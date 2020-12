¿Piensa disfrutar las festividades en South Beach? Estas son las reglas que debe obedecer

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

¿Piensa celebrar las fiestas navideñas en South Beach este año?

El COVID-19 ha cambiado muchas cosas, y a veces puede ser difícil saber qué está abierto, qué está cerrado, y qué reglas hay que obedecer durante la llamada “nueva normalidad”.

A continuación, le mostramos una guía que le puede ayudar a disfrutar de las diversiones y de la vida de Miami Beach, siempre con la mascarilla puesta:

¿TIENE MIAMI BEACH UN TOQUE DE QUEDA? ¿ES OBLIGATORIO USAR UNA MASCARILLA?

Sí, lo tiene. El Condado Miami-Dade entero permanece bajo un toque de queda desde la medianoche hasta las 6 a.m. todos los días. En la orden se incluye áreas como South Beach, Wynwood, el downtown de Miami, y La Pequeña Habana.

Para el Día de Nochebuena y el Día de Nochevieja, el toque de queda se extiende hasta la 1 a.m.

Este jueves, la nueva alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava anunció el relajamiento del toque de queda, y dijo que la policía no detendrá a nadie que se dirija a su casa después de la 1 a.m., pero sí estará “vigilante” de cualquier reunión que haya después del toque de queda.

El relajamiento del toque de queda tiene lugar una semana después que varios funcionarios de Miami Beach le pidieron al condado que aliviara la medida en la ciudad durante el Día de Nochebuena, el Día de Nochevieja y el fin de semana de Año Nuevo.

En lo que se refiere a las mascarillas, todo el mundo tiene que llevar puesta una en público, tanto bajo techo como al aire libre, para de este modo protegerse a sí mismo y a los demás del COVID-19. El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en todo el condado. Entre las excepciones están los niños menores de dos años, y las personas que tengan dificultad para respirar debido a una condición de salud crónica.

Aunque se puede multar a aquellas personas que no usen una mascarilla, no hay que pagarla de inmediato. Los funcionarios tendrán que esperar que expire una orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis donde suspenda las multas por no usar una mascarilla, entre otras cosas, antes de poder cobrar el dinero.

En Miami Beach, la policía solo entregará una notificación si el infractor se niega a llevar puesta una mascarilla. Las notificaciones conllevarán una multa de $50 que se cobrará después que expire la orden ejecutiva de DeSantis, cuya fecha aún no se ha determinado. La policía hará cumplir la orden para usar la mascarilla en áreas comerciales de toda la ciudad.

¿ESTAN LAS PLAYAS ABIERTAS? ¿Y QUE PASA CON LOS CLUBS Y LOS BARES?

Las playas, los clubs y los bares están abiertos. También los parques y otro sitios de recreación de Miami-Dade como cines, boleras y gimnasios.

Sin embargo, nada será como antes.

Las mascarillas deben llevarse puestas en las pistas de baile de los clubs de todo Miami-Dade, entre ellos los de Miami Beach. Se prohíbe sentarse en el bar.

Si piensa ir a la playa, asegúrese de llevar una mascarilla. Aunque las playas y parques están abiertos para actividades de recreación limitadas, como nadar y correr, todavía habrá que respetar las reglas de distanciamiento social y mantenerse a seis pies de distancia de otras personas. De igual modo, hay que usar una mascarilla si no está en el agua.

Si hay algún sitio en específico que quiera visitar, llame con antelación para ver si está abierto, y si su horario ha cambiado. Mango’s Tropical Cafe, por ejemplo, un lugar favorito de South Beach durante casi 30 años, seguirá cerrado durante la pandemia.

¿ESTAN ABIERTOS LOS RESTAURANTES DE MIAMI BEACH PARA COMER DENTRO?

Sí, todos los restaurantes de Miami-Dade está abiertos tanto para recogida, entrega a domicilio y comer adentro. Igualmente, muchos restaurantes tienen servicio al aire libre.

Sin embargo, aún existen algunas restricciones en vigor. Se permite un máximo de seis personas sentarse juntos en una mesa, o 10 personas si viven juntas. Comoquiera que estamos en la temporada navideña, se recomienda llamar antes al restaurante para saber si hace falta hacer reservaciones.

¿CUANTO CUESTA RECORRER MIAMI BEACH EN UN TROLLEY? ¿CUANTO CUESTA EL ESTACIONAMIENTO?

El trolley gratis de Miami Beach no está funcionando durante la pandemia, pero se puede llamar a un taxi, así como a un Uber o un Lyft. También se puede tomar un autobús, que ha suspendido el pago, y tiene rutas que lo llevan por todo el condado. Si quiere conocer las rutas, visite el portal: https://www.miamidade.gov/transportation-publicworks/routes.asp

Para aquellos que prefieran conducir, Miami Beach tiene muchos estacionamientos, lotes y parquímetros. Le advertimos con tiempo que estacionar puede ser complicado, sobre todo en Ocean Drive durante las fiestas. Las opciones en la ciudad de que un parqueador (valet parking) lo ayude también están limitadas durante la pandemia.

Los estacionamientos son una buena opción si no le gusta estacionar en la calle, o no quiere preocuparse de que el parquímetro expire. Incluso podría resultar más barato.

La aplicación llamada Parkmobile es la única opción de pago para estacionar durante la pandemia, según dijo la ciudad. Casi todos los estacionamientos públicos tienen una tarifa diaria de $2, y una tarifa máxima diaria de $20. Algunos estacionamientos tienen una tarifa fija de $15 por el fin de semana. El estacionamientos de la calle 42 es la excepción, toda vez que una tarifa máxima diaria de $8.

La tarifa de los parquímetros oscila entre $1 la hora a $4 la hora, según la zona.

Si tiene planeado visitar Lincoln Road, hay tres estacionamientos públicos y 11 lotes de estacionamiento público a una distancia que se puede recorrer a pie. Cada lote cobra $2 por hora, y se paga con la aplicación ParkMobile.

Los estacionamientos de la calle 17 y la avenida Pennsylvania son los que quedan más cercas del centro comercial Lincoln Road, y no tienen un límite de tiempo.

HOTELES Y AIRBNBS EN MIAMI BEACH: ¿COMO LAS REGLAS DEL COVID-19 CAMBIARAN MI ESTANCIA?

Cada hotel tiene reglas diferentes, aunque hay algunos reglamentos estándar por el COVID-19 que hay que obedecer en el Condado Miami-Dade.

Por ejemplo, solo se permite que se hospeden animales de servicio en el hotel, aunque el sitio permita las mascotas. Todos los huéspedes deben cumplir con las reglas de distanciamiento social y usar una mascarilla, excepto dentro de su habitación.

En este reglamento se incluye el momento de registrarse en el vestíbulo, subir al ascensor, y cualquier otro “espacio común”. Los huéspedes también deben usar una mascarilla en “áreas comunes” afuera del hotel si no es posible mantener el distanciamiento social. Los empleados deben usar una mascarilla todo el tiempo.

Hospedarse en un Airbnb también será diferente de lo acostumbrado.

Al igual que en los hoteles, los Airbnb exigen que todo el mundo debe usar una mascarilla, incluyendo el huésped, y mantener un distanciamiento social de por lo menos seis pies de otras personas. La única excepción es si alguien en la habitación forma parte de la misma reservación.

Las mascarillas y las reglas de distanciamiento social también deberán observarse todo el tiempo durante Airbnb Experiences, que son actividades interactivas en persona que se pueden reservar en toda la Florida, así como también en Miami Beach.

Airbnb también tiene prohibido todas las fiestas y eventos, como baby showers y cumpleaños. Los hoteles boutique y otros sitios de alojamiento tradicionales que aparecen en la plataforma son una excepción.

El reportero del Miami Herald Martin Vassolo contribuyó a este reportaje

Traducción de Jorge Posada