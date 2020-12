¿Cómo se celebra Hanukkah en una pandemia? En medio de la tradición, algunas cosas cambian

Los dreidels son juguetes típicos de Hannukah

Hanukkah, también conocido como el Festival de las Luces, generalmente se celebra con grandes reuniones familiares y ceremonias comunitarias de iluminación de menorá.

Pero como la gente espera, las cosas serán diferentes este año debido al COVID-19.

Las sinagogas y las organizaciones judías en todo el sur de Florida se están volviendo creativas una vez más para asegurarse de que la alegre festividad, que comienza el jueves por la noche y termina el 18 de diciembre, se celebre de manera segura.

Los expertos en salud recomiendan que las familias celebren las vacaciones en casa solo con las personas que viven en el hogar. Y algunos de los festivales al aire libre que se celebran tradicionalmente se volverán virtuales.

“Veo toneladas de programación muy creativa realizada por nuestros [centros comunitarios judíos] y las sinagogas locales, siempre con la mirada puesta en ser cuidadosos y siempre con un énfasis en el distanciamiento social”, dijo Jacob Solomon, presidente y director ejecutivo de Greater Federación Judía de Miami.

Algunas sinagogas ofrecen iluminaciones virtuales de menorá, mientras que otras lo hacen en persona para personas socialmente distanciadas. La Federación Judía del Gran Miami está organizando una distribución de comida navideña para ayudar a las personas que están luchando. Un grupo de jóvenes profesiones judías está teniendo una clase virtual de preparación de cócteles en lugar de su habitual fiesta en persona.

“La menorá sirve como símbolo de luz y esperanza para nosotros hoy en medio de la oscuridad de la pandemia, como lo hizo durante generaciones antes que nosotros”, dijo en un comunicado el rabino Avraham Stolik, director de Jabad del centro de Coral Gables. “Las llamas de la menorá brillan en la noche, recordándonos que incluso cuando nos enfrentamos a mucha oscuridad, una pequeña luz puede disiparlo todo. Otro acto de bondad y bondad, otro acto de luz, puede marcar la diferencia “.

Hanukkah, que varía en ortografía debido a la transliteración del hebreo al inglés y al español, conmemora una época en la que los judíos volvieron a dedicar el Templo Sagrado en Jerusalén después de que se les prohibió practicar allí hace más de 2.000 años.

”No es una coincidencia que Hanukkah, que se llama el Festival de las Luces, llegue en la época más oscura del año, que es el solsticio de invierno”, dijo Solomon. “En tiempos de oscuridad, nos corresponde a nosotros como seres humanos traer la luz al mundo”.

Aquí hay un vistazo a algunos de los eventos que se planean en el sur de Florida:

Jueves

▪ Evento de distribución de alimentos: La Federación Judía del Gran Miami tendrá una distribución de alimentos kosher de Hanukkah de 9 a 11 a.m. el jueves 10 de diciembre. El evento, en asociación con Jewish Community Services of South Florida, Farm Share, Repair the World y el condado de Miami-Dade y con fondos de la Sol Taplin Charitable Foundation, se llevará a cabo en la Federación Judía del Gran Miami, Stanley C. Myers Building (estacionamiento lote), 4200 Biscayne Blvd. Para obtener información, visite www.JewishMiami.org o llame a la línea de ayuda confidencial de la federación al 305-576-6550.

▪ Gran celebración de Janucá en North Miami-Dade: Chabad Chayil será el anfitrión de un espectáculo de luces láser de Hanukkah de 6 a 7:30 p.m. Jueves 10 de diciembre en 2601 NE 211 Ter. El evento gratuito incluirá música con DJ Ran Oz, un espectáculo de luces láser, una búsqueda del tesoro navideña y donas. Para aquellos que no puedan asistir, el evento se transmitirá en jewishflorida.news. Para obtener más información, llame al 305-770-1919 o visite www.chabadchayil.org.

▪ Hillel en Florida International University: los estudiantes pueden unirse a una reunión virtual que incluirá una iluminación de menorá a las 6 p.m. Jueves 10 de diciembre. El enlace para registrarse es https://cutt.ly/fiuhanukkah.

Menorá con velas Linda Bladholm

Viernes

▪ Shabanukkah: La congregación Dor Chadash transmitirá su celebración en vivo en la página de Facebook de la sinagoga a partir de las 4 p.m. Viernes. El evento, que combina Hanukkah y el sábado, incluirá cantos y bailes. Para confirmar su asistencia, visite https://form.jotform.com/ltabachnikoff/hanukkahsignup.

Domingo

▪ PJ Library Kids: Shine Your Light!: El Museo de Niños de Miami junto con la PJ Library tendrán una celebración virtual a las 3 p.m. Domingo dic. 13. El evento incluirá cuentos y artes y manualidades. Para participar, necesitará papel, tijeras, papel de contacto, malvaviscos, glaseado, chispas, gelt y pretzel. Para obtener la información de Zoom, los participantes deben registrarse.

▪ Ceremonia de iluminación de la menorá de Coral Gables: La celebración anual de Janucá del Festival de las Luces de la Ciudad de Coral Gables será de 4:30 a 5:30 p.m. Domingo 13 de diciembre en Ponce Circle Park, 2800 Ponce de Leon Blvd. La celebración contará con un desfile de camiones de bomberos y la entrega de monedas de chocolate. Se colocará una menorá grande en un camión de bomberos y una mascota dreidel arrojará las monedas. El evento público gratuito también incluirá entretenimiento musical en vivo, un espectáculo de danza con cuchillo de fuego de Samoa y bolsas de regalo para niños. Parte de la celebración incluirá el encendido de las velas en la menorá de 12 pies. Para obtener más información, llame al 305-490-7572, envíe un correo electrónico a info@ChabadGables.com o visite www.ChabadGables.com. Otros eventos de Chabad of Downtown Coral Gables incluyen una celebración virtual de 6 a 7 p.m. Jueves. 10 de diciembre. Para inscribirse, visite ChabadGables.com/VirtualMenorah.

Lunes

▪ Janucá en las estrellas: El evento gratuito será de 5 a 7 p.m. Lunes en The Shelborne, 1801 Collins Ave., en Miami Beach. El evento incluirá bebidas, manualidades con menorah LED, velas bengalas, donas y latkes. El evento cumplirá con los requisitos de distancia social y se requieren máscaras y se proporcionarán. Para confirmar su asistencia, envíe un correo electrónico a Chanukah@JewishBayshore.com.

Miércoles

▪ 41 ° Festival Anual de Janucá jasídico del sur de Florida: El evento gratuito de drive-in socialmente distanciado será a las 7 p.m. 16 de diciembre en The Big Easy Casino, 831 N.Federal Hwy., en Hallandale Beach. Mordechai Shapiro, quien canta música religiosa judía contemporánea, actuará. También habrá una ceremonia de encendido de la menorá y un espectáculo de luces. Para obtener información, llame al 954-458-1877 o envíe un correo electrónico a chabadsboffice@gmail.com. El evento también se puede ver en Chabad.org.

▪ Bebidas y Dreidels: The Network Chai Society tendrá una clase virtual de preparación de cócteles a las 6:30 p.m. 16 de diciembre. Los participantes aprenderán a preparar tres cócteles diferentes. El costo es de $ 36 y gratis para los miembros de la Sociedad Chai. Es necesario registrarse antes del 13 de diciembre. Para obtener más información, visite JewishMiami. org o envíe un correo electrónico a Rachel Altfield a raltfield@gmjf.org.