¿Subirá el impuesto a la propiedad en 2021? Miami-Dade se preparara para déficit de presupuesto

El Condado Miami-Dade entró en la la emergencia del coronavirus con la tasa de impuestos a la propiedad más bajas en 13 años. Ahora 2021 probará si eso puede sobrevivir a la crisis sin reducir los servicios condales.

Por mucho que este año trajera una calamidad económica al sur de Florida, 2021 es cuando gobiernos locales pudieran recibir un golpe todavía mayor a medida que expiran los programas federales de asistencia y la factura del impuesto a la propiedad refleja las consecuencias del COVID-19 por primera vez. Las previsiones presupuestarias del condado indican un repunte significativo del gasto del consumidores y del turismo de Miami, lo que hace pensar que la economía mejorará en Estados Unidos y el resto del mundo este próximo año.

(El amillaramiento representa la tasa impositiva impuesto a los bienes raíces y otras propiedades. Es equivalente a una milésima de dólar, o una décima parte de un centavo. El amillaramiento es la cantidad de dinero que se impone de gravamen a las propiedades por cada $1,000 de valor de la propiedad).

“Esta comisión va a tener que aumentar los impuestos en septiembre. Sería la primera junta en 14 años que se aumentan las tasas del amillaramiento”, dijo el comisionado Joe Martínez a principios de este mes al argumentar para que Miami-Dade conserve los fondos de la Ley CARES federal para cubrir el déficit presupuestario que se avecina:. “O aumentamos los impuestos para o tenemos que quitar fondos a la Policía”. Más dinero del impuesto a la propiedad en Miami-Dade va a las cárceles que a las bibliotecas, parques u hospitales

Después de los comentarios de Martínez el 7 de diciembre, el presidente de la comisión, José “Pepe” Díaz, emitió una reprimenda indirecta cuando advirtió que se deben “crear estragos” con comentarios sobre el aumento de impuestos. La nueva alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, dijo que durante el reciente proceso electoral no aumentaría las tasas de impuestos sobre la propiedad.

Esta semana, dijo que se contempla subir la tasa impositiva para resolver los problemas de presupuesto. “No estamos hablando de eso”, dijo.

Los datos estatales muestran una caída de 7% en las ventas gravables hasta septiembre en Miami-Dade. Los ingresos por el concepto hotelero siguieron bajando, desplomándose 51% durante la caída. Un pronóstico económico estatal reciente pronostica una disminución de 6% en el valor de las propiedades comerciales en Miami-Dade, aunque los bienes raíces residenciales han sido un sector brillante en medio de la pandemia en momento que muchos buscan casas más amplias y y estilos de vida al aire libre.

Historia de dos mercados inmobiliarios en Miami

“Lo que estamos viendo es un crecimiento fuerte y saludable en el sector de viviendas unifamiliares”, dijo Lazaro Solís, tasador de propiedades adjunto de Miami-Dade.

Esa oficina dedicará la primera parte de 2021 a calcular el valor de bienes raíces, lo que determina cuánto dinero generarán las tasas de impuesto a la propiedad para los gobiernos locales en todo Miami-Dade. Aunque que las ventas de casas están mostrando fuerza, Solís dijo que la parte comercial está debilitada debido al cierre de locales comerciales e inquilinos que no pagan el alquiler durante la interrupción de los desalojos.

“Si una parte de los inquilinos no paga el alquiler, o solo paga una parte, eso reduce la valoración de la propiedad”, dijo.

Pero varios informes de pronósticos económicos a nivel de condado de la Conferencia de Cálculo de Ingresos de Florida ofrece algunas noticias optimistas. Los analistas estatales fueron más positivos en los valores inmobiliarios que en un informe de agosto, y pronosticaron el valor de la propiedad de Miami-Dade probablemente aumentaría poco menos de 2% el próximo año. Eso coincide con el pronóstico de Miami-Dade. La mejor noticia llega en 2022, cuando el pronóstico estatal indica un aumento de 4%, ligeramente mejor que el crecimiento de 3% en las perspectivas a largo plazo del condado.

Valentina Gómez, analista de Moody’s que rastrea las finanzas gubernamentales en la región de sureste, dijo que los impuestos a la propiedad han demostrado ser una de las fuentes de ingresos más duraderas durante la recesión del coronavirus, porque el impuesto a las ventas y el impuesto de nómina resultan afectados más rápidas y fuertes con el aumento del desempleo.

Como en la Florida no hay impuesto estatal a los ingresos, los impuestos a la propiedad en Miami-Dade general casi el 50% de del dinero dedicado a los gastos operativos. Eso es positivo”, dijo.

Moody’s no pronostica un estrés financiero grave para el gobierno de Miami-Dade debido a la pandemia, dijo Gómez, señalando un fondo de $50 millones de emergencia, valores estables para e las propiedades residenciales y el historial del condado de mantener el gasto bajo control. “Han tenido una excelente gestión presupuestaria”, dijo, “y continuamente superan sus previsiones”.

Pero eso no significa que Miami-Dade no tenga que reducir los gastos si los ingresos se quedan cortos cuando los comisionados voten sobre el presupuesto en septiembre. “Ciertamente no esperamos que tengan ningún problema para pagar su deuda”, dijo. “Si tienen menos ingresos y necesitan hacer reducciones de presupuesto para mantener sus posiciones financieras intactas, eso es algo que esperamos que haga cualquier gobierno local”.

Tasas impositivas más bajas en 2008

El último alcalde en conseguir un aumento de la tasa impositiva fue Carlos Álvarez,cuyo presupuesto de 2011 elevó las tasas en medio de una caída en los valores inmobiliarios. Los electores lo sacaron de cargo en un revocatorio meses más tarde y eligieron a Carlos Giménez para reemplazarlo. Giménez echó atrás el aumento de la tasa en su primer presupuesto.

Esa tasa de 2012,0 de $480 por cada $100,000 de valor gravable terminó siendo la más elevada del tiempo que Giménez estuvo en el cago. Los comisionados aprobaron una ligera baja en 2014, a $467 por cada $100,000 de valor, para compensar un aumento en el impuesto para las bibliotecas del condado, y la tasa de 2014 en todo el condado sigue vigente hoy.

La última vez que la tasa impositiva del condado fue más baja que ahora fue en 2008, cuando fue de $458 por $100,000 de valor gravable. El presupuesto final de Giménez, aprobado en septiembre con ocho votos a favor, entre ellos el de la entonces comisionada Levine Cava, indicaba que la tasa de impuestos fijos y la recesión por COVID-19 comenzaría a causar dolores de cabeza presupuestarios este verano.

El pronóstico muestra un déficit de ingresos en todo el condado de $33 millones para el presupuesto de 2022, que el alcalde presenta en julio para los votos preliminares El déficit aumenta a más de $100 millones en 2023, y luego más después que el condado gaste los aproximadamente $55 millones en efectivo que quedan de años anteriores.

Esa previsión supone que los valores de la propiedad en el condado aumentan menos de 2% para el 1 de enero, aproximadamente la mitad de la tasa de crecimiento pronosticada en las previsiones antes del COVID en el condado, y una desaceleración en comparación con años anteriores. Si el mercado inmobiliario funciona mejor en las valoraciones calculadas por la Oficina del Tasados de Propiedades de Miami-Dade, las presiones presupuestarias serían menores. Si los valores aumentan menos o incluso bajan el déficit sería peor.

Visa aérea de la zona residencial de Palmetto Bay el 30 de septiembre de 2020. Esa municipalidad ha visto un alza en las transacciones e bienes raíces desde junio, en parte debido a lo robusto de ese mercado antela pandemia. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Los comisionados de Miami-Dade no fijan las tasas impositivas de 2022 hasta el verano, pero las decisiones importantes sobre las finanzas del condado se avecinan en las próximas semanas. Levine Cava está pesando cuándo eliminar os viajes gratis en los trenes y autobuses del condado, 10 meses de suspender el cobro del pasaje para mantener a los pasajeros separados de los conductores y frenar la propagación del coronavirus.

¿Cuándo se volverá a imponer el cobro en autobuses y el Metrorail?

Aunque originalmente debe terminar el 31 de diciembre, la administración de Levine Cava planea extender la suspensión del cobro del pasaje hasta enero, ya que prefiere preparar al público para el fin de los viajes gratis, dijeron dos fuentes. El regreso de los ingresos por concepto del pasaje llegaría como el impuesto de ventas del medio por ciento que financia algunos gastos de transporte y está empezando a superar algunos cálculos del condado de una caída más pronunciada. “Está afectado, pero no tanto como se pronosticó originalmente”, dijo la directora condal de Transporte Público, Alice Bravo.

Los comisionados están presionando a la administración de Levine Cava para que amplíe el servicio de suministro de alimentos de emergencia para las personas de mayor edad, que costaba $4 millones a la semana durante el aumento de las infecciones por COVID de verano. Ese servicio es administrado por Miami-Dade y se financia con fondos federales, que vecen el 31 de diciembre.

La cuenta de ese servicio ha sido hasta ahora de $153 millones, según un informe de diciembre del director de Finanzas del condado, Ed Márquez. Eso lo paga fundamentalmente la FEMA bajo un programa especial contra el COVID-19 que expira el 31 de diciembre, con alrededor de $28 millones asignados para comidas para personas mayores de la asignación de la Ley CARES de Miami-Dade, de $474 millones.

Los fondos de la Ley Ley CARES solo se pueden gastar en 2020 y Márquez dijo a los comisionados en su nota del 7 de diciembre que el programa de comidas para personas mayores no puede “mantenerse en el nuevo año sin fondos federales adicionales... a menos que el condado eche mano a sus emergencia” o saque dinero de otros departamentales.

El jueves, Márquez dijo que cree que FEMA puede dejar que Miami-Dade continúe con el programa después del 1 de enero sin que el condado tenga que cubrir todos los costos. “FEMA ha dicho que están abiertos a extenderse hasta marzo”, dijo.