Florida reporta 9,411 nuevos casos de COVID-19 y Miami-Dade agrega 2,160 contagios

El Departamento de Salud de la Florida reportó 9,411 nuevos casos confirmados de COVID-19 el martes lo que aumentó a 1,143,794 total de personas contagiadas desde que se inició la pandemia en marzo pasado, y registró 79 decesos adicionales, lo que incrementó a 20,082 las muertes de residentes en el estado relacionadas con el coronavirus.

El estado sobrepasó el umbral de las 20,000 defunciones de residentes en el estado el lunes.

Florida es el tercer estado con el mayor número de casos después de Texas y California.

El número de muertes de personas no residentes en la Florida se elevó de 268 a 285, según el Departamento de Salud.

Esto no significa que todos los contagios y fallecimientos hayan ocurrido en las últimas 24 horas. En la Florida las muertes anunciadas en un día determinado podrían ser de varios días antes porque la información estatal no incluye la fecha exacta del deceso.

La tasa estatal de casos positivos se incrementó de 8.33% a 9.64%.

COVID-19 en Miami-Dade, Broward y Palm Beach

Miami-Dade registró 2,160 nuevos casos confirmados de coronavirus, para un total de 262,298 contagios, y tres muertos adicionales, por lo que el número total es 4,052 desde marzo. La tasa de casos positivos disminuyó de 9.13% a 9.02%..

El Departamento de Salud reportó que Broward registró 672 contagios, para un total de 121,512 y tres fallecimientos adicionales, por lo que el conteo es de 1,750 decesos desde marzo. La tasa de casos positivos se incrementó de 7.46% a 8.08%.

Palm Beach tuvo 463 nuevos casos, para un total de 73,542 infecciones, y registró 11 defunciones adicionales, por lo que el total de decesos es de 1,785 desde marzo en ese condado. La tasa de casos positivos subió de 5.69% a 8.19%.

El Condado Monroe reportó 29 casos adicionales, para un total de 3,868 y ninguna muerte adicional, por lo que el total es de 28 decesos desde marzo pasado. La tasa de casos positivos aumentó de 5.05% a 5.73%.





Hospitalizaciones

La Agencia de Administración de Servicios Médicos, que suministra información actualizada de las hospitalizaciones a nivel estatal y condal, reportó que 5,104 personas estaban ingresadas con “diagnóstico primario de coronavirus” en el estado hasta el martes a las 2:16 p.m.

Los datos relacionados con las hospitalizaciones son una de las herramientas que las autoridades usan para determinar el nivel de contagios.

Según datos del tablero “New Normal Dashboard” de Miami-Dade, hasta el lunes, las cifras más recientes divulgadas, el número de las personas hospitalizadas se elevó de 854 a 960 y subieron de 118 a 133 los pacientes que están con respiradores.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que el lunes fue el duodécimo día de diciembre en que el condado superaba los 2,000 nuevos casos.

El Departamento de Salud de la Florida ha reportado 58,612 hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia.

Pruebas para trabajadores agrícolas

La Comisionada de Agricultura Nikki Fried y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida (FDACS) anunciaron este martes los centros y fechas adicionales para ofrecer de COVID-19 a los trabajadores agrícolas en los condados Miami-Dade, Hendry, Collier, Hillsborough y Glades.

“Dado que la pandemia sigue siendo una gran amenaza para la salud, continuamos nuestro trabajo para brindar a los trabajadores agrícolas acceso a las pruebas de COVID-19”, declaró Fried.

Los lugares donde podrán someterse a la prueba son:

Miami-Dade:

▪ Homestead: el 19 de diciembre de 10 a.m a 6 p.m en el Centro Campesino, 35801 SW 186th Ave., Homestead, FL 33034 (786) 746-7887.

▪ Florida City: 16 de diciembre de 10 a.m a 6 p.m en Everglades Community Association, 19308 SW 380th St, Florida City, FL 33034, (786) 683-7414.

Collier: Cuatro lugares en Immokale

▪ Domingo y lunes durante todo diciembre de 9 a.m a 1 p.m en Winn Dixie Mall, 1500 Lake Trafford Rd., Immokalee, FL 34142.

▪ El 29 de diciembre de 3 p.m a 7 p.m en Farm Workers Village, 1800 Farm Worker Way, Immokalee, FL 34142.

▪ El 19 de diciembre de 9 a.m a 1 p.m en Immokalee South Park, 418 School Dr., Immokalee, FL 34142.

▪ Del 15 al 22 de diciembre de 3 p.m a 7 p.m en Little League Park, 1213 Little League Rd., Immokalee, FL 34142.

Glades:

▪ Moore Haven El 17 y 28 de diciembre de 9 a.m a 11 a.m en 998 US 27, Moore Haven, FL 33471.

Hendry:

▪ Clewiston: el 23 de diciembre de 9 a.m a 11 a.m en Hendry County Health Department, 1100 South Olympia Ave., Clewiston, FL 33440

▪ LaBelle: el 21 y 30 de diciembre de 9 a.m a 12 p.m en Florida Department of Health, 1140 Pratt Blvd, LaBelle, FL 33935

Hillsborough:

▪ Dover: Los miércoles, jueves y sábado hasta el 19 de diciembre de 5 a 8 p.m en San Jose Mission, 13524 E. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Dover, FL 33527

▪ Ruskin: Los miércoles y jueves hasta el 19 de diciembre de 5:30 a 8:30 p.m y el sábado en esa fecha de 10 a.m a 1 p.m en Manatee Village, 912 Manatee Village Drive, Ruskin, FL 33570