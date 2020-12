Aerolínea chárter Miami Air International regresa a los cielos con un nuevo dueño

La aerolínea de vuelos chárter Miami Air International regresa a los cielos después de una bancarrota, en un momento difícil para una industria que la pandemia del coronavirus ha golpeado fuertemente.

El nuevo dueño de Miami Air International, Tomás Romero, dijo que decidió apostar a esa oportunidad de negocios al igual que lo hizo en el 2008 cuando fundó World Atlantic Airlines en medio de otra crisis económica en Estados Unidos.

El empresario, un veterano en el sector de las aerolíneas, dijo a el Nuevo Herald que presentó una oferta por Miami Air International —cuyo monto no reveló— en mayo pasado. Este miércoles recibió “finalmente el primer avión de regreso”, un 737-8NG, un “avión único que ofrece una excelente capacidad y se adapta a un servicio de varias clases”, dijo.

El grupo Miami Air incluye World Atlantic Airways, con una flota de ocho aviones Boeing MD.

La aerolínea aérea fue creada en 1990 en el Condado Miami-Dade y realizaba vuelos chárter de alto nivel, tanto internacionales como nacionales. Entre sus clientes tuvo al Miami Heat, al Departamento de Defensa de Estados Unidos y a varios equipos deportivos de universidades.

La empresa se acogió al capítulo 7 de la ley de bancarrota en marzo pasado, después de 29 años en el negocio como una compañía de vuelos chárter Premier, con sede en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), que llegó a tener más de 350 empleados.

Un tribunal liquidó la empresa el 9 de junio de 2020 y Romero la adquirió manteniendo el certificado de aviación.

Este diciembre, después de unos meses de trabajo regulatorio, el Departamento de Transporte le concedió un certificado de funcionamiento.

Tiempos difíciles para la aviación

Romero adquirió la aerolínea cuando la pandemia del coronavirus desató una crisis económica en Estados Unidos que le cortó las alas a la industria de la aviación.

En tiempos normales, la aviación respalda unos 88 millones de puestos de trabajo y aporta $3.5 billones a la economía mundial. Más de la mitad de este empleo y valor económico está en riesgo por el colapso de la demanda mundial de viajes aéreos, de acuerdo con cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Con la expectativa de que habrá menos de la mitad del tráfico de pasajeros este año con respecto a los transportados en 2019, “sabemos que muchos puestos de trabajo en el transporte aéreo y en la economía en general que depende de la aviación están en riesgo”, advirtió Michael Gill, director ejecutivo del Grupo de Acción de Transporte Aéreo entre industrias de IATA.

“Nuestro análisis muestra que se pueden perder hasta 4,8 millones de puestos de trabajo en la aviación a principios del próximo año, una reducción del 43% con respecto a los niveles anteriores al COVID. Cuando se expanden esos efectos a todos los empleos que normalmente respaldaría la aviación, 46 millones de empleos están en riesgo”, alertó en un reporte divulgado en octubre.

Romero dijo que en el caso de Miami Air International, ha contratado hasta el momento a 100 empleados y “estamos trabajando muy duro para recuperar a los 250 empleados restantes y muchos más”.

“Voy a continuar llamando a los ex empleados de la línea aérea”, aseguró, al destacar que con ello contribuye con la economía local.

A pesar del sombrío panorama de la industria de la aviación, Romero se mantiene optimista y espera que la aerolínea en un año tenga de nuevo los altos niveles que la caracterizaba.

“En el 2008 cuando la economía de Estados Unidos estaba muy mal, vi una oportunidad parecida y fundé World Atlantic Airlines. Todo el mundo me decía que estaba loco, que cómo era posible que me iba a meter en una aerolínea en ese escenario y la he mantenido por 12 años”, dijo.

“En esta oportunidad, de nuevo, en medio de una pandemia, en una crisis, vi una oportunidad de negocios y me dije que la peor diligencia es la que no se hace”, agregó.