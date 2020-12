Arrestan a hombre de Hialeah acusado de agredir sexualmente a su ex suegra de 80 años

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Durante más de un año, dijo la policía, una mujer de 80 años de Hialeah se negó a decirle a su hija que el ex esposo de ella la violaba de forma sistemática.

La anciana temía que decirle algo semejante a su hija le podría causar un gran dolor. Sin embargo, la hija terminó enterándose de lo que ocurría, y confrontó al hombre, Juan Iván Granda, de 57 años, con fotografías de la agresión sexual que él guardaba en su teléfono celular.

El martes, casi cinco meses después que la mujer denunció ante las autoridades las presuntas violaciones, Granda, fue detenido por la policía de Hialeah, y acusado de cinco cargos de agresión sexual contra una víctima incapacitada, y de detención en contra de su voluntad. El sujeto fue llevado a la cárcel Turner Guilford Knight (TGK) , donde se le fijó una fianza de $255,000.

“La víctima declaró que el acusado la violó varias veces el año pasado”, escribió en su reporte el agente que arrestó a Granda. “En varias ocasiones, la tiró en la cama y la agredió sexualmente”. En el reporte también se señala que Granda violó a la mujer en su automóvil en una ocasión cuando la llevó al médico.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Granda vivía en la casa de su antigua suegra, a pesar de estar separado de su esposa. Más de una vez, Granda amenazó con suicidarse si su ex lo obligaba a irse de la casa de su madre.

De acuerdo con el reporte del arresto de Granda, la policía habló con la anciana, cuyo nombre no se divulgó, en julio. Sin embargo, en el informe no se explica por qué la policía no actuó hasta esta semana.

Según el reporte del arresto, cuando la anciana le contó a su hija lo que estaba sucediendo, ésta no podía creer la historia que su madre le narró. Fue entonces que encontró las fotos. La policía dijo que Granda confesó haber cometido el delito. Hasta el miércoles, no se sabía si Granda tenía no no un abogado que lo represente.

Traducción de Jorge Posada