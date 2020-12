Empleados de hospitales de Miami divididos sobre si quieren inocularse contra el coronavirus

Mientras un puñado de hospitales de Florida se preparan para recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de uno de ellos, la red de hospitales públicos del condado de Miami-Dade, dijo que estarían interesados en inocularse en las próximas semanas, según una encuesta realizada por el sistema la semana pasada.

La encuesta interna de Jackson Health System contó a 5,906 encuestados, aproximadamente la mitad de los empleados de la organización. La pregunta: “¿Está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19 una vez que está disponible a mediados de diciembre de 2020 o principios de 2021?”

Poco menos de la mitad de los encuestados (49.4%) dijeron que estarían interesados, mientras que 35.7% dijo que no por ahora,, pero que lo consideraría en el futuro. El resto, 14.9%, dijo que no estaban interesados en la vacuna contra el COVID-19 en absoluto.

El Dr. David Woolsey, quien ha trabajado en el Emergencias en el Hospital Jackson Memorial durante 30 años, pronunció un sí enfático. Woolsey, de casi 60 años y del sur de la Florida, dijo que su visión personal de pesar los datos disponibles sobre la vacuna de Pfizer es que el riesgo de efectos secundarios es mínimo.

A pesar de haber tratado a pacientes con COVID desde marzo, Woolsey dijo que nunca ha tenido una infección documentada, aunque en el hospital lo han sometido a la prueba varias veces.

“El riesgo de que no me vacune y me muera de COVID, especialmente donde trabajo, no es enorme, pero es medible”, dijo Woolsey. “Creo que estoy mucho mejor si me vacuno que si no, pero ese soy solo yo”. La tibia respuesta a la vacuna entre otros empleados tiene implicaciones en cuanto a la amplia distribución de las dosis en la primera fase, donde dos hospitales locales, Jackson y Memorial Health System en el Condado Broward, recibirán decenas de miles de dosis tan pronto como el viernes, pero con más probabilidades de ser aún por determinar la próxima semana.

Una vez que esos sistemas hospitalarios distribuyan la vacuna entre sus propios empleados, ayudarían a los trabajadores sanitarios de otros hospitales a inocularse, aunque la logística de cómo sucedería eso aún no está clara.

La precaución no debe criticarse

Monica Schoch-Spana, antropóloga médica y académica senior del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, dijo que Jackson Health estaba haciendo exactamente lo correcto para abordar la vacilación ante las vacunas sondeando a su fuerza de trabajo y escuchando sus preocupaciones.

Añadió que 35% de los encuestados que dijeron que podrían estar interesados en vacunarse en una fecha posterior no necesariamente deberían ser descontados.

“Esa es una posición razonable para aceptar que se trata de nuevas vacunas y nuevas tecnologías”, dijo Schoch-Spana.

Aunque los datos de seguridad y eficacia han sido abrumadoramente positivos, especialmente para la vacuna de Pfizer que llegará al Jackson, Schoch-Spana dijo que la vacuna aún no se ha administrado a suficientes personas, millones en lugar de decenas de miles, para comprender completamente los efectos secundarios, por lo que es de esperar cierto grado de vacilación.

No está claro si los hospitales compartirán la fecha de llegada de la vacuna una vez que la conozcan, y un funcionario de Jackson citó posibles problemas de seguridad. Jared Moskowitz, director de la agencia estatal que coordina la distribución de vacunas, dijo la semana pasada que los funcionarios sabrían más sobre los envíos cuando la vacuna reciba la aprobación federal de emergencia.

Hasta el miércoles por la tarde, esa decisión no estaba tomada, aunque la vacuna de Pfizer ya fue aprobada en el Reino Unido y Canadá.

Aunque aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de Jackson completó la encuesta, cualquier empleado elegible de Jackson que quisiera vacunarse podrá hacerlo en esta primera fase, dijo Jennifer Piedra, directora de comunicaciones y divulgación de la institución

“Nos han asegurado que recibiremos un amplio suministro de vacunas para todos nuestros trabajadores de salud interesados”, dijo.

Preparación para la primera fase de inoculaciones

La semana pasada, Venessacq Goodnow, dijo que la intención de la encuesta era medir el interés de los empleados, ya que el sistema hospitalario se prepara para inocular a sus trabajadores y ayudar a coordinar la vacunación de otros trabajadores de la salud en la zona.

Goodnow dijo en ese momento que es una “decisión muy personal”.

Schoch-Spana, la investigadora de Johns Hopkins, dijo que si bien se podría esperar que los trabajadores de la salud estén más abiertos a la vacunación que el público en general porque trabajan en el sector de la salud, no siempre ha sido así.

Dio como ejemplo el de una campaña de vacunación contra la viruela en 2003, que los trabajadores de salud no aceptaron totalmente por muchas razones, pero una fue que no entendían el propósito de la campaña de vacunación y no se sentían adecuadamente consultados.

En cuanto a su propia investigación, Schoch-Spana dijo que la voluntad del público vacunarse contra el COVID-19 desde el principio de mayo a septiembre, pero ha estado aumentando desde entonces.

“Así que la mitad [en el Jackson] está diciendo que es algo excelente, y que 35% esté diciendo que tal vez se vacune más tardes es positivo”, dijo.

Woolsey, el médico del servicio de emergencias del Jackson, dijo que estaba prestando especial atención a lo que el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, tenía que decir sobre las nuevas vacunas.

“En algún momento hay que confiar en alguien”, dijo Woolsey.