH ha hecho que aumente el número de tontos despistados que necesitan ayuda en sus computadoras caseras, ya que han tecleado donde no debían.

Otros hallazgos importantes, y sumamente científicos son:

El tiempo más largo que los empleados han estado sin salir de la casa es de 3.7 días consecutivos. Sabemos que no quieren tener que vestirse para ir a trabajar, pero la verdad es que podrían dar un paseo alrededor de la cuadra de vez en cuando.

Un 61 por ciento dijo que trabaja más horas diarias desde la casa. Esto mismo le decimos a nuestros jefes.

Un 76 por ciento de los empleados dijo que piden menos días por enfermedad. Esto tiene sentido, ya que no hace falta solicitar días por enfermedad sin uno no va a salir de vacaciones. Pero, por favor, no le digan a sus jefes que dijimos esto.

Traducción de Jorge Posada