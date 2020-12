No hay mucho empleo en el sur de la Florida, pero tampoco muchos trabajadores disponibles

La confusión reina en el mercado laboral del sur de la Florida este diciembre de 2020.

Por una parte alrededor de 119,000 personas seguían sin sin empleo en octubre den Miami-Dade, según el Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida. Es una baja en comparación con los aproximadamente 176,000 desempleados en septiembre. En Broward, 74,000 estaban sin trabajo en octubre, en comparación con 80,000 el mes anterior.

Por otro lado, entrevistas con gerentes de contratación locales y expertos en personal sugieren que muchos establecimientos están luchando para encontrar no solo solicitantes de empleo calificados, sino cualquier solicitante.

Parece que gracias a la continua asistencia para el desempleo —por escasa que sea— y al continuo temor de ser infectados con el coronavirus, muchos puestos de trabajo que aparentemente deberían estar siendo objeto de captura siguen sin llenarse.

“Muchos trabajadores continúan quedándose en casa”, dijo Ann Machado, fundadora y presidenta ejecutiva Creative Staffing. “Muchos empleadores no pueden ocupar plazas porque los trabajadores están recibiendo asistencia por desempleo y tienen miedo de ir a trabajar”.

Eso se sume a una imagen poco clara de cómo los surfloridanos responden a no tener empleo.

¿Quién está contratando?

La información estatal muestran que hay dos puntos positivos en el panorama de contratación local: logística y fabricación. En el área metropolitana de Miami-Miami Beach-Kendall, el sector que comprende el comercio, el transporte y los servicios públicos añadió 4,000 empleos en octubre. La fabricación añadió 1,200. Empresas como DHL, FedEx, UPS, Walmart, Titan Cement y el gigante de defensa Raytheon, que tiene una instalación en Opa-locka, han contratado o están contratando para plazas técnicas y de cadena de suministro, como inspectores, maquinistas, operadores de carretillas elevadoras, manipuladores de paquetes y conductores.

Sin embargo, estos sectores especializados siguen representando una fracción de una fuerza laboral local dominada por trabajadores de la hotelería y el turismo. A pesar del aumento neto de empleos de Miami-Dade, la fuerza laboral general del condado, que incluye a los empleados y los que buscan trabajo, se redujo en casi 54,000 en octubre, lo que sugiere que muchos de los que habían estado buscando trabajo en septiembre dejaron de hacerlo un mes más tarde.

Una posible razón de esa baja: los tipos de empleos disponibles. En la página digital de empleo Indeed.com, el mayor número de nuevos mensajes en noviembre para el área del sur de la Florida fueron sobre trabajo bajo contrato con empleos por comisión en correduría hipotecaria de Madison Allied LLC; empleos de turno por hora, algunos de ellos a tiempo parcial y con salaarios a prtir de $9 la hora, en Taco Bell, Burger King y AutoZone; y la Universidad de Miami, que en realidad no está contratando a nadie pero sigue promocionando plazas médicas y otros puestos esenciales relacionados con la respuesta al COVID-19.

“Las cifras de empleo que vemos cada mes suelen ser solo personas que regresan a trabajos que perdieron”, dijo Ned Murray, director adjunto del Centro Metropolitano Jorge M. Pérez de la Universidad Internacional de Florida. “Y muchas veces, vuelven de forma temporal.”

El aumento del empleo en otros dos sectores donde el área de Miami ha demostrado tradicionalmente fortaleza —la salud y la construcción— han sido desiguales. Aunque la información estatal muestran que los servicios de salud y educación agregaron 1,800 puestos de trabajo en octubre, en su mayoría se concentraron en los servicios de atención médica ambulatoria, como la atención en el hogar. Los datos de Indeed confirman que el proveedor de cuidado de ancianos y personas mayores Right At Home se encuentra entre los que tienen una mayor oferta de empleo.

Mientras tanto, los hospitales de Miami-Dade sumaron otros 100 empleos netos en octubre, indican las cifras estatales.

Darline Candio, presidenta y directora ejecutiva de Emergent Healthcare Consulting Services, con sede en Miami, dijo que la moral sigue desplomándose entre los trabajadores de la salud en medio de la pandemia, y muchos eligen la jubilación anticipada o renuncian, aunque esto ha aumentado la disponibilidad de empleos entre las enfermeras registradas.

“Por los comentarios que estoy recibiendo, no están recibiendo el apoyo adecuado de los sistemas en los que están trabajando”, dijo Candio.

Los restaurantes locales dicen que no pueden contratar empleados suficienets . MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

La mayoría de las pérdidas de puestos de trabajo en el sector de la hotelería de la zona se concentran ahora entre los hoteles; datos estatales muestran que los establecimientos de alojamiento perdieron a otros 300 trabajadores en octubre.

El mundo de los restaurantes puede ser un mejor indicador del estado del mercado local del empleo. Los datos estatales muestran que en el área metropolitana de Miami-Miami Beach-Kendall, la contratación de restaurantes ha aumentado, con un servicio de alimentos y establecimientos de bebidas que aumentaron 3,700 puestos de trabajo en octubre, un aumento del 4,6% con respecto a septiembre.

Sin embargo, muchos trabajadores de restaurantes siguen siendo el número habitual de turnos. Eso es cierto para Richard Vona, de 47 años, con muchos años de camarero en Fleming’s Prime Steakhouse and Wine Bar en Coral Gables. Vona dijo que con el vencimiento de los beneficios de desempleo de $600, no tuvo más remedio que volver a trabajar cuando el restaurante reabrió en agosto. Pero ahora solo gana la mitad de los $1,000 a la semana que ganaba antes de la pandemia.

Dijo que la mayoría de sus compañeros de trabajo también han regresado. Los días de la semana son lentos, dijo, pero los fines de semana están repuntando.

“Todo el mundo ha vuelto, pero no hay suficiente trabajo para todos”, dijo Vona.

Mientras que numerosos restaurantes han cerrado durante la pandemia, se han estado abriendo otros nuevos. Entre ellos se encuentra Cerveceria La Tropical, una cervecería y comedor propiedad de Lagunitas Brewing Company que estaba programada para abrir en mayo, pero ahora está apuntando a enero.

El gerente de alimentos y bebidas tropicales Delius Shirley, anteriormente propietario de Ortanique On The Mile en Coral Gables, que cerró a principios de este año, dijo que la respuesta a un aviso de feria de empleo publicado esta semana ha sido “abrumadora”. Cree que parte de ese interés es probablemente debido a la notoriedad y el respaldo corporativo de Tropical, y el hecho de que su espacio, un antiguo almacén, es más adecuado para el mundo de la pandemia y la autopsia.

Red Rooster Overtown, el nuevo concepto del famoso chef neoyorquino Marcus Samuelsson, continúa contratando para numerosos puestos, ya que abre este mes. Al igual que Shirley, Derek Fleming, socio director de la corporación de Samuelsson, dijo que también ha estado recibiendo un aluvión de solicitantes. Pero Fleming dijo que algunos pueden venir de establecimientos de restauración más modestos y están demostrando ser incapaces de cumplir con los estrictos requisitos de entrenamiento de Rooster.

Otros no están dispuestos a cumplir con los estrictos requisitos COVID-19 de Red Rooster.

“No es fácil. Hay muchos cambios”.

Aunque los trabajadores de la salud tienen demanda, muchos están cansados y se retiran Getty Images

Sin solicitantes

Y ese parece ser el problema: A pesar de que muchos trabajadores luchan por encontrar un trabajo estable, parece que también hay un número sustancial de empleadores que no pueden.

Ese es el caso incluso entre posiciones con salarios aparentemente bueno. El propietario de Flanigan’s Seafood Bar and Grill, Jimmy Flanigan, dijo que ha aumentado la paga de los cocineros a $15 la hora a tiempo completo, que tienen seguro de salud, vacaciones pagadas y un programa 401K.

‘No hay suerte’

“Es impactante para mí”, dijo. “He tenido que alistar todo lo que se me ocurre para conseguir que los solicitantes entren... Estamos ofreciendo un buen salario”.

Las plazas de camareros son igualmente difíciles de llenar.

“Y lo estamos haciendo bien en comparación con nuestros competidores, así que si vas a ser camarero, es una buena oportunidad”, dijo.

Flanigan dijo que no estaba seguro de si el miedo a COVID-19 estaba afectando la contratación.

“Esa es la pregunta clave”, dijo.

Tiffany Price, gerente general de Job Post Media, que alberga ferias de empleos, así como una junta de empleos, dijo que una ola de solicitantes de empleo que comenzó a buscar cuando los $600 en asistencia federal de desempleo adicional expiraron el 31 de julio ha disminuido durante mucho tiempo.

“La gente todavía tiene miedo”, dijo. “Si necesitas dinero, necesitas un trabajo, pero estamos viendo menos solicitudes para todos los empleos. Están luchando [para encontrar solicitantes].”

Las peluquerías también están entre los que luchan por llenar plazas de estilista. Vinny Morris, propietario de Salon Euphoria, en Davie, dijo que muchos de sus estilistas ahora están trabajando en sus propias casas o alquilando sillas por hora.

“No tengo estilistas con los que reservar para todos los que llaman”, dijo Morris.

Cualquier trabajador que actualmente recibe desempleo estatal probablemente habrá encontrado otras maneras de ganar dinero o recibir apoyo de otro lugar: los beneficios de Florida se mantuvieron limitados a $275 por semana.

Una categoría de trabajo en auge: la entrega de alimentos. Un portavoz de Uber dijo que más de 25,000 residentes del sur de la Florida se han unido a sus plataformas de entrega de alimentos desde el 15 de marzo. Y medio millón de individuos se han unido a Instacart desde el comienzo de la pandemia; las cifras locales no estaban disponibles de inmediato.