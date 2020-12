Oscar Puig gana en segunda vuelta el escaño número tres al Concejo de Doral

El electo concejal de Doral, Oscar Puig, junto a su esposa Deidre Puig, en la reunion de celebración por la victoria electoral del martes. A la izquierda el alcalde de Doral, JC Bermudez. Cortesía / Campaña de Oscar Puig

El activista político Oscar Puig, agente inmobiliario de 53 años y de origen venezolano, lideraba en la noche de este martes —con el 68.68%— los resultados de las elecciones en segunda vuelta por el escaño número tres del Concejo de Doral, que disputó con el empresario Juan Carlos Esquivel, según cifras del Departamento de Elecciones de Miami Dade. Esquivel alcanzó el 31.32%.

Puig agradeció el respaldo recibido por su candidatura, en especial del alcalde Juan Carlos Bermúdez y los concejales Claudia Mariaca, Digna Cabral y Pete Cabrera, y reiteró su compromiso con protagonizar una conducta ejemplar.

“Me siento muy agradecido por el apoyo de los residentes que votaron por mi, por los voluntarios que me ayudaron, los amigos y vecinos que me apoyaron y especialmente a mi familia”, dijo Puig el martes. “Estoy muy contento del trabajo hecho durante un año de campaña porque fue una campaña limpia, no usamos ningún tipo de propaganda negativa para ganar. Me comprometo a también ejercer una labor transparente y representar a todos los residentes de manera digna”.

Puig ha participado en actividades cívicas desde antes que Doral se fundara en 2003. Ha sido presidente o miembro de la junta directiva de varios grupos cívicos en las últimas dos décadas, como One Doral, Doral Community Council, Doral Community Foundation, el consejo asesor de desarrollo económico de la ciudad y la comisión de revisión de la carta municipal. Puig es director de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la Florida.