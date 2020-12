Gloria Estefan rinde sentido homenaje a conductor de autobús que murió de COVID-19

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Más noticias tristes por el COVID-19 provenientes del enclave de Gloria y Emilio Estefan.

Apenas dos días después que Gloria Estefan anunció en Instagram que había arrojado positivo al COVID-19 a principios de noviembre, probablemente de un encuentro con un admirador en un restaurante de Miami, la superestrella —que desde entonces ha dado negativo dos veces— de nuevo aprovechó su cuenta en la red social para compartir que Ron (“Bear”) Jones, que durante muchos años fue el conductor de autobús de sus giras, murió el jueves a causa del coronavirus.

Jones, dijo Estefan, “era uno de los seres humanos más dulces y cariñosos que he tenido el privilegio de conocer. Era mi conductor de autobús favorito, y también quien nos llevaba el 20 de marzo de 1990, cuando tuvimos un horrible accidente en medio de la gira del disco Cuts Both Ways. Me acompañó en la ambulancia cuando me llevaban al hospital sujetándome la mano aunque él también estaba lesionado gravemente”.

EL ACCIDENTE DE AUTOBUS DE LOS ESTEFAN

El accidente ocurrió cuando el autobús que Jones conducía quedó atrapado entre dos rastras en la autopista I-380 llena de nieve en Pennsylvania hace más de 30 años.

El autobús se dirigía desde Nueva York a un concierto en Syracuse cuando Jones se detuvo después que una rastra le cortó el paso en la autopista. El autobús de la gira de Estefan se detuvo lentamente detrás de una rastra de 18 ruedas, y otra rastra chocó contra la parte trasera del vehículo, lanzándolo contra la rastra que tenía delante.

“Paramos, esperando que limpiaran la carretera. No vi venir a la rastra”, dijo en aquella ocasión Jones.

La cantante Gloria Estefan regresa al aeropuerto internacional de Miami después de una estadía de dos semanas en el hospital luego de un accidente de autobús en Pensilvania. Archivo del Miami Herald Herald

Estefan estaba durmiendo en una litera y el impacto la lanzó al suelo, y se rompió la espalda. Su esposo Emilio Estefan, su hijo Nayib, Jones y otras personas que viajaban en el autobús también resultaron lesionados. La dolorosa recuperación de Estefan inspiró la canción Coming Out of the Dark, que terminó siendo un éxito y ocupando el primer lugar en 1991, y fue un momento esencial en la biografía musical de Broadway basada en la vida de la famosa pareja “On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan”.

“Después del accidente, Ron fue el conductor de todas nuestras giras, entre ellas mi última gira mundial en el 2004”, escribió Gloria Estefan en la publicación de Instagram. “Que descanse en paz sabiendo que era muy querido y respetado, y que lo vamos a extrañar mucho en esta tierra. Mis condolencias más sinceras a su familia y a todos los que han querido”.

Jones conducía autobuses de giras desde los años 70 cuando era el chofer del grupo de música gospel The Hemphills, reportó la revista Truck News en 2014. La banda de rock clásico Boston, del hit More Than a Feeling, fue el siguiente grupo que Jones llevó por todo el país.

“Crecí escuchando música gospel”, le dijo Jones a Truck News.

EL GRUPO KISS TAMBIEN VIAJO CON JONES

Además de Estefan, Jones fue el conductor de Oprah Winfrey, de Backstreet Boys, Peter Frampton y otras celebridades en sus giras. La primera banda que condujo después del accidente de los Estefan, fue el grupo Kiss. Jones le dijo a Truck News que estaba preocupado de que muchos no quisieran viajar con él tras el aparatoso choque, aunque él no tuvo la culpa.

Cuando Jones llevaba a Kiss en el autobús, y tuvo que conducir por el mismo lugar de la autopista de Pennsylvania donde tuvo el accidente en 1990, los cuatro músicos se sentaron a su alrededor y le dieron un gran apoyo moral, declaró Jones a Truck News.

“En este negocio hay gente muy linda”, dijo Jones. “Uno se convierte en parte de sus vidas. No me importa que sean superestrellas. Nos hacemos amigos”.

Traducción de Jorge Posada