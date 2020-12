Alegría y escepticismo entre inmigrantes jóvenes por reanudación del DACA

Una catarata de emociones inundó Grisell Mendoza cuando empezaron a llegarle mensajes de texto de su mamá el viernes por la noche.

“Era esperanza, alegría. escepticismo”, dijo la joven de 19 años entre lágrimas. “Espero que esta vez sea de verdad”.

El texto dio la noticia de que un juez federal acababa de ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que restaure el programa DACA para jóvenes inmigrantes indocumentados, implementado por el entonces presidente Barack Obama y que desde 2012 ha permitido que cientos de miles de jóvenes adultos traídos a Estados Unidos cuando eran niños eviten ser deportados de vuelta a sus países de origen.

Mendoza es uno de ellos. Desde Honduras, sus padres caminaron a través de Centroamérica y cruzaron la frontera sur de Estados Unidos. Tenía 2 años.

Cuando comenzó su segundo año en la secundaria Coral Gables High en 2017, Mendoza, quien recientemente se graduó en el verano, dijo que sus sueños de ser cirujana quedaron “destrozados” cuando la administración de Trump eliminó el programa.

La estudiante no podía cumplir los requisitos de asistencia federal financiera debido a su estatus de indocumentada: “Mi familia no puede pagar la escuela, así que estoy trabajando de mesera en restaurantes para ayudar a pagar las cuentas”.

Pero entonces, su esperanza volvió a aumentar en junio pasado, casi tres años después, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el esfuerzo de 2017 de la administración de Trump para poner fin al DACA. Menos de un mes después esas esperanzas fueron destruidas de nuevo cuando el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, emitió un memorando anunciando que la agencia rechazaría todas las solicitudes al DACA a pesar del fallo de la Corte Suprema.

Las cosas volvieron a cambiar el el mes pasado cuando el juez Nicholas George Garaufis, del Tribunal Federal de Distrito Este en Nueva York, dejó el memorando sin efecto al fallar que Wolf había llegado ilegalmente a la dirección del DHS y no tenía autoridad para hacer ningún cambio en el DACA, lo que condujo al fallo del viernes. El lunes por la noche, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) cumplieron con el reciente fallo, pero no descartaron la posibilidad de una apelación.

“El DHS cumplirá la orden del juez Garaufis mientras permanezca en vigor, pero el DHS puede solicitar que no haga cumplir la orden”, publicó la agencia en su página digital.

“Por eso tengo miedo de poner mi fe en el fallo del viernes. Aunque es una victoria, estoy rezando para que no me rompan el corazón de nuevo”, dijo el adolescente.

“Al igual que muchos en todo el país, me estoy preparando para presentar mi solicitud lo antes posible, pero también estoy aterrada de quedar defraudada de nuevo”.

Las emociones encontradas de Mendoza están presentes también entre los aproximadamente 1.3 millones de personas en todo el país que se aferran al compromiso del presidente electo Joe Biden de restaurar el DACA en el primer día de su presidencia. También ha dicho que trabajará con el Congreso para conseguir una legislación que permita solicitar la ciudadanía a estos jóvenes inmigrantes.

El lunes, el primer día para presentar solicitudes al DACA, expertos en políticas de inmigración y abogados se apresuraron a ponerse en contacto con los inmigrantes elegibles para ayudarlos en la solicitud.

“La montaña rusa de cambios ha sido un desafío para nuestros clientes y todavía estamos esperando a que el gobierno publique un aviso oficial en su página digital, como lo exige el fallo”, dijo Adonia Simpson, directora de defensa familiar del grupo sin fines de lucro Americans for Immigrant Justice.

Simpson también trabaja con el capítulo del sur de Florida de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA), un grupo voluntario de abogados y profesores de Derecho. “El futuro del DACA todavía es incierto, por lo que alentamos a los jóvenes inmigrantes a explorar todas sus opciones”.

En 2012, el presidente Obama firmó la orden ejecutiva que creó el DACA después que el DREAM Act no fue aprobado en el Congreso. Dick Durbin, demócrata de Illinois, y Orrin Hatch, el ex senador republicano de Utah, presentaron inicialmente la ley en 2001, pero a lo largo de 20 años el Congreso no ha logrado aprobar la medida.

Los jóvenes afectados por DACA y el DREAM Act se conocen como dreamers. El programa fue cerrado en 2017 después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

La decisión del jueves de dejar el programa en vigor por ahora significa que alrededor de 76,000 personas en la Florida —y 1.3 millones en todo el país— pronto pudieran solicitar la protección, según información del Migration Policy Institute..

Los expertos en inmigración dicen que también significa que los que ya están en el programa podrían sentirse tranquilos, al menos por ahora.

“Es cierto que otra impugnación lega al programa está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, lo importante es que los nuevos beneficiarios de DACA aprovechen este nuevo desarrollo y aprovechen la oportunidad para protegerse de la deportación, recibir el permiso de trabajo y temer licencia de conducir”, dijo Juan Escalante, de 31 año y beneficiario de DACA, quien además es activista de inmigración de larga data. Escalante se crió en Miami-Dade después de llegar de Venezuela a los 11 años.

Se mudó a Tallahassee, donde asistió a la Universidad Estatal de Florida y obtuvo una maestría en Administración Pública. Fue aprobado para el DACA en 2013 y ahora ayuda a liderar fwd.us, un grupo de presión de inmigración y justicia penal sin fines de lucro con sede en Washington DC.

Gaby Pacheco, directora de promoción, comunicaciones y desarrollo de TheDream.US, un programa de becas universitarias para dreamers, dice que “la marea está cambiando”.

“Estamos llegando al final de un año doloroso para los jóvenes inmigrantes, durante el cual la pandemia ha golpeado a sus familias desproporcionadamente duramente, además de un tramo desafiante de cuatro años que vio el programa DACA y el futuro de los dreamers amenazado”, dijo.

Según datos del gobierno federal, la mayoría de los beneficiarios del DACA provienen de México, lo que significa que la participación de Florida en la población en el DACA es menor que la de otros estados grandes.

En la Florida viven unos 25,000 beneficiarios del DACA, 11,000 de ellos en los condados Palm Beach, Broward y Miami-Dade. En Texas y California vive aproximadamente la mitad de los 690,000 beneficiarios del DACA que se calcula viven en el país.