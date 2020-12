Fuentes: Desacreditado ex legislador Frank Artiles plantó candidato en carrera al Senado

Frank Artiles renunció como senador estatal de la Florida en 2017 tras disculparse por una diatriba contra dos legisladores negros en un bar de Tallahassee. Miami Herald

La confesión fue la noche de las elecciones.

En medio de tragos en un pub irlandés en el Condado Seminole, cuando las pantallas de televisión comenzaron a mostrar los últimos resultados de las elecciones de las principales carreras al Senado estatal, el ex senador estatal miamense Frank Artiles se estaba emocionando.

La republicana de Miami Ileana García, candidata novata, estaba liderando al senador demócrata José Javier Rodríguez en la carrera por el Distrito senatorial 37 por Miami-Dade. La carrera estaba apretada, pero ella estaba ganando. Y Artiles quería alardear.

“Ese fui yo”, dijo Artiles ante varias personas en el restaurante Liam Fitzpatrick en Lake Mary, donde el senador Jason Brodeur estaba celebrando su fiesta la noche electoral, según una persona que estaba allí y que pidió no ser identificada por temor a represalias.

“Había un alboroto enorme”, dijo la persona.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Artiles se jactó de que plantó un candidato sin partido en la carrera al Senado estatal por Miami-Dade, que García ganó, después de un recuento de tres días, por solo 32 votos, de más de 215,000 boletas emitidas. Artiles reclutó a Alexis “Alex” Rodríguez, un conocido de toda la vida.

Fuentes con conocimiento directo han indicado que la participación de Artiles en el lanzamiento de la candidatura de Rodríguez fue extensa.

Cuando el Herald le preguntó sobre su participación, Artiles no respondió. Numerosos intentos de contactarlo por teléfono y mensajes de texto el lunes y el jueves resultaron infructuosos.

El candidato sin partido con el mismo apellido que el demócrata titular estuvo inscrito como republicano hasta poco antes de presentar sus documentos de postulación al Senado de Florida. Recibió 6,382 votos en las elecciones.

El juego político de reclutar candidatos de terceros o sin partido para participar en carreras clave es una estrategia que se ha usado desde hace mucho tiempo para influir en las elecciones, que Artiles ha compartido con otros en el pasado y que republicanos prominentes de Florida han reconocido abiertamente ser parte de su libro de estrategias.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Artiles esbozó las primeras etapas de su llamada “estrategia de sifón” en el verano de 2018 con un amigo, que pidió no ser identificado.

La estrategia incluía el uso de candidatos sin partido para alejar votos de cierto candidato.

Artiles le dijo al amigo “de hecho” que su estrategia podría ayudar a influir sobre una elección, aunque no reveló su interés en ninguna carrera específica en ese momento. Sin embargo, mencionó el beneficio de usar un candidato con el mismo apellido que el objetivo.

El candidato que Artiles se jactó de plantar en la carrera por el Distrito senatorial 37 del Senado de Miami-Dade era un comerciante de piezas de autos que tenía el mismo apellido que el titular demócrata.

Alex Rodríguez recibió más de 6,000 votos como candidato sin partido en la carrera por el Distrito senatorial 37 de Miami-Dade. Alex Rodriguez/Facebook

Cuando Artiles entró en el Capitolio estatal en Tallahassee el 17 de noviembre para presenciar el juramento de los legisladores recién elegidos, se negó a comentar cuando se le preguntó si reclamaba el éxito de la cualquier victoria electoral al Senado.

Esta no es la primera vez que Artiles participa en actividades que plantean interrogantes sobre su respeto por las leyes electorales estatales. Artiles renunció al Senado en 2017 en medio de dos escándalos paralelos. El primero fue la contratación de dos chicas, una de Hooters y otra antigua modelo de Playboy sin experiencia política como “asesoras” usando fondos de su comité político. El segundo fue una diatriba impulsada por el alcohol en que increpó a dos legisladores en un bar de Tallahassee.

Ahora es cabildero y ha presentado una solicitud para llenar una vacante en la Comisión de Miami-Dade, uno de los cargos electos más poderosos en todo el estado.

Erin Isaac, portavoz del comité político que dirigió campañas republicanas al Senado estatal, también estuvo en la fiesta de Brodeur. Isaac dijo que no conocía de la participación de Artiles en la carrera y que el presidente del Senado, Wilton Simpson, quien dirige el comité político, también desconocía que Artiles reclutara a Rodríguez para participar en los comicios.

Los nuevos legisladores estatales juran su cargo en la cámara del Senado el martes 17 de noviembre de 2020, en el Capitolio de Tallahassee, Florida. Ileana García, nueva senadora por Miami-Dade, está en el extremo izquierdo Senate Majority Office

Así se crea un candidato

Rodríguez fue reclutado para postularse a finales de la primavera de 2020, según una fuente.

Sin experiencia política conocida, Rodríguez, de 55 años, se incorporó a la carrera el último día que para inscribirse. Su cheque de inscripción, de $1,187.88 fue depositado en una caja fuerte afuera del edificio de la División de Elecciones en Tallahassee, y sellado el 12 de junio.

Pero Rodríguez no emitió el cheque, dijo una fuente con conocimiento directo que pidió no ser identificado. Todavía no se sabe quién lo hizo.

Pero no hizo campaña. Escondió detalles sobre su candidatura a personas cercanas a él, aunque le dijo al Herald que quería postularse al Senado estatal en Miami porque como nacido en la ciudad “siempre es algo que quiso hacer”.

Según los registros, la cuenta de financiamiento de la campaña de Rodríguez se abrió con un préstamo que se hizo a sí mismo, a pesar de que parecía que tenía problemas financieros personales en los meses previos a su candidatura. Su casero le dijo al Herald que pagaba tarde el alquiler con frecuencia, con dinero en efectivo o, en un caso, con un cheque que rebotó.

“Algo está realmente mal con él”, dijo su casero. “Suena como una buena persona, pero está haciendo cosas que están mal.”

Los problemas de dinero han añadido una capa de curiosidad en cuanto a cómo podía pagar los $2,000 que se prestó a sí mismo para cubrir el costo de la inscripción.

Rodríguez no recibió contribuciones políticas, reportó $15,000 en deuda de tarjetas de crédito y no tenía dinero en el banco, muestran los registros de financiamiento de campaña.

El distrito está en el sur de Miami-Dade, pero el candidato vive en Boca Raton

A mediados de noviembre, los fiscales de Miami-Dade iniciaron una investigación sobre su candidatura después de que varios medios de comunicación encontraron falta de uniformidad en los documentos jurados que que presentó.

A mediados de noviembre, Rodríguez vivió en Boca Raton, dos condados al norte del distrito del Senado de Miami-Dade, un hecho que más tarde admitió al Herald. Una dirección falsa en Palmetto Bay fue incluida en un formulario de divulgación financiera presentado a su nombre bajo juramento a las autoridades electorales de Florida. La dirección en Palmetto Bay también se usó en su formulario de inscripción de elector, lo que le permitió votar en el Distrito 37 al Senado.

Los candidatos a la Legislatura estatal no tienen que vivir en el distrito por el que se postulan, pero la ley estatal dice que deben vivir allí una vez que asuman el cargo.

Cuando fue contactado por un reportero del Herald en su casa, Rodríguez se negó a comentar sobre la investigación de los fiscales estatales y remitió todas las preguntas sobre la investigación a su abogado, William Barzee, quien se ha negado a hacer declaraciones sobre el caso.

Rodríguez se inscribió como republicano el 10 de junio, el mismo día que prestó los $2,000 a su campaña.

Esa misma semana, Alejandro de Varona, abogado de Coral Gables, notarizó los formularios jurados de campaña de Rodríguez, un requisito para su candidatura. El juramento de un candidato debe ser notarizado según la ley.

De Varona preside una organización sin fines de lucro con el operador republicano y abogado electoral Emmett “Bucky” Mitchell, y preside cinco comités políticos que donan a campañas republicanas, según los registros estatales.

No fue posible contactar a Varona para que hiciera declaraciones al respecto.

Unos meses después que Rodríguez fuera reclutado y su candidatura se hizo oficial, un donante misterioso apareció a principios de octubre y dio a su nombre un impulso en la carrera del Senado para representar a medio millón de floridanos.

Rodríguez no fue el único en beneficiarse.

Electores en el Distrito senatorial estatal 37 recibieron material electoral por correo de financiación dudosa que presentaban a al candidato poco conocido y sin partido Alex Rodriguez. Miami Herald staff

Candidatos sin partido en tres distritos clave al Senado que no hicieron campañas independientes fueron presentados en anuncios políticos por correo para cortejar a los electores demócratas mediante publicidad con ideales progresistas. El material no incluía fotos de ninguno de los candidatos y, en un caso, engañaron a los votantes usando imágenes de una mujer negra cuando la candidata era blanca.

Los floridanos que votaban por los candidatos en los distritos 9, 37 y 39 al Senado eran identificados por vivir en distritos de “políticamente indecisos”, escaños en los que los demócratas estaban invirtiendo recursos adicionales con la esperanza de mantenerlos o recuperarlos. Los escaños eran importantes para los demócratas, que esperaban erosionar la estrecha mayoría del Partido Republicano en la cámara para tener más influencia sobre el proceso de modificación de distritos electorales” que ocurrirá en los próximos dos años.

Los republicanos ganaron las tres carreras al Senado. Jason Brodeur, senador por Sanford, y Ana María Rodríguez, senadora por Doral, lograron defender los distritos 9 y 39, respectivamente, y García ganó el Distrito 37.

La campaña por correo, valorada en $550,000, fue financiada por dos comités políticos recién formados, The Truth y Our Florida PC, dirigidos por dos mujeres jóvenes del área de Tampa Bay sin experiencia política conocida. Ambas mujeres están inscritas como republicanas.

El único contribuyente a los comités fue una compañía inscrita en Delaware llamada Proclivity Inc., que nunca había hecho contribuciones políticas en la Florida.

La declaración de misión de Proclivity incluye “dar a conocer las posturas de funcionarios electos con respecto a” las políticas que benefician la “calidad de vida de las familias”.

La compañía, establecida hace un año, que no tiene un teléfono y cuya dirección está en una tienda de UPS en Atlanta, financió el esfuerzo de medio millón de dólares a principios de octubre, como informó inicialmente Politico. Debido a su estatus de no pagar impuestos, la empresa puede participar en un nivel restringido de actividad política, pero no está obligada a identificar a sus donantes.

“La corporación parece que fue creada para proteger a los donantes en esta carrera. El público no sabe quién es el donante porque es una corporación, y la corporación no se identifica debidamente”, dijo Leonard Collins, abogado de Tallahassee y ex asesor jurídicos del senador federal Marco Rubio.

Richard Alexander es el único nombre ligado a la compañía

En la Florida, un tal Richard Alexander con conexiones políticas es abogado y el ex presidente de una imprenta de Jacksonville que ha trabajado en el pasado para comités políticos y candidatos floridanos.

Alexander declaró al Herald que no sabía nada de Proclivity y estaba “alarmado” de que su nombre aparecía como agente registrado de la compañía.

“Ese no soy yo”, dijo Alexander en un mensaje en Facebook, donde es amigo de numerosos republicanos influyentes en la Florida. No respondió cuando se le preguntó si era posible que alguien usara su nombre sin su conocimiento.

Proclivity se formó en abril de 2019, pero no había declarado impuestos al IRS hasta principios de noviembre, según esa agencia.