Estudio: Alza del nivel del mar pudiera inundar zonas de viviendas asequibles en Miami

Daelé Guerra guarda un montón de de ladrillos en su apartamento en la planta baja de un edificio en Hialeah. Es la única protección que puede permitirse contra las aguas de inundación que han arruinado todas sus pertenencias tres veces solo año. Cuando llega el agua, los usa para levantar sus muebles.

Esta primavera, Guerra, de 53 años y supervisora en un centro médico, tuvo que quedarse con un pariente durante casi tres meses mientras el propietario renovaba el edificio en ruinas de un piso. Desde entonces, el apartamento se ha inundado dos veces más.

“Tan pronto como empieza a llover casi no puedo trabajar o pensar bien, porque ya me estoy preparando para una inundación”, dijo Guerra, que ha vivido allí seis años. Aunque en su calle siempre hubo inundaciones menores, es el primer año que el agua se ha filtrado debajo de la puerta y brota de la bañera y el inodoro, lo que hace que el lugar inhabitable en días de mucha precipitación.

A Guerra le gustaría mudarse, pero está luchado para encontrar un lugar más barato que los $975 mensuales que paga ahora. Y no es la única persona en esa situación.

Un nuevo estudio muestra que las zonas de vivienda asequible en Miami, ya escasa, corren el riesgo de inundarse por el aumento del nivel del mar en las próximas décadas. La Universidad de Miami concluyó que más de la mitad de todas las viviendas asequibles en Miami-Dade están por debajo de la elevación promedio de Miami, que es siete pies sobre el nivel del mar.

Jennifer Posner, gerente del programa de la oficina de participación cívica y comunitaria de la Universidad de Miami, dijo que el impacto ya se puede sentir entre personas como Guerra.

“Una tormenta como Eta, que en realidad no fue tan grave para muchos de nosotros, fue un gran problema en los edificios de vivienda asequible, dijo que muchas veces se construyen en terrenos más bajos, explicó, y que necesitan reparaciones urgentemente.

El apartamento de Daelé Guerra, en la planta baja de un edificio en Hialeah, inundado debido a las fuertes lluvia, que le arruinaron los muebles. La mujer quiere mudarse pero no ha conseguido otra vivienda asequible. Contributed to the Herald

Un nuevo vistazo a viviendas asequibles en peligro de inundación

El martes, UM estrenó una nueva herramienta, financiada por $500,000 en subvenciones de JPMorgan Chase, para ayudar a los grupos comunitarios y a los políticos a determinar cómo evitar las inundaciones en zonas de vivienda asequible. La herramienta muestra dónde están en un mapa con todas las viviendas asequibles de Miami-Dade (definidas para este esfuerzo como pagadas o subvencionadas por el gobierno), y entonces representaciones de las inundaciones que se esperan en los próximos decenios debido al nivel del mar.

En Miami-Dade, eso es un poco más de dos pies de aumento del mar para 2060. En ese momento, según la investigación, más de 2,300 viviendas asequibles correrán el riesgo de inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar. Para 2070, ese número aumenta a casi 4,000.

Ese número solo refleja una parte de las propiedades se ven afectadas porque son propiedades subvencionadas o pagadas por el gobierno, no las opciones de vivienda más baratas en las que vive la gente como Guerra.

Una encuesta nacional de viviendas subvencionadas por el gobierno federal publicada la semana pasada en la revista Environmental Research Letters llegó a conclusiones similares. Benjamin Strauss, CEO y científico Jefe de la organización de investigación sin fines de lucro Climate Central, dijo que la investigación mostró que miles de unidades de vivienda subvencionada por el gobierno federal están en peligro a medida que aumenta el nivel del mar.

“Esta población es el grupo menos capaz de responder o recuperarse de las inundaciones costeras”, dijo Strauss, uno de los autores del artículo. “Para las personas que tienen vivienda valiosa, es terrible ver el valor de su propiedad bajar, pero no es tan terrible como no tener nada y que el moho y el agua acaben con todo. No es tan malo como perder sus electrodomésticos cuando esos son sus únicos objetos de valor”.

Cuando se trata de viviendas subvencionadas por el gobierno federal, el panorama nacional es más sombrío en lugares como Nueva Jersey y Massachusetts, donde la propiedad costera no es tan cara como en la Florida. En el Estado del Sol, el precio disparado de los bienes raíces cerca del mar (y las políticas racistas del llamado redlining) empujó más de esa categoría de opciones de vivienda asequible en el interior.

(En Estados Unidos, el llamado redlining es la negación sistemática de servicios por agencias del gobierno federal, gobiernos locales y el sector privado, o directamente a través del aumento selectivo de precios. Barrios con una proporción alta de vecinos de minorías lo sufren más que otros barrios con ingreso familiares y tipos de casas semejantes pero menos personas de minorías).

Pero como señala el nuevo mapa de UM, el riesgo de inundación de viviendas asequibles no se detiene en la costa. Las secciones a lo largo del río Miami están llenas de viviendas asequibles en forma de densos edificios de apartamentos, y un desbordamiento, tal vez impulsado por la marejada de tormentas de huracanes, podría inundar la vivienda de decenas de miles de vecinos.

Robin Bachin, rector asistente de Participación Cívica y Comunitaria de UM, dijo que la esperanza es que los investigadores y funcionarios electos puedan usar la información mostrada por la herramienta para determinar qué soluciones pueden proteger a la mayoría de las personas y la construcción de viviendas asequibles en lugar más elevados.

El conjunto de herramientas también incluye breves descripciones de algunas soluciones posibles, como normas de construcción de bajo consumo (como el condado ya está trabajando), una lista de verificación de desarrollo para medidas de adaptación como la impermeabilización y las compras. No toca cambios más drásticos como tarifas de mayor impacto para los desarrolladores y cambios de zonificación para fomentar el desarrollo lejos de las zonas costeras riesgosas.

Mayor elevación, mayor valor

Ninguna de las soluciones menciona específicamente una preocupación central para muchos activistas de la vivienda y el clima de Miami: el llamado aburguesamiento por razones climáticas. Durante años, los defensores y residentes de zonas que se aburguesan rápidamente, como el Pequeño Haití, que tiene una elevación alta, han disparado la alarma de que los dos factores están conectados. Les preocupa que los compradores e inversionistas ricos estén comprando propiedades en las partes más altas de la ciudad, los barrios históricamente negros e hispanos, con el fin de protegerse a futuro.

Un estudio de la Universidad de Harvard concluyó que los propietarios de viviendas unifamiliares en Miami-Dade estaban comprando cada vez más propiedades en terrenos altos, y WLRN informó que un gran proyecto inmobiliario en el Pequeño Haití mencionaba la elevación de la región como una ventaja para proteger contra el aumento del nivel del mar.

“Se observa un aumento en las primas de seguro de cualquier edificio en un punto de inundación o área costera y eso está llevando a la gente a Liberty City y Overtown porque es una elevación tan alta que no tienen que pagar esas primas”, dijo Adrian Madriz, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Struggle for Miami’s Affordable and Sustainable Housing. “Lo que deja muy claro que esto está sucediendo es que las zonas con baja elevación, que normalmente estarían maduras para el aburguesamiento debido a su proximidad al downtown, no son son favorecidas por los inversionistas”.

Pero los expertos no están convencidos de que el aburguesamiento que ocurre en lugares como el Pequeño Haití se deba principalmente al cambio climático.

“Nadie lo ha definido con precisión. Nadie tiene una idea clara de los identificadores que lo distingan de otras formas de aburguesamiento. Nadie tiene soluciones políticas que lo aborden específicamente”, dijo Bachin. “¿Marca la diferencia si se etiqueta algo de aburguesamiento en términos de cuál es la solución política?” Su prima de seguro contra inundaciones está subiendo de nuevo, y eso es solo el comienzo

Annie Lord, jefa del grupo de defensa del grupo defensor de vivienda asequible Homes For All, dijo que observa que el cambio climático está empeorando la crisis de la vivienda asequible. Un clima más cálido significa que es probable que haya más huracanes destructivos, lo que aumenta el costo del seguro de la propiedad. El gobierno federal está bajo presión para aumentar las tasas de seguro contra inundaciones y el costo de mantener las propiedades secas ante el aumento de las inundación tampoco es barato.

“Va a ser muy costoso tener una propiedad aquí, ya sea un arrendador o un posible comprador de vivienda”, dijo. “Va a observar que el clima y el aumento del nivel del mar siguen presionando nuestras brechas de riqueza e ingresos y seguirán separando a las personas que son capaces de capear financieramente la tormenta de los demás”.

Lord dijo que la mayoría de las viviendas asequibles de Miami-Dade no están subvencionadas por el gobierno, sino que simplemente son baratas, y por lo general están en muy mal estado. Un informe de la Universidad Internacional de Florida concluyó que 70% de las casas unifamiliares, condominios y casas adosadas del condado fueron construidas antes que entraran en vigor las estrictas normas de construcción promulgadas después del huracán Andrew en 1992.

Según el estudio de FIU, si un huracán poderoso azota el condado, un millón de personas podrían quedar sin hogar. Modernizar todas esas viviendas costaría miles de millones.