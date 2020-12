¿Los niños discapacitados califican para los beneficios del Seguro Social?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Los niños discapacitados califican para los beneficios?

F. Ruiz, Miami

Sí. Según el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un niño desde el nacimiento hasta los 18 años puede recibir pagos mensuales basados en discapacidad o ceguera si: el niño tiene un impedimento o una combinación de impedimentos que cumplen con la definición de discapacidad para los niños; y los ingresos y recursos de los padres y el niño están dentro de los límites permitidos. Encontrará información útil sobre los pasos para solicitar los beneficios por discapacidad infantil en nuestra publicación, Beneficios para niños con discapacidades, en www.segurosocial.gov/pubs.

Mis padres se mudaron recientemente a una comunidad de jubilados y me están firmando su casa. ¿Puedo seguir recibiendo el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o la propiedad de la casa me hará no elegible?

L. King, Miami

Puede ser propietario de una casa y recibir SSI mientras viva en la casa que posee. En la mayoría de los casos, al determinar la elegibilidad para SSI, no contamos como un recurso la casa que posee y en la que vive o el automóvil que usa. Para obtener más información sobre SSI y el Seguro Social, visite www.socialsecurity.gov o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

Necesito pruebas de que recibo los beneficios de Medicare. ¿Dónde puedo obtener una carta que lo demuestre?

J. Salazar, Miami

Si necesita pruebas de que recibe beneficios del Seguro Social, Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o Medicare, obtenga una carta de verificación de beneficios instantánea en línea utilizando su cuenta personal de Mi Seguro Social. Si no recibe beneficios, su carta servirá como prueba de que no recibe beneficios. Si recientemente solicitó beneficios, la carta también lo aclarará. La información en su carta de verificación de beneficios incluirá información que se aplique a su situación. Puede configurar su cuenta segura y personal de my Social Security en www.socialsecurity.gov/myaccount.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los beneficios de viuda discapacitada?

S. Moreno, Miami

Es posible que pueda obtener los beneficios de viuda discapacitada a los 50 años si cumple con el requisito de discapacidad del Seguro Social. Su discapacidad debe haber comenzado antes de los 60 años y dentro de los siete años posteriores a la última de las siguientes fechas: el mes en que falleció el trabajador; el último mes tenía derecho a beneficios de sobrevivientes en el registro del trabajador como padre que cuida a un hijo menor sobreviviente; o el mes en que su derecho anterior a los beneficios de viudo discapacitado terminó porque su discapacidad terminó. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/planners/disability/dqualify9.html.