¿Estaba el maestro viendo pornografía en clase? Distrito Escolar de Broward investiga el incidente

Las Escuelas Públicas del Condado Broward están investigando si uno de sus maestros de secundaria miraba una película pornográfica mientras enseñaba una clase virtual, después que un video sobre el presunto incidente se colgó en Twitter.

En el video, Michael Braeseke, que enseña Ciencias Sociales en la secundaria South Broward, aparece sentado ante un escritorio con la vista hacia abajo, mientras en al fondo se escuchan los gritos de una mujer que parece estar enfrascada en una situación de sexo.

El video se publicó en Twitter el lunes por la noche, y por lo menos unas 12 personas que dijeron ser actuales o antiguos estudiantes de la escuela colgaron comentarios en los que alegaban que en el pasado el maestro se comportó de forma impropia.

El video parece haber sido filmado por alguien que usó un teléfono celular para grabar la clase virtual en la computadora o laptop. En otro comentario que se colgó, otro usuario de Twitter publicó lo que parece ser el mismo video con el mismo sonido, lo que indica que más de un estudiante fue testigo del incidente.

Braeseke no pudo ser localizado para saber qué tenía que decir sobre el particular.

El martes, el Distrito Escolar dio a conocer un comunicado donde decía que había comenzado una investigación acerca del incidente:

“Las Escuelas Públicas del Condado Broward toman muy en serio todo lo que tiene que ver con la seguridad de los estudiantes y empleados. Cuando nuestros directivos escolares supieron del presunto comportamiento del maestro durante una clase virtual, de inmediato tomaron medidas, y empezaron a investigar las alegaciones y a seguir los protocolos apropiados antes de las publicaciones en las redes sociales. El incidente y las alegaciones se reportaron a la Unidad de Investigaciones Especiales del Distrito Escolar para comenzar una investigación interna. El Distrito y la administración de la escuela están comprometidos con la seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes”.

El video lo colgó Elijah Ruby, ex estudiante de South Broward, quien cuestionó a la directora del plantel, Patricia Brown, y le preguntó: “¿Cómo permitió que esto ocurriera?”.

Brown le respondió a la pregunta de Ruby, y dijo que, de haberlo sabido, entonces habría mirado el video, agregando después que ella misma es una sobreviviente de abuso sexual.

“El bienestar de mis estudiantes siempre ha sido y será lo más importante. Como sobreviviente de situaciones así, nunca sería capaz de ignorar preocupaciones que se expresen. Las redes sociales no son el mejor medio para enfrentar problemas de esta importancia. Por favor, animen a cualquier otro estudiante que me envíe un correo electrónico o me llame por teléfono. ¡Todos son queridos y valorados!”

El martes, en una entrevista telefónica, Ruby dijo que un agente de la policía escolar lo llamó para preguntarle sobre el video. Sin embargo, según Ruby, el agente estaba más interesado en saber quién le mandó el video que en la presunta conducta impropia que aparece en las imágenes.

Ruby no quiso decir el nombre de la persona que le envió el video.

“Me parece que el agente de la policía debía tener más preguntas sobre el comportamiento del Sr. Braeseke que sobre el estudiante que envió el video”, dijo Ruby.

