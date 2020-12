Coronavirus impulsa un nuevo servicio: compañeros o nietos para combatir la soledad

La pandemia del coronavirus está dando impulso a un floreciente servicio: los compañeros o “nietos” para las personas de la tercera edad. Se trata de jóvenes estudiantes que conversan con ellos y los ayudan a entender la tecnología para realizar sus tareas cotidianas, como comprar alimentos, medicinas, solicitar citas médicas o simplemente escucharlos.

La iniciativa fue lanzada en 2017 por la empresa Papa, con sede en Miami, pero la demanda del servicio ha aumentado luego de que las autoridades ordenaron el distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus y proteger en especial a los adultos mayores que pueden ser más susceptibles al COVID-19.

Sin embargo, el distanciamiento social genera soledad y depresión a las personas mayores, además de que muchos necesitan ayuda en diversos aspectos.

La empresa de seguros médicos Humana y la Universidad Internacional de la Florida (FIU) abordaron el aislamiento que afecta a las personas mayores del sur de la Florida durante la crisis de COVID-19 y, tras determinar que están limitando sus vínculos personales, se aliaron con Papa, que conecta a estudiantes universitarios con personas de la tercera edad y lanzaron una asociación de vinculación social.

“Todos nuestros pacientes se estaban aislando en sus casas por miedo a salir a la calle. Hacía falta conectarlas con otras por teléfono y ahí es donde surge el programa Papa”, dijo a el Nuevo Herald Beatriz Assapimonwait, presidenta de Mercado de la empresa Humana, del Grupo de Médicos Familiares del Centro de la Florida.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Los sentimientos de soledad y aislamiento social están asociados con un 26% del aumento en el riesgo de muerte temprana y ahora se están exacerbando debido a la pandemia. Son de preocupación especial entre la población de adultos mayores del programa Medicare Advantage de Humana, según datos suministrados por esta aseguradora.

Estudios han determinado que el aislamiento social y la soledad se han convertido en problemas de salud pública y que son “peores que la obesidad”, de acuerdo con un informe de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés).

En el programa participan estudiantes universitarios que prácticamente se convierten en “compañeros” o “nietos” de quienes necesitan el servicio.

En el caso de FIU, muchos de los estudiantes, que son conocidos como “Papa Pals”, cursan carreras relacionadas con el sector de la salud.

“Muchos de nuestros estudiantes vienen de hogares multigeneracionales y son bilingües. El compromiso de FIU para graduar estudiantes que impactarán la salud de la población a través de un espíritu emprendedor social, hace de ésta una colaboración perfecta,” dijo Yolangel Hernández Suárez, vicerrectora para salud y bienestar poblacional de esa universidad.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Desde mayo pasado, se han inscrito 851 miembros de Humana y ya están participando 19 estudiantes con más de 6,356 visitas realizadas y más de 1,500 visitas programadas, dijo Assapimonwait.

Andrew Parker, fundador y director ejecutivo de Papa, dijo que su empresa se asocia con diferentes proveedores de seguros médicos para ofrecer el servicio de “forma gratuita a nuestros miembros”.

“Ofrecemos un enfoque dirigido al consumidor, en el que las personas pueden pagar las horas por su propia cuenta. Tenemos una larga lista de socios, como Priority Health, Aetna y Humana. Recomendamos que llamen a su seguro para investigar si se ofrece Papa o no”, dijo al Nuevo Herald.

Los “Papa Pals” o “nietos”

Mariana Orcillez, estudiante de trabajo social en la FIU, es una de las “nietas” que se inscribió en el programa para ayudar a las personas de la tercera edad y lo hace a través de llamadas de teléfono durante las cuales les pregunta cómo están durante este periodo de la pandemia, les explica que el servicio se le presta mediante su empresa de seguro médico y conversa con ellos sobre diferentes temas.

“El programa me ha gustado mucho porque siento que he podido tener muchas conexiones con esas personas. Todas las semana hablo con los mismos miembros y ya hay una relación establecida. He podido determinar si necesitan alimentos, medicinas y cuando eso sucede, se lo comunico a Papa, que a su vez lo informa a Humana. Los conecto con sus doctores y les he enseñado cómo ordenar sus compras desde el teléfono”, relató a el Nuevo Herald.

Orcillez también ha llevado a una cita médica a uno de los miembros del programa y luego lo regresó a su casa. En otra ocasión, ayudó a una señora a lavar los platos y organizar la casa.

“Lo que más me gusta del programa es que ayuda a conversar mucho y conocer bien a las personas de una manera profunda. Las personas me dicen que les gusta mucho el programa. Es una manera de romper el aislamiento”, dijo la estudiante, que llama una o dos veces a la semana a las personas asignadas, pero eso dependen de cuánto cubren las aseguradoras.

Tray Cockerell, director de avance estratégico de Humana, dijo que con la iniciativa junto con FIU permite considerar cómo juntos pueden mejorar la salud en las comunidades y preparar a los estudiantes en la solución de problemas en diferentes situaciones de los pacientes.

Como parte de esta asociación, los estudiantes de FIU son compensados y algunos reciben créditos para horas de trabajo de campo.

¿Cómo surge la iniciativa?

Hace unos años la familia de Parker necesitaba ayuda adicional con su abuelo, a quien llamaban “Papá. Su abuela también estaba envejeciendo, y con la apretada agenda del resto de los familiares, no podían ofrecerle la ayuda y atención adicionales que necesitaba.

Papá era activo y animado, además de su edad y condiciones preexistentes. Podía bañarse, alimentarse pero necesitaba un compañero, un “Pal”, con el mismo fervor por la vida y la salud, dijo el director ejecutivo de Papa.

“Investigué y encontré a una estudiante universitaria que podía acompañar a mi abuelo durante la semana, un “amigo” que podía ayudar a llevarlo al supermercado, a las citas médicas, etc. Fue entonces cuando mi familia y yo contratamos a Andrea, una estudiante de Venezuela, que era aspirante a médico, enérgica y de ideas afines. Casi de inmediato, mi familia y yo comenzamos a notar el impacto que tenía la compañía de Andrea en la felicidad y la salud general de mi abuelo”, relató a el Nuevo Herald.

Su esperanza es que la empresa pueda seguir conectando a estas dos generaciones distintas, ayudando a crear relaciones confiables mientras “hacemos nuestra parte para terminar con la crisis de la soledad”.