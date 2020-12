A nuestros lectores: Tras un año difícil, tomamos un momento para darles las gracias

Queridos lectores,

En nuestros mas de 70 años conjuntos como reporteros y editores de el Nuevo Herald y del Miami Herald, ustedes y nosotros hemos pasado por muchas cosas juntos: crisis económicas, disturbios civiles nacidos de desigualdades en el sistema de justicia, elecciones impugnadas, duros desacuerdos sobre política y políticas, temporadas de huracanes aparentemente sin fin.

Pero nunca ha habido un año como el 2020, en el que todos esos desafíos se combinaron con una pandemia.

Es casi insensible decir que nunca ha habido un momento más difícil para ser periodista, porque nunca ha sido más difícil ser médico. O enfermera. O maestro. O repartidor de Instacart. O trabajador del turismo. O padres.

Al mismo tiempo, nunca ha habido un mejor momento para dar las gracias.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Gracias por suscribirse y apoyar nuestro periodismo. Con su ayuda, los equipos de el Nuevo Herald y el Miami Herald se han mantenido firmes en 2020 para contar historias grandes y pequeñas para ayudarlos a navegar este año tan difícil.

Eso ha incluído información esencial sobre cómo hacer frente y luchar contra la pandemia del COVID-19. Nuestros reporteros proporcionaron los datos más actualizados sobre la propagación de la pandemia y dónde y cómo hacerse la prueba.

Desde el momento en que la pandemia comenzó a escalar en el sur de Florida, nuestros reporteros lucharon por el acceso a la información para compartir con el público y responsabilizaron a los funcionarios locales y estatales, incluyendo revelar cómo el gobernador Ron DeSantis bloqueó la divulgación de datos.

Durante la temporada de elecciones de otoño, investigamos profundamente a los candidatos al Congreso y al gobierno local, y nuestro equipo de investigación se centró en cuestiones de desinformación y supresión de votantes.

También hubo historias para celebrar o agradecer. Como la historia de la importancia del famoso radiotelescopio en Arecibo, Puerto Rico, tras su derrumbe hace pocas semanas.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

As mismo tiempo, continuamos enfocando nuestra cobertura en otros temas importantes a ustedes, incluyenjdo aconticimientos importantes en Cuba, incluyendo una lista excluvisa de propiedades confiscadas, y una investigacion del fallido intento de golpe de estado en Venezuela.

Quizás nunca ha habido un momento más difícil que el 2020, pero sabemos que el 2021 puede ser mejor, y todos podemos contribuir a que así sea.

Sabemos que la inseguridad alimentaria es un gran problema en nuestra comunidad y, como hemos informado, los bancos de alimentos locales están luchando por mantenerse al día con la necesidad. Muchos de nuestros vecinos ahora carecen de los recursos necesarios para alimentar a sus familias. Para ayudar a cambiar el rumbo, el Herald se ha asociado con United Way of Greater Miami en una iniciativa especial para combatir la inseguridad alimentaria. Se llama Spread the Good, y su donación apoyará el trabajo vital de los bancos de alimentos y las despensas de alimentos en nuestra comunidad que están trabajando para apoyar a nuestros vecinos necesitados.

Y a medida que entramos en el nuevo año, nos esforzaremos por centrarnos en las historias que les interesan. Y eso significa escuchar. Por favor, compártanlas con nosotros.

Sí, nunca ha habido un momento más difícil para tantos en nuestra comunidad. Pero nunca ha habido un mejor momento para marcar la diferencia.

Hagámoslo juntos.

Jay Ducassi, subdirector

Rick Hirsch, director interino