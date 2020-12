Comisionados de Miami Beach dan los primeros pasos para controlar a la ciudad. Quieren ‘ley y orden’

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Cuatro meses después que el alcalde de Miami Beach Dan Gelber presentó una serie de propuestas para reformar el distrito de entretenimiento de South Beach, el viernes, la Comisión de la Ciudad llevó a cabo su primera votación sobre las propuestas, aprobando de forma tentativa multas más estrictas para los dueños de cafés al aire libre que incumplen las leyes de la ciudad y las restricciones adicionales sobre el ruido en Ocean Drive.

Los comisionados, que argumentaron que la pendenciera atmósfera en partes de South Beach fomenta el desorden y conductas peligrosas, no estuvieron de acuerdo en cuál es la mejor forma de recuperar la reputación de las escandalosas fiestas del área, aunque hablaron con urgencia que se tiene que volver a tener el control del distrito de entretenimiento, que abarca a Collins Avenue y Ocean Drive desde la calle 5 hasta la 16.

“Hay muchos delitos e indisciplina en el área”, dijo Gelber al terminar la reunión especial que la Comisión celebró. “Lo que tenemos, simplemente, no está funcionando”.

El viernes, la junta le dio una aprobación preliminar a una propuesta que limitaría la música alta a partir de las 2 a.m. en populares sitios de Ocean Drive, como Mango’s Tropical Café y el Clevelander South Beach Hotel and Bar, que durante mucho tiempo han estado exentos de la ordenanza de la ciudad contra el ruido, ya que están localizados entre las calles 9 y 11.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Los comisionados también votaron a favor de castigar con más severidad a los cafés al aire libre que violan las leyes de la ciudad que prohíben la venta callejera, y llamar a los clientes.

Bajo la nueva ley, la ciudad podría suspender el permiso de un infractor durante 24 horas, y limitar sus horas de apertura hasta que el negocio presente un plan para corregir las violaciones. Ambas medidas exigen una segunda votación favorable en la reunión de la comisión el 13 de enero para poder convertirse en leyes.

Las propuestas forman parte de un amplio paquete legislativo que Gelber presentó en julio, cuyo objetivo es solucionar los problemas de la calidad de vida en el área y estimular las inversiones. Gelber también patrocinó un cambio de zonificación que permita adiciones de varios pisos, y un aumento de 25 pies de altura en edificios de Collins Avenue, además de una propuesta que le exigiría a los negocios de South Beach solicitar un permiso condicional para poder celebrar espectáculos en vivo. Estas propuestas no se discutirían hasta enero por lo menos. Una de las ideas más controversiales de Gelber, en la que busca crear una junta para controlar el consumo de alcohol, y limitar su venta en el distrito después de la medianoche, ya no está en la mesa de negociaciones.

Sin embargo, Gelber no ha descartado proponer otras restricciones sobre el alcohol.

Algunos comisionados argumentaron que las propuestas por las que votaron el viernes no van a arreglar al distrito de entretenimiento, y pidieron reglas más severas o más visibles para poder controlar los comportamientos peligrosos. Con todo el Condado Miami-Dade bajo un toque de queda a partir de la medianoche debido al COVID-19, las restricciones sobre el ruido desde las 2 a.m. no lograrán nada durante un tiempo, dijeron.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El comisionado Ricky Arriola, que votó en contra de las restricciones sobre el ruido, dijo que las desordenadas conductas que se ve en South Beach no han cesado durante la pandemia a pesar de los cierres de los negocios y el toque de queda. El 21 de noviembre, un hombre fue acuchillado de muerte, mucho después del toque de queda, a las 2:30 a.m., cerca de la calle 7 y Collins Avenue. Dos días más tarde, los residentes y los líderes de la ciudad expresaron su indignación por un video que se colgó en las redes sociales y en el que aparecía un grupo atacando a un auto patrullero.

“Lo que haremos es confundir al público si pensamos que esto podría curar el problema”, dijo Arriola.

Richard Clements, jefe de policía de Miami Beach, le dijo la comisión que había impuesto un nuevo plan para hacer cumplir las leyes en el distrito.

En los siguientes dos meses, agentes del departamento se reasignarán para concentrarse en South Beach. Este nuevo servicio es el segundo cambio de personal que la policía ha hecho para enfrentar las quejas tanto de los residentes como de los comisionados. En septiembre, Clements duplicó el número de agentes que patrullan el distrito a diario.

Durante el fin de semana por el Día de Acción de Gracias, agentes del Departamento de Códigos de Miami Beach la emprendieron contra los cafés al aire libre infractores, y entregaron 18 multas, de acuerdo con la bloguera de Miami Beach Susan Askew. El viernes, el administrador de la ciudad Jimmy Morales emitió una orden para revocar el permiso del restaurante Il Giardino por el resto del año, lo que es la primera revocación del permiso de un cafés al aire libre desde que la comisión aprobó un nuevo código de conducta el año pasado, dijo un portavoz de la ciudad

El comisionado David Richardson, que también votó en contra de las restricciones sobre el ruido, dijo que esta sola medida no va a solucionar los problemas de South Beach.

“Necesitamos tener ley y orden, así como más seguridad pública”, dijo Richardson.

Traducción de Jorge Posada