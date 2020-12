La Florida es el estado más vulnerable al robo y fraude de identidad en Estados Unidos en 2020, delitos que se han intensificado a nivel nacional durante la pandemia de COVID-19 con el pago de las ayudas federales, de acuerdo con un informe del portal de finanzas personales WalletHub.

El portal informó que para determinar quién tiene más probabilidades de estar expuesto y afectado por esos delitos, comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en 14 métricas que abarcan desde quejas de robo de identidad per cápita hasta el monto promedio de pérdida debido al fraude.

La Florida ocupó el lugar número uno entre los diez primeros estados de la lista seguido por Carolina del Sur, Delaware, Nueva Jersey, California, Nueva York, Georgia, Arkansas y el Distrito de Columbia, según el reporte de WalletHub.

El estado ocupa el primer lugar en denuncias de robo de identidad per cápita, en fraude y otras quejas per cápita, y en el programa de pasaporte por robo de identidad. Se ubicó en la octava posición por el monto de la pérdida debido al robo de identidad en línea y en leyes de seguridad estatal para los informes crediticios de menores

También ocupó la posición 11 en el monto promedio de pérdida debido a fraude, la 16 en personas arrestadas por fraude per cápita y la 18 en leyes de seguridad estatal para los informes crediticios de menores.

“Cada nuevo año trae consigo nuevas estrategias adoptadas por ladrones de identidad y estafadores. Por ejemplo, este año ha habido muchos robos de identidad y estafas relacionados con los pagos de estímulo federal durante la pandemia de COVID-19. También abundan muchos otros esquemas, como las estafas de soporte técnico y las llamadas falsas al IRS”, dijo el portal.

Consejos para evitar el fraude y el robo de identidad

▪ Enfatice la seguridad del correo electrónico: obviamente es importante usar contraseñas seguras para todas las cuentas financieras, pero es posible que no se dé cuenta de lo esencial que es concentrarse en el correo electrónico.

Es probable que su dirección de correo electrónico principal sirva como su nombre de usuario y un medio para restablecer su contraseña en otros sitios web. Si es vulnerable, todas sus otras cuentas también lo serán. Como resultado, asegúrese de utilizar una contraseña especialmente segura y establezca la verificación de dos pasos para esta cuenta.

▪ Regístrese para el monitoreo de crédito: El monitoreo de crédito es la mejor manera de controlar su informe de crédito. Brinda tranquilidad en forma de alertas sobre cambios importantes en su archivo, incluidos posibles signos de robo de identidad.

▪ Aproveche las alertas de cuenta y actualice la información de contacto: configurar la administración en línea para todas sus cuentas financieras (por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos, Seguro Social) y mantener su número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección postal actualizados hará que sea más difícil identificarlas. El establecimiento de alertas para cambios en su información de contacto y otras actividades sospechosas de la cuenta le servirá como medida de seguridad.

▪ Use sentido común en línea: no abra correos electrónicos que no reconozca. No descargue archivos de fuentes no confiables. No envíe números de cuenta y contraseñas por correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Y no ingrese información financiera o personal en sitios web que no tengan el prefijo “https” en sus URL.