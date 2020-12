Nuera de Carlos Giménez se postulará a la Comisión de Coral Gables

Tania Cruz-Giménez y su esposo, el cabildero CJ Giménez.

Miami-Dade es tristemente célebre por sus dinastías políticas. En la boleta de este año, los votantes de Miami vieron nombres familiares de arriba a bajo: Suárez, Hardemon, Barreiro, Regalado, Díaz de la Portilla.

Ahora le toca a la Comisión de Coral Gables.

Tania Cruz-Giménez, nuera del ex alcalde y ahora representante federal electo Carlos Giménez, ha presentado los documentos para postularse por el escaño del Grupo 2, que dejó vacante el vicealcalde Vince Lago, quien se postula para alcalde contra la comisionada Patricia Keon.

Cruz-Giménez, demócrata y esposa del destacado cabildero C.J. Giménez, dijo que tiene su valor propio, por encima del apellido de su esposo y de su suegro, y se postula con sus propios ideales.

“Quisiera que los electores me vieran como una vecina del norte de Coral Gables que cría su familia aquí, que tiene un negocio aquí y que adora esta ciudad”, dijo Cruz-Giménez, de 45 años, quien presentó el martes por la tarde sus documentos para la elección en abril. “Mi suegro es Carlos Giménez y yo soy Tania Cruz-Giménez. Deben conocerme”.

Cruz-Giménez, abogada, madre de dos hijos y quien vive en Gables hace 14 años, enfrentará una larga lista de candidatos, entre ellos uno de otra antigua familia política de .José Valdés -Fauli, hermano del alcalde titular de Coral Gables, Raúl Valdés-Fauli, presentó sus documentos para postularse en febrero.

Valdés-Fauli, ejecutivo bancario retirado, defensor de la comunidad LGBTQ y presidente de la Florida Grand Opera y el Bass Museo, ha recaudado $26,505 desde febrero, que incluye un préstamo personal de $5,000.

Declaró al Miami Herald que su candidatura “no tiene nada que ver con mi hermano”, quien no se ha postulado a la reelección.

“Siempre quise participar, pero nunca pude porque él estaba en la Comisión, era el alcalde”, dijo. “Yo siempre trabajé en los laterales, en diferentes proyectos y áreas”.

El aspirante espera llevar su experiencia financiera a la comisión y dice que puede ayudar a la ciudad a enfrentar su próximo déficit de pensiones y presupuesto.

“Mi experiencia en finanzas pudiera ser de mucha ayuda con eso”, agregó.

Otros candidatos al escaño son la abogada Rhonda Anne Anderson; Jackson Holmes, abogado y propietario del downtown; Claudia Miró, ex miembro del personal de la Ciudad de Miami y ex presidente del Club de Mujeres Republicanas de Miami, y Alexander Luis Haq, graduado de la Universidad de Miami.

Nacida en Nueva Jersey de padres cubanos, Cruz-Giménez pasó dos años en la Universidad de Nueva York y viajó por Europa antes de terminar en Hawai, donde terminó su carrera y más tarde asistió a la Facultad de Derecho. Hizo varios trabajos académicos en Hawai antes de llegar a Miami para trabajar en un bufete de abogados donde previamente había hecho prácticas. Le gustaba Miami porque era “un poco más rápido que Hawai, más lento que Nueva York, pero podía disfrutar del sol”.

Conoció a su ahora esposo en un evento de juegos de los Marlins el verano en 2003, donde se la presentó como “comunista” debido a un artículo que que estaba escribiendo en ese momento sobre la administración de Bush. Giménez la defendió.

“Dijo: ‘Solo porque ella está cuestionando algo no la hace comunista’”, recuerda. Me cayó bien. No estaba de acuerdo con él, pero él podía respaldar sus posiciones”.

Ambos estaban en relaciones en ese momento, pero cuando ella regresó a Miami para estudiar para el examen del Colegio de Abogados el año siguiente, los dos ya se estaban divorciando. Se acercaron, y Cruz-Giménez recuerda no saber que su padre estaba en política hasta que se postuló para comisionado del condado poco después. La mujer quedó intrigada. No estuvieron de acuerdo, pero tuvieron animados debates en los que dijo que aprendió mucho sobre quién es quién en la política de Miami.

Aunque Cruz-Giménez nunca ha hecho campaña, no es su primer trabajo en política. Trabajó en la fallida candidatura estatal de Alex Díaz de la Portilla al Senado, hizo labores de asesoría para el comisionado condal Joe Carollo en su campaña (y más tarde lo representó en el tribunal) y fue contratada por los organizadores del Festival Ultra Music para ayudar a establecer los términos de un acuerdo propuesto con la Ciudad de Miami.

También trabajó como asesora del grupo que envió anuncios de ataque contra la fallida propuesta de alcalde fuerte en la boleta de Miami en 2018, lo que habría convertido al alcalde de Miami en el administrador de la ciudad. Giménez, su suegro, se opuso firmemente al plan de “alcalde fuerte”.

Nunca ha cabildeado a la Ciudad de Coral Gables.

Cruz-Giménez dirige Eclipse Consulting Group, que tiene una oficina en Coral Gables y se inscribió en 2019 en Delaware. También aparece como ejecutiva de la firma de asesoría de de su esposo, así como en su propia firma, que quedó inactiva en septiembre.

También fue ejecutiva de tres grupos de asesoría, que quedaron inactivos en los últimos tres años, según los registros estatales.

Cruz-Giménez declaró al Miami Herald que lo primero que espera lograr será enfrentar aumentos de impuestos, la reducción en los servicios, así como los problemas de desarrollo y tráfico vehicular que enfrentan los vecinos. Añadió que también planea abordar las dificultades relacionadas con la pandemia.

“Por mucho que amemos nuestra ciudad, los acontecimientos imprevistos de los últimos meses han puesto en peligro un comunidad estable”, dijo.

“El impacto de la pandemia COVID y los cierres resultantes de numerosas pequeñas empresas amenazan con cambiar para siempre el tejido de nuestra comunidad en los próximos meses”.