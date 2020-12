Cucarachas cerca de los bagels, roedores en la nevera del helado: inspectores cierran restaurantes

Después de dos semanas de gran actividad, la lista de restaurantes cerrados en el sur de la Florida por no aprobar inspecciones sanitarias es un poco más ligera.

Pero dos restaurantes cerrados fueron penalizados por infracciones graves.

A continuación, esto fue lo que determinó el Departamento de Negocios y Normación Profesional de la Florida. Un restaurante que no aprueba una inspección permanece cerrado hasta que se le haga otra revisión y la apruebe. Si usted conoce algún local que cree que debe inspeccionarse, no nos escriba a nosotros, sino a la página digital oficial para estos menesteres y presente una queja.

El Miami Herald no controla qué restaurantes se inspeccionan o qué grado de seriedad tiene la inspección. Tampoco incluimos todas las infracciones en estos informes, solamente las más graves.

En orden alfabético:

Brooklyn Water Bagels, 2877 Stirling Rd., Hollywood: El ganador del premio mayor esta semana por varias fallas.

Entre las 16 cucarachas vivas observadas, cinco de ellas en una pared en el área de preparación de bagels. Había dos muertas en el suelo de la zona y otras 10 cadáveres junto a una congeladora.

En el lavamanos de los empleados solo había agua, nada de jabón o detergente. Otro lavamanos no se podía usar porque estaba lleno de mercancía.

Además, la máquina de hacer té tenía una sustancia negro-verdosa parecida al moho en la boquilla dispensadora”.

En la nueva inspección del viernes se detectaron 12 cucarachas vivas, cuatro de ellas junto al horno de los bagels y cinco dentro del horno mismo.

El inspector está tratando de que el lugar vuelva a abrir para el fin de semana. Pero se detectaron dos cucarachas vivas en la puerta del horno de los bagels. También había una cucaracha viva y otra muerta en la zona de preparación del producto. Había otra cucaracha viva en el comedor y otra más junto al mostrador.

Y “aproximadamente 30 cucarachas muertas entre el vidrio y el aislamiento en la parte delantera del horno en la cocina”.

En otra inspección el sábado se identificaron dos cucarachas muertas y cuatro vivas.

Otra inspección este lunes: Brookyn Water desaprobó de nuevo la inspección.

Dune Deck Cafe, 100 Ocean Blvd., Lantana: Más de 115 heces fecales de ratones son algo grande.

Pero, echemos un vistazo a los lugares donde el inspector encontró algunas.

Nueve en la tapa de vidrio de un congelador de helado. Más de 30 junto al congelador de helados. Más de 23 en un estante de cocina junto a una máquina de refrescos. Tres en el “estante en la estación de ensaladas”.

Por supuesto, con tantos pequeños roedores que viven allí, tal vez no deberían haber dejado al aire libre el ajo y el aceite. Por eso le prohibieron temporalmente vender más al público. Pero el inspector no hizo lo mismo por los camarones empanados que no estaban cubiertos en el congelador.

Había dos moscas aterrizando en platos en la línea de cocción, mientras que otros 10 jugaban debajo de la mesa de vapor.

“La mezcladora tiene superficies oxidadas. No usar hasta que esté limpio”, decía el informe.

De alguna manera, Dune Deck aprobó una nueva inspección el miércoles.