Dondequiera que va, la muerte lo sigue. Sospechoso envuelto en tres balaceras

En los últimos años, en cualquier lugar que se encuentre, Malik Horton ha dejado un rastro de balas y muertes.

Horton es una “persona de interés” en la muerte a tiros de un hombre que esperaba a sus dos hijos en el estacionamiento de un edificio de apartamentos en una pequeña ciudad cerca de Atlanta, dijo la policía.

De igual modo, en septiembre de 2019, según la policía de Atlanta, Horton se vio envuelto en una batalla a balazos entre dos grupos rivales desde vehículos separados.

En octubre de mismo año, cuando Horton estaba en Miami, dijo la policía, mató a tiros a un hombre en una parada de autobús de Allapattah. Aunque gracias a testigos y a un video de vigilancia, la policía pudo identificarlo, Horton se marchó de la ciudad antes de que pudieran atraparlo.

La semana pasada, detectives de la policía de Miami hablaron con Horton en una cárcel de Atlanta, y lo acusaron de un cargo de homicidio en segundo grado. Horton, de 21 años, está preso por cargos de posesión de un arma de fuego por el incidente que ocurrió en septiembre.

“Todavía no sabemos el motivo”, dijo la detective Kenia Fallat, portavoz de la policía de Miami sobre la balacera que tuvo lugar en octubre en la parada de autobús. “Es realmente muy triste ver a alguien provocar una pelea y matar a una persona a sangre fría en un autobús”.

En la actualidad, la policía de Miami y la Unidad de Extradición de la Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade están trabajando con las autoridades de Georgia para extraditar a Horton a la Florida. Se trata de una situación complicada, ya que los detectives de Union City —una pequeña localidad a unas 20 millas de Atlanta con unos 20,000 habitantes— también quieren a Horton.

Según un sitio web de ESPN, Horton jugó football en una secundaria de Fairburn, Georgia, en las afueras de Atlanta as en una fecha tan reciente como 2017. De igual modo, de acuerdo con un portal de football de Maryland, a Horton se le ofreció una beca para jugar en la Universidad de Maryland en el otoño de 2019. No se sabe si Horton llegó a matricularse en la universidad.

En el caso de Miami, el incidente más reciente del que la policía tiene noticia, Horton es sospechoso de haber disparado su arma desde dentro de una mochila de color blanco y haber matado a un hombre en una parada de autobús de Allapattah. El hombre, dijo el reporte policial, se desplomó del autobús, y se halló muerto en la acera. Un patrullero que se personó en el lugar de los hechos, dijo que los pies de la víctima estaban en el autobús y el cuerpo en la calle cuando llegó la policía.

De acuerdo con el reporte del arresto de Horton, un testigo declaró que cuando un hombre llamado Brandon Lamar Bennett, de 23 años, subió al autobús en la calle 36 y la avenida 30 del noroeste, Horton se enfureció y le dijo a Bennett que “lo dejara de mirar”, y luego se le acercó en la parte trasera del autobús. Cuando Bennett haló la cuerda y se levantó para irse, Horton lo siguió. Después le disparó, según pudo verse en el video de vigilancia, que muestra también el momento en que Bennett cae.

Hasta el momento se ignora si los dos hombres se conocían. Con la ayuda de un informante, los detectives pudieron encontrar a una mujer relacionada con Horton en un hotel ubicado en Biscayne Boulevard. Según el documento, la mujer le declaró a la policía que Horton le dijo que tenía una pistola semiautomática, que había matado a un hombre, y que le haría daño a ella, si le contaba la historia a alguien.

Para entonces, ya Horton había desaparecido. El rastro de Horton llevó a la policía de Miami hasta Atlanta, donde estaba detenido desde la acusación de posesión de armas del 13 de noviembre por el incidente a tiros de septiembre, en el que la policía de Atlanta alega Horton le disparó a otro vehículo durante un enfrentamiento armado entre grupos. La policía dijo que en el encuentro nadie resultó herido.

Un patrullero se enteró del incidente, según archivos de la policía de Atlanta, cuando vio a un automóvil pasarle por al lado con una ventanilla trasera hecha añicos y cuatro o cinco hombres dentro. El patrullero siguió el auto hasta un complejo de apartamentos, se dice en el reporte policial y, una vez allí, esperó que llegaran refuerzos. Cuando la policía encontró el vehículo, estaba vacío. Un examen de huellas condujo a los detectives hasta Horton.

Una testigo le declaró a la policía de Atlanta que un Nissan de color azul con los hombres dentro se detuvo delante de su casa, los hombres se bajaron del auto, y alguien comenzó a disparar. Una de las balas entró por una ventana de su apartamento. Otro proyectil rebotó en el apartamento de un vecino, y alcanzó un televisor.

El mes pasado, la policía de Atlanta recibió una pista, y esperaba a Horton cuando el auto que conducía se detuvo frente al apartamento de una mujer. La policía lo llamó por su nombre, y Horton salió del vehículo con “las manos en alto y se entregó de forma pacífica”, dijo el agente de la policía de Atlanta, Mason Mercure en el reporte. Horton fue acusado de agresión con agravantes con un arma de fuego, posesión de un arma durante un delito, y de estar prófugo de la justicia. Documentos judiciales del Condado Fulton indican que el pasado viernes Horton seguía detenido.

Entretanto detectives de la policía de Union City todavía buscan a Horton. En esa localidad, dijo la policía, fue donde comenzó el frenesí de tiroteos de Horton.

La policía dijo que le gustaría hablar con Horton sobre lo sucedido el Día de Acción de Gracias de 2018 donde murió baleado Christopher Kindle, de 30 años, quien estaba esperando a sus dos hijos en el estacionamiento del edificio de apartamentos Shannon Lakes cuando fue abatido. No fue sino hasta julio de 2019 que la policía de Union City identificó a Horton como una “persona de interés” en el crimen. No explicaron por qué les tomó tanto tiempo.

“Supongo que podemos empezar las gestiones para la extradición de Horton”, dijo esta semana un agente de la policía de Union City que no quiso decir su nombre.

El detective de la policía de Union City a cargo del caso no devolvió una llamada telefónica que le hizo el viernes el Miami Herald.

Alex Piquero, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Miami (UM), dijo que Horton es un peligro, sobre todo debido a lo aleatorio de los delitos que se sospecha ha cometido. No parece haber ningún tipo de patrón, dijo Piquero.

“La mayor parte de los homicidios suceden cuando un negocio de drogas sale mal, o algo parecido. Pero en este caso, eso no ocurrió. Todo indica que se trata de incidentes casuales”, señaló Piquero. “Las razones que tiene este hombre no tienen sentido en absoluto. No se pueden predecir. No se sabe en cuántas otras balaceras puede haber estado involucrado”.

