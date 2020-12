Esta es la ciudad menos segura de EEUU, según informe —y está en Florida

Fort Lauderdale es la ciudad menos segura de Estados Unidos al ser medida en tres aspectos clave como la seguridad en el hogar y en la comunidad, el riesgo de desastre naturales y la seguridad financiera, según un informe de la empresa de finanzas personales WalletHub. Miami, Orlando y Hialeah tampoco se ubicaron entre las más seguras.

En Florida la que mejor resultó fue Cape Coral, que ocupó el puesto 44 entre las 182 ciudades estadounidenses analizadas.

El informe destacó como la más segura a Columbia, Maryland, seguida por South Burlingto, Vermont; Plano, Texas; Nashua, New Hampshire; Lewiston, Maine; Salem, Oregon; Virginia Beach, Virginia; Raleigh, Carolina del Norte y Gilbert, Arizona.

Fort Lauderdale cierra la lista en el puesto 182. St. Petersburg está en la posición 170, Orlando ocupó el lugar 159, Miami la posición 153, Hialeah el 136, Jacksonville se ubicó en el lugar 120, Pembroke Pines en el 93, Tallahassee en el 85 y Tampa en el 82.

Se utilizaron 42 métricas, cada una de las cuales se calificó en una escala de 100 puntos, para determinar una puntuación general. Entre esas están el promedio de casos de COVID-19 en los últimos siete días por cada 100,000 residentes, asaltos per cápita, muertes de tránsito per cápita, nivel de riesgo de marejada ciclónica, nivel de riesgo de tornado, nivel de riesgo de inundación, conductores sin seguro, el número de tiroteos masivos y asesinatos per cápita.

Miami, Hialeah, Fort Lauderdale y Pembroke Pines están entre las ciudades con el más bajo porcentaje de hogares que tienen ahorros para enfrentar una emergencia.

En el informe de WalletHub se indicó que las personas se encuentran con peligros todos los días, algunos graves, otros raros e inocuos. Sin embargo, temen a ciertos tipos más que a otros, y el COVID-19 es una de las mayores preocupaciones en 2020.

Una encuesta reciente de Gallup encontró que el 49% de los estadounidenses están “muy” o “algo” preocupados por contraer coronavirus, aunque ese número ha sido tan alto como 59% en los últimos meses. Si bien el COVID-19 ha dominado las noticias este año, los estadounidenses todavía tienen otros peligros de los que preocuparse, desde tiroteos masivos hasta disturbios y accidentes de tráfico, dijo WalletHub.

“Las personas también pueden sentirse inseguras de otras formas. Aparte de los tipos de peligros que pueden causar lesiones corporales u otros daños físicos, contratar una segunda hipoteca que no sea asequible, renunciar al seguro médico o incluso visitar sitios web no seguros también son formas en las que las personas corren peligro. Una de las mayores preocupaciones para muchas personas es la disponibilidad de atención médica asequible. De hecho, a la mitad de todos los adultos estadounidenses les preocupa que un evento de salud importante pueda conducir a la bancarrota”, detalló el informe.

Sin embargo, nadie puede evitar todo peligro y asume un cierto nivel de riesgo según el lugar donde decida vivir. “Algunas ciudades son simplemente mejores para proteger a sus residentes de daños”, agregó el estudio.