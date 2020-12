Roedores en Navarro, problemas de suciedad y cucarachas en otros negocios

La idea de que haya ratones en los anaqueles de los mercados, de donde usted toma alimentos y los hecha en su bolsa para llevarlos a casa, es preocupante, ¿no?

Esa infracción salió a relucir un par de veces en esta edición de lo que llamamos Tiendas Sucias.

Además, si coloca alimentos en un refrigerador, debe mantenerse por debajo de 41 grados. Si está cocinado y se mantiene en el almacenamiento en caliente, debe mantenerse a 135 grados.

Ahora las reglas: a diferencia del Departamento de Negocios de la Florida y las inspecciones de regulación profesional de restaurantes, no aprobar una inspección no significa que una tienda se cierre hasta que la apruebe en otra ocasión. Pero partes de la tienda se pueden quedar bajo una orden de no usarse hasta que el problema se solucione correctamente. Obviamente, si un lugar recibe suficientes órdenes de este tipo es posible que la cierren completamente.

Lo que sigue proviene de inspecciones del Departamento de Agricultura de Florida de comestibles, supermercados, minimarts, tiendas de conveniencia, almacenamiento de alimentos, distribución de alimentos e instalaciones de procesamiento de alimentos en Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Si desea que se inspeccione un lugar o desea informar de un problema, no nos envíe un correo electrónico. Vaya a la página digital del Departamento de Agricultura y presente una queja.

Nosotros no decimos a quién se inspecciona o qué estricta es la inspección. Reportamos sin pasión ni prejuicios, pero con humor.

Artesano Cafe & Market Place, 6 S. Federal Hwy., Dania Beach: La mayoría de sus problemas parecían estar en la cocina, donde la inspectora Tatiana Hughes vio a un empleado “tocando/cortando jamón con las manos sin guantes y tocando la envoltura de sándwich de igual manera” mientras preparaba la comida.

La cortadora del deli tenía alimentos secos en la cuchilla y la cubierta de la cuchilla. Una cucharón sin asa, lo que significa que el operario para a tener que usar las manos para sacarla, estaba en el pote de la ensalada de pollo.

En la zona de la cafetería, los refrigeradores tenían el frío debido, de manera que hubo que botar la ensalada de macarrones, el calabacín asado, quesos, salchichas, melones cortados, un galón de leche y todo lo demás por estar demasiado cálido para una buena seguridad alimentaria.

Esto fue el 1 de diciembre. La reinspección de Artesano no había publicado del jueves por la tarde.

K&M Drugs, 364 S. Main St., Belle Glade: Este lugar ha estado operando sin permiso este año, una fuente de agua aprobada potable o un sistema de alcantarillado aprobado.

Latinos Meat Market, 1718 W. Hillsboro Rd., Deerfield Beach: Vendían chimichurri en frascos de vidrio a temperatura ambiente y galletas empaquetadas de “un fabricante no permitido”. Por lo general, eso significa que alguien las hizo en una casa, donde quién sabe cuál es la situación sanitaria.

Mobil, 1205 W. 49th St., Hialeah: ¿Alguna vez miras la comida en una tienda de conveniencia de una gasolinera, te preguntas cuánto tiempo ha estado ahí y que posibles consecuencias pueda tener en tu digestión?

Pensamos en eso cuando vimos las temperaturas cálidas que el Inspector Simeon Carrero encontró en las croquetas de jamón, empanadas de pollo, ternera y espinacas y papas rellenas, queso, jamón y queso y panes de chorizo. Todo fue a parar a la basura.

Una cortadora de deli sucia y empleados que trabajan con alimentos y sin redes para el cabello no ayudan a nadie a sentirse mejor.

Este Mobil pasó la reinspección el martes.

Farmacia Navarro, 4410 16 Ave., Hialeah: “No se proporciona jabón en los baños de hombres y mujeres”.

Eso no parecía un gran problema en comparación con los estantes de la tienda, “... múltiples bolsas de alimentos para mascotas con evidencia de estar roídos.”

Esos paquetes se lanzaron a la basura mientras que el inspector José Pavón vio en la zona trasera “múltiples excreciones de roedores a lo largo de paredes, pisos y estantes donde se almacena comida”.

Y, por supuesto, en esa zona trasera, “múltiples condimentos de comida almacenados en el piso ubicados junto a la oficina”.

El inspector ordenó dejar de usar el área de almacenamiento y recepción de la sala trasera el viernes, orden que fue levantada el martes.

Primor Bakery, 9160 NW 122 St., Hialeah Gardens: El inspector José Pavon vio “a varios empleados cambiar de tarea pero no lavarse las manos mientras trabajaban con alimentos”.

Huevos crudos almacenados a temperatura ambiente. Flan y pudín hechos en casa sin fecha de vencimiento. Croquetas de jamón, que deben mantenerse a 135 grados, estaban a entre 80 a 100 grados.

Primor aprobó la reinspección el martes.

Tortilla Taqueria, 1581 N. State Rd. 7, North Lauderdale: El inspector observó “una cucaracha en vivo observada en el piso debajo la exhibición de carne cruda fría”.

En el área de procesamiento de carne había “las aguas residuales del lavamanos”.

También se detectó “una fuerte acumulación pesada de cucarachas muertas, suciedad, polvo y restos de comida en el suelo alrededor de la zona de exhibición de dulces, frente a los refrigeradores de exhibición de carne, alrededor y detrás de los refrigeradores”.

Lo peor detectado fue la “acumulación de excremento de roedores, cucarachas muertas, suciedad y polvo en los estantes de alimentos que se venden al público donde están que almacenan alimentos enlatados, pasta, bebidas y dulces”.

También se encontraron “numerosos insectos voladores alrededor del área de almacenamiento de utensilios, horno, zona de preparación de sandwiches y máquina de preparar las tortillas”.

La exhibición de carne más fría y toda el área de procesamiento de carne fue sometida a una orden de cese de uso. El jueves, esta última orden se levantó mientras que la otra se mantuvo.

Yeles Bakery, 6440 NW 186 St., North Miami-Dade: La habitación trasera aquí suena como el sótano en la casa de tus abuelos con iluminación errática y sonidos extraños. De hecho, una de las infracciones indicó que luces de los refrigeradores y congeladores no estaban cubiertas.

También se descubrió en el refrigerador de entrada en la habitación trasera había un estante con pasteles y panes listos para comer. Estaban “bajo los respiraderos polvorientos, sujetos a contaminación”.

El inspector también describió de “sucias” las paredes y piso, así como las puertas del congelador, donde había una sustancia parecida al moho.

En el área de servicio de alimentos, la máquina de hielo se limpió después que el inspector viera suciedad en el hielo.

En en el área de procesamiento de alimentos, el jamón deli, la ensalada de atún y el cerdo asado ni siquiera estaban cerca de los 41 grados que necesitaban para mantenerse en buen estado. Hubo que desecharlos.