Ivanka Trump y Jared Kushner compran terreno que era de Julio Iglesias en Indian Creek por $30 millones

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Al parecer, Jared Kushner e Ivanka Trump piensan mudarse para el Condado Miami-Dade.

La hija y el yerno del presidente Donald Trump compraron una parcela en el exclusivo Indian Creek Village. La noticia la reportó primero el New York Post, que dijo que “se cree que” se trataba de la adquisición de un lote de 1.8 hectáreas y 80,000 pies cuadrados, que recientemente había sido propiedad del cantante Julio Iglesias, y cuyo precio era de $31.8 millones.

Jill Eber, socia fundadora de la firma de bienes raíces de residencias de lujo The Jills Zeder Group, afiliada de Coldwell Banker Residential Real Estate, y la agente a cargo del terreno junto a Jill Hertzberg, no quiso hacer comentarios. Por su parte, una portavoz de la Casa Blanca no respondió un correo electrónico que el Miami Herald le envió.

La mudada del matrimonio podría reafirmar una tendencia cada vez mayor de nuevos inquilinos y negocios que han estado llegando al sur de la Florida en medio de la pandemia del COVID-19. El domingo, Bloomberg reportó que Goldman Sachs estaba considerando abrir una oficina en la región. En octubre, el grupo de inversiones globales Blackstone anunció que abriría una oficina de tecnología en Miami-Dade.

En el 2017, el padre de Kushner, el magnate de bienes raíces Charles Kushner, compró por $4 millones un penthouse en Bal Harbour.

En 2017, Iglesias puso a la venta los cuatro lotes vacíos que tiene en Indian Creek por $150 millones.

Por su parte, el padre de Ivanka, el presidente Donald Trump, el año pasado se declaró residente de la Florida, y mencionó como su residencia permanente Mar-a-Lago en el Condado Palm Beach, el lugar donde probablemente se mude cuando el próximo 20 de enero abandone la Casa Blanca tras haber perdido las elecciones del 3 de noviembre ante Joe Biden.

Traducción de Jorge Posada