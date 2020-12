¿Puede el Año Nuevo sobrevivir al COVID? Miami Beach quiere flexibilidad en el toque de queda

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El miércoles, menos de 15 minutos después de decidir que Miami Beach debía permanecer en estado de emergencia debido al COVID-19, la Comisión de la Ciudad votó a favor de solicitarle al Condado Miami-Dade que vuelva poner el horario del toque de queda a las 2 a.m. durante la Nochebuena y el fin de semana del Año Nuevo.

El motivo para ello es que los maltrechos negocios y los residentes que obedecen las leyes se merecen un alivio durante las festividades, aunque solo sean cuatro días, expresó el comisionado Michael Góngora, quien patrocinó la resolución.

“Creo que la comunidad debe poder recuperar algún dinero y el público salir de su encierro y disfrutar un poco de forma responsable”, dijo Góngora.

El comisionado, que se está recuperando de cáncer, dijo que se quedaría en su casa este año, pero quería hacer la petición para “el resto del mundo que está saludable y quiere celebrar la llegada del año nuevo”. La comisión le pidió a la alcaldesa del Condado Miami-Dade Daniella Levine Cava que aliviara el toque de queda de la medianoche en el condado, que está en vigor para tratar de controlar la propagación del COVID-19, durante los siguientes días: el 24 y el 31 de diciembre hasta el 2 de enero.

Por su parte, el alcalde de Miami Beach Dan Gelber, que se opuso a la petición, estuvo a punto de criticar a sus colegas por respaldar la resolución, que terminó por aprobarse, y solo tuvo el voto de Gelber en contra. Los comisionados Micky Steinberg y Ricky Arriola no estuvieron presentes en la votación.

“No quiero decirle a la alcaldesa del condado lo que tiene que hacer”, dijo el jueves Gelber. “Voy a respaldar lo que haga porque me parece que la desunión en el condado ha sido algo dañino, tanto literal como figurativamente”.

Gelber, que más de una vez ha declarado que respalda las restricciones para mitigar el COVID-19, votó accidentalmente a favor de la solicitud y luego explicó que había entendido mal las palabras.

Últimamente, Gelber ha criticado a la ciudad de Miami por negarse a poner en vigor el toque de queda, ya que, según afirmó, pone en desventaja a los negocios de Miami Beach que se comportan de forma responsable.

“Me parece que resulta comprensible que la comisión se sienta frustrada de que nuestros negocios estén en desventaja con los de Miami”, dijo Gelber.

El jueves, la Comisión de la Ciudad de Miami votó unánimemente a favor de volver a instalar el toque de queda en el condado después de haberlo quitado en octubre.

“Se trata de la salud y la seguridad de todos”, dijo el comisionado Joe Carollo, que patrocinó la resolución.

Gelber dijo que estaba de acuerdo con el “cambio” que Miami propuso, pero no dijo si respaldaría o no mantener el toque de queda a la medianoche del fin de semana por el Año Nuevo. Sin embargo, dijo que le pediría a la ciudad que cumpla con cualquier decisión que tome Levine Cava.

La oficina de Levine Cava dio a conocer una declaración el jueves por la tarde que no parecía estar de acuerdo en hacer más flexible el toque de queda.

El comisionado Ricky Arriola, que durante mucho tiempo ha criticado los cierres para luchar contra el virus, dijo el miércoles que la votación dejará a los comisionados vulnerables a las críticas de los residentes y negocios que podrían impugnar por qué la ciudad no le pide al condado levantar juntos el toque de queda.

“Todo es falso, y todo es política”, dijo Arriola. “Esta idea de que las 2 a.m. es más peligrosa y más susceptible al virus que las 8 p.m. es algo tonto, y no es sino un ejemplo de los políticos que saben que no tienen las herramientas para enfrentar al virus pero fingen que las tienen”.

Góngora propuso que la ciudad deje de tener en vigor y el toque de queda durante esos cuatro días si el condado no sigue la petición de la comisión.

“Independientemente de lo que ocurra, creo que debemos llegar a algún tipo de acuerdo sobre lo que vamos a hacer, ya que nuestra comunidad empresarial se merece una respuesta”, dijo durante la reunión. “El público tiene que saber qué está ocurriendo”.

Gelber y otros comisionados dijeron que no respaldarían violar de forma abierta el. El comisionado Steven Meiner, dijo que oponerse al condado sería un “callejón sin salida”, y respaldó la solicitud para aliviar de forma temporal el toque de queda en el condado . Meiner propuso incluir el 24 de diciembre para que los residentes pudieran asistir a la Misa del Gallo de la medianoche.

“Realmente me gustaría que la alcaldesa del condado nos permita hacer esto”, dijo. “Creo que sería estupendo para nuestros restaurantes, y estamos hablando de solo dos noches”.

Los redactores del Miami Herald Joey Flechas y Doug Hanks contribuyeron a este reportaje

Traducción de Jorge Posada