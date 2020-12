La vacuna por fin llegó al sur de la Florida. ¿Dónde y cuando puede inocularse?

Los trabajadores de la salud y los residentes en los centros de atención de ancianos a largo serán los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19 esta semana.

En primer lugar en la fila están los los trabajadores de la salud en cinco principales hospitales de Florida, dos de los cuales están en el sur de Florida: Jackson Health System en Miami-Dade, Memorial Healthcare System en Broward, así como Tampa General Hospital, AdventHealth Orlando y UF Health Jacksonville.

Se enviarán equipos a centros de atención de ancianos a largo plazo, cuyos residentes son considerados uno de los grupos de mayor riesgo. La vacuna recibió la autorización de uso de emergencia por parte de la FDA el viernes y se puede administrar a personas de 16 años o más. La Florida comenzó a recibir las vacunas el lunes por la mañana y se espera que reciba un total de 179,400 dosis de la vacuna durante este primer lote, lo que significa que demorará varios meses antes que todos los que quieran vacunarse puedan hacerlo.

Aunque todavía hay muchas preguntas sobre cómo funcionará la distribución, esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la vacuna, cómo funciona y dónde puede inocularse

¿Quién puede recibir la vacuna COVID-19 en Florida? ¿Es obligatorio?

Cinco hospitales del sur de la Florida recibieron los primeros envíos de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 el lunes 14 de diciembre de 2020. Florida Division of Emergency Management

Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) anunciaron a principios de este mes que se debe dar prioridad a los trabajadores de la salud y a los residentes de los centros de ancianos con atención a largo plazo.

Los trabajadores esenciales, como maestros, bomberos y guardias de prisiones son los siguientes. Luego vienen los adultos con enfermedades crónicas que los hacen propensos a complicaciones del COVID-19, y los mayores de 65 años. Un borrador del plan de distribución COVID-19 en la Florida refleja esta recomendación, aunque no proporciona detalles sobre cómo funcionará el proceso de distribución ni define la categoría de trabajadores esenciales.

Una vez que estos grupos reciban sus vacunas, se vacunará a los demás, probablemente en la primavera, según McClatchy News. Y en ese momento, probablemente habrá más de dos vacunas autorizadas en el mercado.

Según las directrices actuales, la vacuna de Pfizer solo se puede administrar a mayores de 16 años. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, también ha dicho que las vacunas serán opcionales en Florida.

¿Dónde puedo obtener la vacuna COVID-19? ¿Estará disponible en un sitio de pruebas y costará dinero?

Una vez que los hospitales y los centros de atención a largo plazo hayan distribuido la vacuna, el plan de la Florida menciona la posibilidad de abrir sitios de vacunación o clínicas similares a las que actualmente están abiertas para las pruebas COVID-19.

El plan también menciona que los proveedores de atención médica de rutina y ciertos hospitales ofrecerán vacunas a pacientes que buscan atención en sus servicios de emergencias, centros de atención de urgencia y consultas ambulatorias. Las cadenas de farmacias Walgreens y CVS, que están ayudando a distribuir la vacuna a centros de atención a largo plazo, dicen que también tendrán las vacunas en sus farmacias una vez que haya más dosis disponibles. Otras farmacias independientes y de cadenas también tendrán vacunas disponibles en algún momento del próximo año, como Publix, Winn-Dixie, Fresco y Mas, Costco y Walmart.

¿Cuánto cuesta vacunarse?

Por el momento todo indica que los contribuyentes pagan la factura.

“Las dosis de vacunas compradas con dinero de los contribuyentes se distribuirán sin costo alguno”, informaron los CDC. Los proveedores de vacunación pueden cobrar una tarifa por inyectar a alguien, pero agregan que la tarifa se puede reembolsar usando el seguro público o privado del paciente. Para los pacientes no asegurados, la tarifa puede ser reembolsada usando el Fondo de Alivio de Proveedores de la Administración de Recursos y Servicios de Salud.

¿Cuántas dosis de la vacuna de Pfizer necesito? ¿Todavía puedo enfermar de COVID?

La vacuna de Pfizer exige que usted reciba dos dosis, con tres semanas de diferencia. Aunque que no le dará COVID-19, usted puede experimentar algunos efectos secundarios, como dolores de cabeza, dolores musculares y fiebre. “Tenga en cuenta que estos efectos secundarios indican que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna” y son algo normal, según la Clínica Mayo.

Y antes de preguntar sí, todavía necesita usar la mascarilla, seguir las pautas de distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia, incluso si fue vacunado. Esto se debe a que no todo el mundo será vacunado o no será capaz de obtener las vacunas de inmediato.

La otra razón es que aunque los ensayos clínicos han demostrado que la vacuna es eficaz, todavía no se sabe si va a prevenir la infección por completo o simplemente los síntomas, según The Associated Press.

Esto significa que una persona vacunada todavía podría infectarse y trasmitir el virus a otra persona, aunque la transmisión sería menos frecuente, informa el AP.

¿Quién no debe vacunarse?

Un trabajador de la salud con un bulbo de la vacuna de Pfizer-BioNTech, en momentos que comienza la vacunación masiva contra el COVID-19. Graeme Robertson AP

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos dice que aquellos que han tenido una reacción alérgica grave a cualquiera de los ingredientes de la vacuna no deben recibir las vacunas. Para obtener una lista de los ingredientes de la vacuna, visite https://www.fda.gov/media/144414/download

Cualquier persona que reciba una reacción alérgica grave después de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer tampoco debe recibir la segunda inyección, según la FDA. Aquellos que están embarazadas o amamantando deben hablar primero con sus proveedores de atención médica.

Las reacciones alérgicas graves, aunque raras, generalmente ocurren dentro de unos minutos a una hora después de recibir una dosis de la vacuna, según la FDA. Las reacciones alérgicas graves pueden incluir, pero no se limitan a, dificultad para respirar, hinchazón de la cara y la garganta y una erupción cutánea grave en todo el cuerpo.

Cualquier persona que reciba una reacción alérgica grave debe llamar al 911 o ir al hospital más cercano.

¿Qué pasa si recientemente te vacunaron contra la gripe, otra vacuna o ya tenías COVID-19?

Los CDC dicen que la vacuna COVID-19 debe administrarse al menos 14 días antes o después de cualquier otra vacuna. La vacunación también debe ofrecerse a cualquier persona, independientemente de si ha tenido COVID-19, indican los CDC.

Esto se debe a que la evidencia sugiere que la inmunidad natural puede no durar mucho tiempo, posiblemente unos 90 días.

“Sin embargo, aquellos que han tenido COVID-19 deben retrasar la vacunación hasta unos 90 días a partir del diagnóstico. Las personas no deben vacunarse si están en cuarentena o si tienen síntomas de COVID-19”, según la Clínica Mayo.